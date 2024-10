Bloomreach et Planet entrent en partenariat pour renforcer la personnalisation de l'expérience en ligne et en magasin

MOUNTAIN VIEW, Californie--(BUSINESS WIRE)--Bloomreach, la plateforme de personnalisation illimitée au service du commerce électronique, annonce ce jour un partenariat avec Planet, un chef de file des plateformes logicielles et de paiements intégrés pour les détaillants. Ensemble, les deux sociétés permettront un e-commerce plus personnalisé et optimisé par l’IA, en offrant une solution composable qui connecte le parcours client à l’expérience d’achat en ligne et en magasin.

Bloomreach propose des solutions d'automatisation du marketing, de recherche et de gestion de contenu qui permettent aux entreprises de générer une croissance mesurable de leurs revenus. En tant que membre de la MACH Alliance, ses solutions permettent aux entreprises de créer un environnement commercial composable, créant ainsi un écosystème technologique de pointe qui répond le mieux aux besoins de leurs clients. En s'associant à Planet, Bloomreach permet aux entreprises s'appuyant sur la plateforme Planet Unified Commerce d'intégrer encore plus facilement des solutions Bloomreach dans leur écosystème technologique, avec un délai de commercialisation écourté.

Le rapprochement des solutions Planet et Bloomreach permettra aux entreprises de renforcer la personnalisation à l'ensemble de l'expérience client. Grâce à une vue unifiée des données sur les clients et les produits, les entreprises peuvent alimenter des expériences personnalisées qui relient tous les aspects du commerce, du marketing et de la recherche aux systèmes de gestion des commandes et aux paiements.

« Planet et Bloomreach unissent leurs forces pour offrir une solution de commerce entièrement unifiée et composable aux détaillants, en particulier pour les modèles de réseaux de magasins coopératifs et indépendants », déclare Luca Cassina, président, retail, Planet. « En combinant les capacités de commerce unifié et les systèmes de gestion des commandes de Planet à la personnalisation avancée axée sur l’IA de Bloomreach, nous sommes prêts à permettre la création de canaux d’achat hautement performants en ligne et en magasin. Nos clients seront en mesure de tirer parti des magasins en tant qu’actifs stratégiques pour stimuler la croissance des entreprises, tout en gérant efficacement les complexités de leur modèle. »

Pour de plus amples renseignements à propos de Bloomreach et Planet, cliquez ici.

À propos de Bloomreach

Bloomreach personnalise l'expérience d'e-commerce. Son moteur de données unifie les données clients et produits en temps réel afin que les entreprises comprennent ce que les clients veulent vraiment. En connectant cette compréhension à tous les canaux, l’expérience de commerce électronique devient illimitée et reflète l’évolution du client lors de ses achats. Forte de la vitesse et de l'échelle de Loomi AI, l'IA de Bloomreach destinée à l'e-commerce, cette approche crée de nouvelles voies d'achat illimitées, une rentabilité accrue et une croissance accélérée. Les produits Bloomreach comprennent : Engagement, une plateforme d’automatisation du marketing ; Discovery, une solution de recherche pour l'e-commerce ; Content, le CMS headless ; et Clarity, le shopping conversationnel alimenté par l’IA. La société possède plusieurs brevets d'IA et dessert plus de 1 400 marques mondiales, notamment : Williams-Sonoma, Bosch, Puma, et Marks & Spencer.

À propos de Planet

Planet fournit des solutions logicielles, de paiement et technologiques intégrées à ses clients dans les secteurs de l'hôtellerie et de la vente au détail et dans le monde entier via un réseau de partenaires mondiaux de services financiers. Planet aide ses clients et partenaires à tirer le meilleur parti de la révolution du commerce connecté. Notre logiciel et notre technologie de paiement permettent aux entreprises de profiter des avantages d'un monde plus connecté et numérique. Avec plus de 35 ans d'histoire, la société continue de faire évoluer ses services en fournissant une plateforme de commerce numérique innovante qui donne la priorité à l'expérience client. Basé à Londres et employant 2 500 experts sur six continents, Planet sert des clients dans plus de 120 marchés.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.