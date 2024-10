Le musée du Futur de Dubaï rassemble 2 500 futuristes pour répondre aux questions les plus fascinantes de l'humanité

Dubai’s Museum of the Future Gathers 2,500 Futurists to Answer World’s Most Intriguing Questions About Humanity

DUBAÏ, Émirats arabes unis--(BUSINESS WIRE)--L’avenir de la société, de la technologie et de notre planète fera l’objet de débats de haut niveau le mois prochain au musée du Futur, le monument emblématique de Dubaï, visité par des millions de personnes dans le monde et reconnu pour être une fenêtre sur l’avenir.

Les 19 et 20 novembre, le musée accueillera le Forum de l’avenir de Dubaï et réunira 2 500 futuristes parmi les plus influents au monde qui orientent les politiques, la recherche et l’innovation vers les secteurs vitaux de l’humanité.

Le forum de cette année comprendra environ 70 tables rondes, discours liminaires et ateliers, avec plus de 150 intervenants, y compris des ministres, des fonctionnaires, des PDG, des universitaires, des décideurs, des leaders d’opinion et des futuristes des Émirats arabes unis et du monde entier.

Organisé par la Dubai Future Foundation (DFF), le forum, dans sa troisième édition, s'est imposé comme un événement incontournable dans l'action mondiale sur les opportunités futures, a déclaré Mohammad bin Abdullah Al Gergawi, ministre des Affaires du cabinet des Émirats arabes unis et vice-président du conseil d'administration et directeur général de la DFF.

Et le ministre d'ajouter : « Alors que nous réunissons les plus grands experts mondiaux à Dubaï, au musée du Futur, il est vraiment inspirant de voir comment le musée est devenu un acteur clé du discours mondial sur l’innovation pour un avenir résilient, engageant des penseurs et des créateurs des quatre coins du globe. En seulement trois ans, le Dubai Future Forum s'est imposé comme un événement phare de l'action mondiale, les Émirats arabes unis étant le fer de lance d'une initiative qui stimule l'innovation et promeut la prospérité des sociétés du monde entier. Ce rassemblement façonne non seulement l’avenir de notre propre nation, mais favorise également la collaboration, en aidant à saisir les opportunités mondiales partagées depuis le cœur de Dubaï. »

Les sessions de 2024 seront axées sur cinq thèmes clés : penser l'avenir de la nature, autonomiser les générations, transformer l'humanité, optimiser la santé et anticiper les perspectives de demain. Les experts exploreront l'avenir des secteurs critiques, notamment l'énergie, l'alimentation, l'intelligence artificielle, l'économie numérique, l'espace, la biomédecine, la régénération et la durabilité de la nature et les nouveaux systèmes sociaux.

Le forum de cette année mettra également en avant des solutions innovantes aux défis mondiaux et présentera 100 projets expérimentaux dans le cadre de l’initiative Dubai Future Solutions – Prototypes for Humanity, supervisée par Son Altesse Sheikha Latifa bint Mohammed bin Rashid Al Maktoum, présidente de la Dubai Culture & Arts Authority. Avec le soutien de 100 millions AED par le partenaire stratégique du programme, la Hussain Sajwani – DAMAC Foundation, le programme devrait faire de Dubaï une plaque tournante de l’innovation et un terrain propice aux talents et aux penseurs créatifs.

Une série d'ateliers sera organisée pour apporter aux participants les connaissances et des lompétences nécessaires pour anticiper et se préparer aux tendances émergentes, offrant un aperçu approfondi des méthodologies de planification futures, de l'élaboration de scénarios et des approches innovantes de résolution de problèmes.

L'édition 2024 comprendra de nouveaux événements, notamment des activités interactives, culturelles et artistiques visant à promouvoir un esprit de collaboration et à rassembler diverses perspectives du monde entier.

Pour de plus amples renseignements à propos du Dubai Future Forum, rendez-vous sur : https://www.dubaifuture.ae/dubai-future-forum-2024

