REPLY breidt uit in de UK met Solirius, een leider in digitale transformatie voor de overheidssector

TURIJN, Italië--(BUSINESS WIRE)--REPLY [EXM, STAR: REY] maakt bekend dat Solirius, www.solirius.com, een in de UK gevestigde leider in digitale transformatie, toetreedt tot het netwerk van bedrijven van de Reply Group.

Solirius, opgericht in Londen in 2007, biedt consultancyservices die gericht zijn op het herdefiniëren van werkpraktijken en bedrijfsprocessen om meer klantgericht en duurzamer te worden. Het bedrijf combineert expertise die gaat van ontwerp van data-architectuur tot de ontwikkeling en implementatie van nieuwe digitale services.

Met grote aandacht voor softwareontwikkeling, vlotte levering, artificiële intelligentie en datamanagement, werkt Solirius met toonaangevende overheidsagentschappen van de UK aan het proces van digitale transformatie en de toepassing van nieuwe technologieën om diensten voor de burgers te ondersteunen. Klanten van Solirius zijn onder andere HMCTS (HM Courts & Tribunals Service), FCDOS (Foreign, Commonwealth & Development Office Services), DfE (Department for Education) en BDUK (Building Digital UK).

De investering in Solirius maakt deel uit van de internationale groeistrategie van Reply, in het bijzonder in de UK, waar Reply, met kantoren in Londen en Manchester, de meeste toonaangevende groepen onder haar klanten telt op gebied van retail, financiële services en de transportsector.

"Solirius," aldus Mario Rizzante, voorzitter van Reply, "wordt gekenmerkt door sterke ondernemerszin en een constante nadruk op technologische innovatie. Met Solirius willen we verder groeien in de UK met aandacht voor digitale transformatieprojecten voor de overheid, een domein waar heel wat technologie-investering is geconcentreerd. Als onderdeel van het Reply-netwerk zal Solirius voordeel kunnen halen uit de innovatieve kracht en creativiteit van de hele groep, waardoor het beter in staat wordt om haar klanten met geavanceerde oplossingen en services te ondersteunen."

“We zijn opgetogen dat Solirius tot het Reply-netwerk toetreedt.” verklaart Hemel Popat, algemeen directeur en oprichter van Solirius Consulting. "We zullen verder toonaangevende digitale transformatieservices aan onze klanten uit de overheidssector aanbieden, terwijl we Reply’s netwerk van gespecialiseerde bedrijven benutten om onze aanbiedingen uit te breiden en te verbeteren. Reply’s cultuur van aandacht voor de klant en innovatie is perfect in lijn met die van ons, en we zijn dan ook enthousiast om aan al onze klanten nog meer waarde aan te bieden.”

REPLY

Reply [EXM, STAR: REY, ISIN: IT0005282865] is gespecialiseerd in het ontwerpen en implementeren van oplossingen op basis van nieuwe communicatiekanalen en digitale media. Reply is een netwerk van hooggespecialiseerde bedrijven die belangrijke industriële groepen in de sectoren telecommunicatie en media, industrie en dienstverlening, bankwezen, verzekeringen en overheidsdiensten ondersteunen om bedrijfsmodellen te ontwerpen en te ontwikkelen die geschikt zijn voor de nieuwe paradigma's van AI, cloud computing, digitale media en het Internet of Things. De dienstverlening van Reply omvat: consulting, systeemintegratie en digitale diensten. www.reply.com

SOLIRIUS

Solirius is een UK Public Sector toegespitst op consultancy inzake digitale transformatie die met overheidsafdelingen werkt om de manier waarop zij met burgers werken te transformeren en die end-to-end digitale transformatieservices aanbiedt. Dankzij sterke softwareontwikkeling, technische architectuur, op de gebruiker gericht ontwerp en soepele leveringscapaciteiten, is Solirius in staat om transformatieve ideeën van ontwerp tot de oplevering ervan te brengen. www.solirius.com

