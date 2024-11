SBC Medical Group Holdings et MEDIROM Healthcare Technologies annoncent une alliance commerciale

SBC Medical Group Holdings Incorporated, a global owner, operator and provider of management services and products to cosmetic treatment centers, today announced a business alliance with MEDIROM Healthcare Technologies Inc., a rapidly growing company in the healthcare technology field. (Graphic: Business Wire)

SBC Medical Group Holdings Incorporated, a global owner, operator and provider of management services and products to cosmetic treatment centers, today announced a business alliance with MEDIROM Healthcare Technologies Inc., a rapidly growing company in the healthcare technology field. (Graphic: Business Wire)

TOKYO--(BUSINESS WIRE)--SBC Medical Group Holdings Incorporated (Nasdaq : SBC) (« SBC Medical », la « société » ou « SBC »), propriétaire, exploitant et fournisseur mondial de services et de produits de gestion pour les centres de traitement cosmétique, annonce ce jour une alliance commerciale avec MEDIROM Healthcare Technologies Inc. (Nasdaq : MRM) (« MEDIROM »), une société en croissance rapide dans le domaine des technologies de la santé avec plus de 300 studios de relaxation au Japon.

SBC Medical et MEDIROM, deux leaders reconnus de la beauté et du bien-être qui excellent dans les expériences centrées sur le client, créeront ensemble une nouvelle façon pour les adeptes de la beauté et du bien-être de découvrir des traitements de santé passionnants et novateurs. L’alliance réunit la principale marque de salons de relaxation et d’offres de produits et de services liés à la santé de MEDIROM avec les centres de traitement cosmétique de SBC qui servent aujourd’hui des millions de clients qui apprécient la commodité et la valeur de l’expérience de SBC.

Ensemble, les deux principaux prestataires de services de santé comptent plus de quatre millions de membres dans le cadre de leurs programmes de fidélisation à la « Shonan Beauty Clinic » de SBC et à Re.Ra.Ku de MEDIROM. En plus d'apporter aux clients des offres et une expertise optimisées, l'alliance visera à créer des opportunités attrayantes et intégrées pour exploiter la puissance de ces fidèles clients et les récompenser lorsqu'ils reçoivent des services chez SBC Medical et MEDIROM.

Contexte de l'alliance

Basé sur le concept de « Ultimate Win-Win for All », SBC Medical Group fournit des services de soutien de gestion à un large éventail de domaines médicaux, y compris la médecine esthétique complète, la dentisterie, l'alopécie androgénétique, la gynécologie, le traitement de l'infertilité, l'ophtalmologie, la chirurgie plastique et la médecine régénérative. Le réseau de cliniques de la société, y compris la « Shoan Beauty Clinic », compte désormais 224 cliniques dans le monde. MEDIROM, sous la marque « Re.Ra.Ku », exploite plus de 300 studios de relaxation au Japon sur la base du concept de « plus de santé, plus d'innovation », et développe une activité diversifiée centrée sur les soins de santé. La société se concentre également sur le maintien de la santé et la médecine préventive, et continue d'innover dans cette industrie.

Séduire de nouveaux clients et créer des synergies

Dans le cadre de cette alliance, les deux sociétés ont des attentes élevées pour leurs différents segments de clientèle. Shonan Beauty Clinic est principalement soutenu par des femmes de la vingtaine et la trentaine, tandis que Re.Ra.Ku de MEDIROM sert principalement des clients masculins pour la relaxation et le maintien de la santé. Cette collaboration devrait permettre aux deux entreprises d'aborder de nouveaux marchés, d'élargir leur clientèle totale et d'offrir une nouvelle valeur. Dans un premier temps, pendant la période allant du 15 novembre au 15 décembre 2024, les clients visitant la Shonan Beauty Clinic recevront des billets d'invitation spéciaux pour découvrir Re.Ra.Ku à un prix réduit. Les deux entreprises prévoient de continuer à approfondir leur collaboration de manière échelonnée, dans le but d'offrir de nouvelles expériences axées sur la valeur qui offrent un soutien total à la beauté et à la santé.

Campagne initiale de comarketing

Les clients visitant Shonan Beauty Clinic et Re.Ra.Ku recevront des billets d'invitation spéciaux pour une durée limitée.

Cliniques et magasins participants

Shonan Beauty Clinic : 130 cliniques

Re.Ra.Ku (magasins à gestion directe) : 230 boutiques

Période de distribution

Shonan Beauty Clinic : vendredi 15 novembre 2024 - dimanche 15 décembre 2024

Re.Ra.Ku : dimanche 1er décembre 2024 - lundi 13 janvier 2025

À propos de MEDIROM Healthcare Technologies Inc.

MEDIROM Healthcare Technologies Inc. et ses filiales fournissent des services de santé holistiques au Japon. La société opère dans trois segments : salon de relaxation, soins de santé préventifs numériques et beauté de luxe. Le segment salon de relaxation possède, développe, exploite, franchise et soutient des salons de relaxation qui fournissent une thérapie corporelle par pression des doigts, une thérapie d'étirement, un alignement de la posture et articulaire, ainsi que des éléments de physiothérapie ; et divers services individuels, y compris la thérapie anti-fatigue, la thérapie de soutien sportif, la thérapie minceur et la réflexologie.

À propos de SBC Medical

Par l'entremise de ses filiales, SBC Medical fournit des services pour soutenir l'exploitation de cliniques qui proposent des services médicaux hautement spécialisés dans les domaines de la médecine cosmétique, de la dentisterie esthétique et de l'alopécie androgénétique (AGA), principalement au Japon et centrée sur la marque SBC Shonan Beauty Clinic. SBC Medical et ses filiales fournissent aujourd'hui des services de gestion à un total de 224 franchisés aux quatre coins du globe. SBC Medical possède et exploite un centre de traitement au Viêt Nam et fournit des services de gestion à un centre de traitement dans l'État de Californie aux États-Unis. Pour plus d'informations, visitez https://sbc-holdings.com/

Déclarations prospectives

Le présent communiqué contient des déclarations prospectives. De plus, de temps à autre, nous ou nos représentants pouvons faire des déclarations prospectives oralement ou par écrit. Nous basons ces déclarations prospectives sur nos attentes et projections concernant les événements futurs, que nous tirons des informations dont nous disposons actuellement. Ces déclarations prospectives se rapportent à des événements futurs ou à notre performance future, y compris : notre performance financière et nos projections ; notre croissance du chiffre d'affaires et des bénéfices ; et nos perspectives et opportunités d'affaires. Les déclarations prospectives ne sont pas de nature historique, en particulier celles qui utilisent des termes tels « prévoit », « anticipe », « envisage », « estime », « croit », « planifie », « projette », « prédit », « potentiel » ou « ambitionne », les conjugaisons au futur et au conditionnel, ou la formulation à la négation de ces termes ou de termes similaires. Les facteurs susceptibles de faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des attentes actuelles comprennent, entre autres, ceux énumérés sous la rubrique « Risk Factors » et ailleurs dans la déclaration de procuration et d’autres documents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis. Les déclarations prospectives ne sont que des prédictions. Les événements prospectifs discutés dans ce communiqué de presse et d'autres déclarations faites de temps à autre par nous ou nos représentants peuvent ne pas se produire, et les événements et résultats réels peuvent différer sensiblement et sont soumis à des risques, des incertitudes et des hypothèses à notre sujet. Nous ne sommes pas tenus de mettre à jour ou de réviser publiquement les déclarations prospectives, que ce soit en raison d'incertitudes et d'hypothèses, les événements prospectifs discutés dans ce communiqué de presse et d'autres déclarations faites de temps à autre par nous ou nos représentants pourraient ne pas se produire. Les performances passées ne sont pas indicatives des résultats futurs. Aucune garantie n'est donnée qu'un résultat spécifique sera atteint. Les investissements peuvent être spéculatifs, illiquides et il existe un risque total de perte.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.