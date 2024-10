REPLY s'étend au Royaume-Uni avec Solirius, un chef de file de la transformation numérique pour le secteur gouvernemental

TURIN, Italie--(BUSINESS WIRE)--REPLY [EXM, STAR : REY] annonce que Solirius, www.solirius.com, un leader britannique de la transformation numérique, rejoint le réseau d’entreprises de Reply Group.

Créé en 2007 à Londres, Solirius offre des services de conseil qui se concentrent sur la redéfinition des pratiques de travail et des processus d'affaires pour devenir plus centrés sur le client et durables. La société combine une expertise allant de la conception d'architecture de données au développement et à la mise en œuvre de nouveaux services numériques.

En mettant fortement l'accent sur le développement de logiciels, la fourniture agile, l'intelligence artificielle et la gestion des données, Solirius travaille avec les principales agences gouvernementales britanniques dans le processus de transformation numérique et l'adoption de nouvelles technologies pour soutenir les services aux citoyens. Parmi les clients de Solirius figurent HMCTS (HM Courts & Tribunals Service), FCDOS (Foreign, Commonwealth & Development Office Services), DfE (Department for Education) et BDUK (Building Digital UK).

L'investissement dans Solirius fait partie de la stratégie de croissance internationale de Reply, en particulier au Royaume-Uni, où Reply, avec des bureaux à Londres et Manchester, compte parmi ses clients la plupart des groupes leaders dans les secteurs de la vente au détail, des services financiers et des transports.

Mario Rizzante, président du conseil d'administration de Reply : « Solirius est caractérisé par une forte volonté entrepreneuriale et un accent permanent sur l'innovation technologique. Avec Solirius, notre objectif est de continuer à croître au Royaume-Uni en mettant l'accent sur les projets de transformation numérique pour le gouvernement, un domaine où une grande partie des investissements technologiques est concentrée. Dans le cadre du réseau Reply, Solirius pourra bénéficier de la force d’innovation et de la créativité de l’ensemble du groupe, ce qui lui permettra de mieux accompagner ses clients avec des solutions et des services de pointe ».

« Nous sommes ravis que Solirius rejoigne le réseau Reply », déclare Hemel Popat, directeur général et fondateur de Solirius Consulting. « Nous continuerons à fournir des services de transformation numérique de premier plan à nos clients du secteur public, tout en exploitant le réseau d’entreprises spécialisées de Reply pour élargir et renforcer nos offres. La culture de Reply, axée sur le client et l’innovation, s’aligne parfaitement sur la nôtre, et nous sommes ravis d’apporter ensemble une valeur encore plus grande à nos clients. »

Reply [EXM, STAR : REY, ISIN : IT0005282865] se spécialise dans la conception et la mise en œuvre de solutions basées sur de nouveaux canaux de communication et des médias numériques. Reply est un réseau d'entreprises hautement spécialisées soutenant des groupes industriels clés opérant dans les secteurs des télécommunications et des médias, de l'industrie et des services, de la banque, de l'assurance et de l'administration publique dans la définition et le développement de modèles commerciaux adaptés aux nouveaux paradigmes de l'IA, du cloud, des médias numériques et de l'internet des objets. Les services de Reply comprennent : le conseil, l'intégration de systèmes et les services numériques.www.reply.com

Solirius est un cabinet de conseil en transformation numérique axé sur le secteur public britannique qui travaille avec les ministères pour transformer leur façon de travailler avec les citoyens et fournir des services de transformation numérique de bout en bout. Avec un développement logiciel solide, une architecture technique, une conception centrée sur l'utilisateur et des capacités de livraison agiles, Solirius apporte des idées transformatrices, de la création à la fourniture. www.solirius.com

