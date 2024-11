Mouser Electronics examine la révolution centrée sur l’humain que représente l’industrie 5.0

This next era of manufacturing innovation goes beyond automation - creating a world where technology and humanity thrive together.

DALLAS & FORT WORTH, Texas--(BUSINESS WIRE)--Mouser Electronics, Inc., le distributeur agréé mondial réputé pour proposer les dernières nouveautés en matière de composants électroniques et de solutions d’automatisation industrielle, a dévoilé aujourd’hui le nouveau chapitre de sa série technologique « Empowering Innovation Together (EIT) » qui se concentre sur le paysage émergent de l'industrie 5.0. Dans cette nouvelle phase de l’industrialisation, les considérations humaines, environnementales et sociales seront prises en compte dans les technologies de pointe, la robotique et les machines intelligentes dans les usines du futur.

S’appuyant sur les avancées technologiques de l’industrie 4.0 – où l’intelligence artificielle (IA), l’analyse des données et l’apprentissage automatique ont révolutionné les interactions entre le monde physique et le monde numérique – l’industrie 5.0 met l’accent sur un équilibre plus harmonieux entre les humains et la technologie. Elle se base sur plusieurs piliers fondamentaux que sont la valeur sociétale, la résilience et la durabilité. Cette stratégie EIT explore la transition de l’industrie 4.0 à l’industrie 5.0 et les avancées technologiques qui nous attendent tous.

Dans le podcast The Tech Between Us l’animateur invité Mark Patrick, directeur du contenu technique de Mouser pour la région EMOA, et Leonardo Dentone, président du programme ISA Danemark, examinent les éléments clés qui devraient permettre l’adoption de l’industrie 5.0, notamment la robotique avancée, les systèmes pilotés par l’IA et les cadres cyber-physiques qui assurent la collaboration entre l’humain et la machine. Dans le podcast suivant, intitulé In Between the Tech, Larry Sweet, directeur de l’ingénierie au sein de l’institut Advanced Robotics for Manufacturing (ARM), aborde les défis pratiques auxquels les ingénieurs sont confrontés dans la mise en œuvre de ce modèle industriel centré sur l’humain, ainsi que les moyens de les surmonter.

« L’industrie 5.0 représente bien plus que la prochaine phase du progrès technologique ; il s’agit d’un changement intentionnel visant à intégrer le progrès sociétal dans l’innovation industrielle », a déclaré Mark Patrick. « Elle pousse les ingénieurs à repenser le rôle de la technologie dans la création d’un environnement industriel résilient et centré sur l’humain, où l’innovation sert à la fois la productivité et le bien-être sociétal. »

Cette série fournit des ressources complètes aux professionnels de l’ingénierie, notamment des articles techniques et des cas d’utilisation, des podcasts, des ressources infographiques, des vidéos et des contenus exclusifs pour les abonnés. Mis en place en 2015, le programme Empowering Innovation Together de Mouser est l’un des programmes de composants électroniques les plus appréciés de l’industrie. Pour en savoir plus, visitez https://www.mouser.com/empowering-innovation/industry5/ et suivez Mouser sur Facebook, LinkedIn, X et YouTube.

