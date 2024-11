IonQ accroît les performances et l’échelle des ordinateurs quantiques grâce à des circuits intégrés photoniques en collaboration avec imec

COLLEGE PARK, Maryland--(BUSINESS WIRE)--IonQ (NYSE : IONQ), leader dans l’industrie de l’informatique quantique, a annoncé aujourd’hui le développement de circuits intégrés photoniques (PIC) et une technologie de piège à ions à l’échelle de la puce pour l’informatique quantique à ions piégés en partenariat avec imec, un centre de R&D de renommée mondiale en nanoélectronique et en technologies numériques. En optimisant la conception, la production et l’intégration de dispositifs photoniques et de pièges à ions à l’échelle de la puce pour des ordinateurs quantiques évolutifs et à haute performance, ces développements visent à repousser les limites de la performance de l’informatique quantique.

Les approches traditionnelles de l’informatique quantique à base d’ions piégés reposent sur l’optique de masse pour la modulation de la lumière laser, la distribution et la collecte des photons. En déplaçant les composants optiques traditionnels dans des dispositifs photoniques intégrés, IonQ vise à réduire la taille et le coût du système matériel global, à augmenter le nombre de qubits et à améliorer les performances et la robustesse du système. Les technologies optiques à l’échelle de la puce et l’intégration étroite d’IonQ avec la fabrication et le conditionnement des pièges d’imec devraient ouvrir la voie à de nouvelles capacités de système, accroître la fiabilité, faire baisser le coût global par qubit et réduire le délai de mise sur le marché des nouvelles générations d’ordinateurs quantiques.

« L’ajout d’imec à l’ensemble des partenaires de fabrication et de technologie d’IonQ aura un impact profond sur notre capacité à augmenter la puissance de calcul de nos ordinateurs quantiques grâce au co-développement de systèmes électro-optiques compacts et performants », déclare Dean Kassmann, vice-président principal de l’ingénierie et de la technologie d’IonQ. « Ce partenariat marque une étape importante dans le parcours d’IonQ vers l’obtention d’un avantage quantique commercial, démontrant notre engagement à combiner les améliorations des performances techniques avec l’évolutivité et les solutions d’entreprise. »

Depuis 2021, IonQ et imec ont travaillé pour prototyper et affiner les technologies photoniques et de pièges à ions essentielles à la feuille de route de l’informatique quantique d’IonQ. Cet engagement élargi vise à développer des processus de fabrication de pièges avancés qui permettront des fonctionnalités de pièges et de dispositifs beaucoup plus riches à l’avenir.

« Nous nous réjouissons de renforcer une relation déjà fructueuse avec IonQ et de faire progresser ce qui est possible dans la technologie quantique à l’échelle de la puce », déclare Paul Heremans, vice-président principal chargé de l’industrie et des consommateurs chez imec. « Nous pensons que les technologies de pointe d’imec, en particulier la photonique intégrée, ont un rôle essentiel à jouer dans la fourniture de dispositifs de pointe pour l’informatique quantique. »

La nouvelle d’aujourd’hui marque un renforcement de la relation pluriannuelle entre les deux entreprises et est la dernière d’une série d’annonces de fabrication et de chaîne d’approvisionnement de la part d’IonQ.

Au début de l’année, IonQ a ouvert le premier site de production d’informatique quantique des États-Unis à Bothell, dans l’État de Washington, qui abrite les équipes de R&D et de production responsables du déploiement des systèmes quantiques de nouvelle génération d’IonQ. En novembre, IonQ a annoncé un partenariat avec NKT Photonics pour la livraison de trois sous-systèmes optiques prototypes innovants à IonQ en 2025. Les systèmes laser avancés seront intégrés dans les prochains systèmes quantiques d’IonQ prêts pour les centres de données.

À propos d'IonQ

IonQ, Inc. est un leader de l’informatique quantique, qui fournit des systèmes haute performance capables de résoudre les cas d’utilisation commerciaux et de recherche les plus importants et les plus complexes au monde. La génération actuelle d’ordinateurs quantiques d’IonQ, IonQ Forte, est la dernière-née d’une série de systèmes de pointe, dotés de 36 qubits algorithmiques. L’entreprise a été reconnue pour sa technologie innovante et sa croissance rapide, dans la liste Next Big Things in Tech 2023 de Fast Company et dans la liste Technology Fast 500™ 2023 de Deloitte, respectivement. Disponible auprès des principaux fournisseurs de services cloud, IonQ rend l’informatique quantique plus accessible et plus efficace que jamais. Pour en savoir plus, rendez-vous sur IonQ.com.

À propos d’imec

imec est un centre de recherche et d’innovation de premier plan dans le domaine de la nanoélectronique et des technologies numériques. imec tire parti de son infrastructure de R&D de pointe et de son équipe de plus de 5 500 employés et chercheurs de haut niveau pour la R&D dans les domaines des semi-conducteurs avancés et de la mise à l’échelle des systèmes, de la photonique du silicium, de l’intelligence artificielle, des communications au-delà de la 5G et des technologies de détection, ainsi que dans des domaines d’application tels que la santé et les sciences de la vie, la mobilité, l’industrie 4.0, l’agroalimentaire, les villes numériques, l’énergie durable et l’éducation. imec réunit des leaders de l’industrie mondiale dans la chaîne de valeur des semi-conducteurs, des entreprises technologiques, pharmaceutiques, médicales et TIC basées en Flandre et internationales, des startups, ainsi que des universités et des centres de connaissances. imec a son siège à Louvain (Belgique) et dispose de sites de recherche en Belgique, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni et aux États-Unis, ainsi que d’une représentation sur trois continents. En 2023, le chiffre d’affaires d’imec (P&L) s’élevait à 941 millions d’euros.

Plus d’informations sur imec sont disponibles sur www.imec-int.com.

Déclarations prospectives d’IonQ

Le présent communiqué de presse contient certaines déclarations prospectives au sens de la section 27A du Securities Act de 1933, tel que modifié, et de la section 21E du Securities Exchange Act de 1934, tel que modifié. Certaines de ces déclarations prospectives peuvent être identifiées par l’utilisation de termes prospectifs. Les déclarations qui ne sont pas de nature historique, y compris les termes « avancé », « progression », « objectifs », « croire », « critique », « conception », « développer », « développement », « en développement », « attendu », « technologie révolutionnaire », « impact », « accomplissement », « repousser les limites », « échelle », « évolutif », « réduire », « vers », « sera » et d’autres expressions similaires sont destinées à identifier les déclarations prospectives. Ces déclarations comprennent celles relatives aux capacités et aux projets d’informatique quantique d’IonQ, à l’accès aux ordinateurs quantiques d’IonQ, à l’évolutivité, aux performances et à la fiabilité des offres d’informatique quantique d’IonQ, à la capacité des offres d’IonQ d’accélérer les technologies photoniques et de piège à ions, aux avantages potentiels des partenariats stratégiques d’IonQ et aux avantages de l’approche d’IonQ en matière de fabrication des systèmes d’IonQ. Les déclarations prospectives sont des prédictions, des projections et d’autres déclarations concernant des événements futurs qui sont basées sur des attentes et des hypothèses actuelles et, par conséquent, sont soumises à des risques et des incertitudes. De nombreux facteurs peuvent faire en sorte que les événements futurs réels diffèrent matériellement des déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse, y compris, mais sans s’y limiter : les changements de lois et de réglementations affectant les activités d’IonQ ; la capacité d’IonQ à mettre en œuvre sa feuille de route technique ; l’achat, l’utilisation et la disponibilité de produits, de composants et de services fournis par des tiers, y compris la propriété intellectuelle et les services de fabrication de tiers ; ou la capacité d’IonQ à identifier et à concrétiser des partenariats et des opportunités. Vous devez examiner attentivement les facteurs susmentionnés et les autres risques et incertitudes divulgués dans les documents déposés par la société, y compris, mais sans s’y limiter, ceux décrits dans la section « Facteurs de risque » du dernier rapport trimestriel d’IonQ sur formulaire 10-Q et d’autres documents déposés par IonQ de temps à autre auprès de la Securities and Exchange Commission. Ces documents identifient et traitent d’autres risques et incertitudes importants qui pourraient faire en sorte que les événements et les résultats réels diffèrent matériellement de ceux contenus dans les déclarations prospectives. Les déclarations prospectives ne sont valables qu’à la date à laquelle elles sont faites. Les lecteurs sont avertis de ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives, et IonQ n’assume aucune obligation et n’a pas l’intention de mettre à jour ou de réviser ces déclarations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou autrement. IonQ ne donne aucune garantie quant à la réalisation de ses attentes.

