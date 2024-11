IonQ annonce un partenariat avec NKT Photonics pour des systèmes laser de nouvelle génération destinés à faire fonctionner les futurs ordinateurs quantiques

COLLEGE PARK, Maryland--(BUSINESS WIRE)--IonQ (NYSE : IONQ), un leader de l'industrie de l'informatique quantique, a annoncé aujourd'hui un partenariat avec NKT Photonics, une filiale de Hamamatsu Photonics, pour acquérir des systèmes laser de nouvelle génération pour les ordinateurs quantiques à ions piégés et les équipements de mise en réseau d'IonQ. Ce partenariat implique que NKT Photonics développe et livre trois prototypes de sous-systèmes optiques à IonQ en 2025, conçus pour soutenir la commercialisation des ordinateurs quantiques d'IonQ prêts pour les centres de données, tels que l'IonQ Tempo et les futurs systèmes basés sur le baryum.

Le partenariat avec NKT Photonics reflète l'engagement d'IonQ à fournir des ordinateurs quantiques évolutifs et assez qualitatifs pour être employés en entreprise, intégrables facilement dans les environnements actuels de centres de données. Les systèmes laser de NKT Photonics sont basés sur la technologie des lasers à fibre et offrent un net avantage en termes de performance, de coût, de délai de livraison et de SWAP (taille, poids et puissance). De plus, ces systèmes laser seront modulaires, fiables et montables en rack, ce qui fait d’eux, la technologie idéale pour répondre aux exigences de longueur d'onde et de puissance des systèmes à ions piégés à base de baryum d'IonQ.

« Nous sommes ravis de nous associer à NKT Photonics, car ils partagent la vision d'IonQ consistant à développer des ordinateurs quantiques performants, évolutifs et accessibles, destinés aux environnements de centres de données d’entreprise », a déclaré le Dr Dave Mehuys, vice-président de l'ingénierie produit chez IonQ. « Ce partenariat garantit que les systèmes IonQ sont équipés des meilleures technologies laser pour faire fonctionner nos ordinateurs quantiques et solutions de mise en réseau de nouvelle génération. »

« Nous sommes impatients de collaborer avec IonQ et de leur fournir nos solutions laser uniques pour faire progresser l'informatique quantique. L'annonce d'aujourd'hui prolonge la longue histoire de NKT Photonics dans la livraison de solutions optiques à la pointe de l'industrie pour les innovateurs », a déclaré Basil Garabet, président et PDG de NKT Photonics.

L'accord d'aujourd'hui est le dernier d'une série d'annonces sur la fabrication et la chaîne d'approvisionnement qui soutiennent l'objectif d'IonQ qui est de fournir des systèmes quantiques commerciaux performants et de qualité entreprise. Plus tôt cette année, IonQ a annoncé l'ouverture de la première usine de fabrication aux États-Unis capable de produire des ordinateurs quantiques pour les centres de données de ses clients. IonQ a également livré son premier piège à ions international, à son centre de données quantiques européen de QuantumBasel.

Pour en savoir plus sur IonQ et sur ses dernières nouveautés en matière de systèmes et de développement commercial, rendez-vous sur https://ionq.com/.

Pour en savoir plus sur NKT Photonics et sur ses dernières nouveautés en matière de systèmes et de développement commercial, consultez le site suivant : https://nktphotonics.com/.

À propos d'IonQ

IonQ, Inc. est un leader de l’informatique quantique, qui fournit des systèmes haute performance capables de résoudre les cas d’utilisation commerciaux et de recherche les plus importants et les plus complexes au monde. La génération actuelle d’ordinateurs quantiques d’IonQ, IonQ Forte, est la dernière-née d’une série de systèmes de pointe, dotés de 36 qubits algorithmiques. L’entreprise a été reconnue pour sa technologie innovante et sa croissance rapide, dans la liste Next Big Things in Tech 2023 de Fast Company et dans la liste Technology Fast 500™ 2023 de Deloitte, respectivement. Disponible auprès des principaux fournisseurs de services cloud, IonQ rend l’informatique quantique plus accessible et plus efficace que jamais. Pour en savoir plus, rendez-vous sur IonQ.com.

À propos de NKT Photonics

Fondée au Danemark par des scientifiques et des ingénieurs, NKT Photonics est le principal fournisseur de lasers à fibre et de fibres à cristaux photoniques à haute performance. Nos principaux marchés sont la médecine et les sciences de la vie, l'industrie, l'aérospatiale et la défense, ainsi que les technologies quantiques et les nanotechnologies. Nos produits comprennent des lasers à lumière blanche supercontinus, des lasers à fibre silencieux, des lasers ultrarapides et une large gamme de fibres spécialisées. NKT Photonics est une filiale de Hamamatsu Photonics. www.nktphotonics.com

Déclarations prospectives d’IonQ

