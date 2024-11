GigaDevice lance une nouvelle puce de contrôleur de sous-appareil EtherCAT®, un excellent choix pour l’automatisation industrielle

MUNICH--(BUSINESS WIRE)--GigaDevice (code boursier : 603986), l’un des principaux fournisseurs de semi-conducteurs, a annoncé aujourd’hui le lancement officiel de sa puce de contrôleur de sous-appareil EtherCAT®.

GigaDevice a reçu l’autorisation officielle de Beckhoff et a lancé son premier contrôleur de sous-appareil EtherCAT®, le GDSCN832, ainsi que la série de MCU d’automatisation industrielle à très haute performance GD32H75E, qui intègre le contrôleur de sous-appareil EtherCAT®. Ces nouveaux produits sont conçus pour répondre aux exigences du marché de l’automatisation industrielle, en fournissant des solutions optimales pour des applications telles que la servocommande, les entraînements à fréquence variable, les automates industriels et les modules de communication, grâce à leur puissance de traitement exceptionnelle et à leurs ressources d’interface étendues. Des échantillons et des cartes de développement sont d’ores et déjà disponibles, la production en série étant prévue pour le 2e trimestre 2025.

Contrôleur de sous-appareil EtherCAT® : un temps de réponse ultra-rapide

La série GDSCN832 est un contrôleur de sous-appareil EtherCAT® à 2/3 ports intégrant deux PHY internes et une interface d’extension MII. Il dispose d’un dispositif de couche physique Ethernet intégré à deux canaux, chaque canal offrant un émetteur-récepteur 100BASE-TX full-duplex supportant un fonctionnement à 100 Mbit/s. Cette série prend en charge huit unités de gestion de la mémoire du bus de terrain (FMMU), ce qui améliore les performances et la sécurité du traitement des données tout en réduisant efficacement la latence d’accès à la mémoire afin d’améliorer le temps de réponse du système et les performances en temps réel, offrant ainsi aux utilisateurs une grande flexibilité dans le mappage des données. Il prend également en charge huit entités Sync Manager pour une gestion efficace de la mémoire.

La série GDSCN832 comprend jusqu’à 8 Ko de RAM à double port (DPRAM), ce qui facilite les capacités de traitement de données volumineuses pour les systèmes de contrôle complexes. Elle intègre une horloge distribuée de 64 bits avec une interface de bus hôte qui permet d’obtenir des fonctionnalités équivalentes grâce à des interfaces de périphériques synchrones/asynchrones à grande vitesse, avec une précision inférieure à 1 µs. Cette série de produits prend en charge la communication par port série/parallèle 8/16 bits, les interfaces de périphériques SPI/QSPI/OSPI avec des vitesses de communication allant jusqu’à 100 MHz et le mode synchrone EXMC. Ses diverses options d’interface offrent aux utilisateurs une plus grande flexibilité dans la configuration de l’interface Un régulateur intégré de 1,1 V prend en charge le fonctionnement avec une alimentation unique de 3,3 V et permet des E/S à tension variable de 1,8 V à 3,3 V. Le GDSCN832 prend en charge HP Auto-MDIX, permettant des connexions directes ou croisées de câbles LAN. Quatre modes basse consommation sont disponibles pour équilibrer l’efficacité énergétique et la consommation d’énergie.

Grâce à sa haute intégration, flexibilité et stabilité, le GDSCN832 est idéal pour des applications telles que le contrôle de mouvement de moteur, l’acquisition de données, l’automatisation industrielle, les modules de communication et les capteurs. Cette série est proposée dans un boîtier compact QFN64, avec une carte de développement et d’évaluation, offrant aux développeurs une solution économique de contrôleur de sous-appareil EtherCAT®.

MCU d’automatisation industrielle EtherCAT® de la série GD32H75E : combinaison d’un contrôle supérieur et de capacités de communication efficaces

GigaDevice a lancé la série GD32H75E, son premier produit MCU haute performance autorisé par Beckhoff à intégrer le contrôleur de sous-appareil EtherCAT®. Combinant la puce de la série GDSCN832 avec un MCU de haute performance, ce produit offre une solution transparente pour diverses applications d’automatisation industrielle, y compris la commande de servomoteurs, les entraînements à fréquence variable, les automates industriels et les modules de communication. S’appuyant sur les caractéristiques exceptionnelles de la série GD32H7, la série GD32H75E utilise un cœur Arm® Cortex®-M7 haute performance avec une fréquence atteignant 600 MHz. Elle comprend un accélérateur matériel DSP avancé, une unité à virgule flottante (FPU) en double précision, un accélérateur trigonométrique matériel (TMU) et un accélérateur d’algorithmes de filtrage (FAC). La série offre une mémoire Flash sur puce allant de 1024 Ko à 3840 Ko et 1024 Ko de SRAM, avec 512 Ko de mémoire configurable à couplage étroit (ITCM, DTCM) pour l’exécution immédiate des instructions et des données critiques. Toutes les régions Flash et SRAM prennent en charge la vérification ECC, ce qui améliore la fiabilité du système. Elle est en outre dotée d’un cache L1 de 64 Ko (I-Cache, D-Cache) pour améliorer l’efficacité du processeur et les performances en temps réel.

Le GD32H75E offre une multitude de ressources périphériques, dont 8 USART, 4 I2C, 6 SPI, 4 I2S et un OSPI à 8 lignes (compatible avec le QSPI à 4 lignes). Elle supporte 2 interfaces USB 2.0 OTG avec les modes Full Speed et High Speed et inclut 3 contrôleurs CAN-FD. La série comprend également quatre temporisateurs à usage général de 32 bits, douze temporisateurs à usage général de 16 bits, quatre temporisateurs de base de 64 bits/32 bits et deux temporisateurs PWM avancés. Deux CAN 14 bits fournissent des taux d’échantillonnage allant jusqu’à 4 MSPS, avec un CAN 12 bits atteignant 5,3 MSPS, ainsi qu’un comparateur rapide (COMP) et un DAC pour des fonctions analogiques de haute précision. Un module de filtrage numérique haute performance (HPDF) pour modulateurs Σ-Δ externes et un contrôleur de sortie de division de codeur (EDOUT) sont également intégrés, ce qui en fait la solution idéale pour les systèmes de contrôle de mouvement de haute précision.

La série GD32H75E comprend deux modèles de boîtiers BGA240, prenant en charge le PHY interne ou le mode bypass pour une configuration flexible basée sur les besoins de l’application. La documentation et les ressources logicielles correspondantes sont disponibles sur le site officiel de GigaDevice pour un accès facile. GigaDevice fournit également un environnement de développement gratuit GD32 IDE ainsi que des outils de débogage et de programmation tels que GD-LINK et GD32 All-In-One Programmer. Les principaux fournisseurs d’outils embarqués, dont Arm® KEIL, IAR et SEGGER, offrent également une prise en charge complète pour les outils de développement, de compilation et de débogage de traces, offrant ainsi une expérience de développement et de débogage conviviale.

