Museu do Futuro de Dubai reúne 2,5 mil futuristas para responder às perguntas mais intrigantes sobre a humanidade

Dubai’s Museum of the Future Gathers 2,500 Futurists to Answer World’s Most Intriguing Questions About Humanity

DUBAI (Emirados Árabes Unidos)--(BUSINESS WIRE)--O futuro da sociedade, da tecnologia e do nosso planeta será debatido em alto nível no próximo mês no Museu do Futuro, o marco icônico de Dubai, visitado por milhões de pessoas do mundo todo e reconhecido por ser uma janela para o futuro.

Nos dias 19 e 20 de novembro, o museu sediará o Fórum do Futuro de Dubai e reunirá 2,5 mil dos futuristas mais influentes do mundo, que promovem as políticas, pesquisas e inovações em setores vitais da humanidade.

O fórum deste ano contará com cerca de 70 painéis de discussão, palestras e workshops, com mais de 150 palestrantes, incluindo ministros, funcionários do governo, CEOs, acadêmicos, tomadores de decisão, líderes de pensamento e futuristas dos Emirados Árabes Unidos e do mundo.

Organizado pela Fundação Futuro de Dubai (DFF), o fórum – em sua terceira edição – emergiu como líder em ações globais sobre oportunidades futuras, segundo Sua Excelência Mohammad bin Abdullah Al Gergawi, ministro de Assuntos de Gabinete dos EAU e vice-presidente do Conselho de Curadores e diretor administrativo da DFF.

Sua Excelência disse: “Ao reunirmos os maiores especialistas do mundo em Dubai, no icônico Museu do Futuro, é realmente inspirador testemunhar como ele se tornou um agente importante no discurso global sobre a inovação para um futuro resiliente, atraindo pensadores e criadores de todos os cantos do planeta. Em apenas três anos, o Fórum do Futuro de Dubai se alçou como líder em ações globais, com os Emirados Árabes Unidos liderando uma iniciativa que impulsiona a inovação e promove a prosperidade para as sociedades do mundo todo. Esse encontro não só molda o futuro da nossa própria nação, mas também promove a colaboração, ajudando a abordar oportunidades globais compartilhadas a partir do coração de Dubai”.

As sessões de 2024 se centrarão em cinco temas principais: Futurar a natureza, Capacitar gerações, Transformar a humanidade, Otimizar a saúde e Insights prospectivos. Os especialistas explorarão o futuro de setores cruciais, incluindo energia, alimentação, inteligência artificial, economia digital, espaço, biomedicina, regeneração da natureza e sustentabilidade, além de novos sistemas sociais.

O fórum deste ano também destacará soluções inovadoras para desafios globais e apresentará 100 projetos experimentais como parte da iniciativa Soluções de Futuro para Dubai – Protótipos para a Humanidade, supervisionada por Sua Alteza Sheikha Latifa bint Mohammed bin Rashid Al Maktoum, presidente da Autoridade de Cultura e Arte de Dubai. Com um endosso de AED 100 milhões estabelecido pelo parceiro estratégico do programa, a Hussain Sajwani – DAMAC Foundation, o programa está preparado para colocar Dubai como um centro de inovação e um terreno propício para talentos e pensadores criativos em todos os setores do futuro.

Uma série de workshops será realizada para equipar pessoas e organizações com o conhecimento e as habilidades necessárias para antecipar e se preparar para as tendências emergentes, oferecendo insights profundos sobre metodologias de planejamento futuro, desenvolvimento de cenários e abordagens inovadoras de solução de problemas.

A edição de 2024 contará com novos eventos, incluindo atividades interativas, culturais e artísticas destinadas a promover um espírito de colaboração e reunir diversas perspectivas do mundo inteiro.

Para mais informações sobre o Fórum do Futuro de Dubai, acesse: https://www.dubaifuture.ae/dubai-future-forum-2024

