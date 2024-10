Ericsson et Wipro transforment l’expérience de facturation d’Odido pour les clients

AMSTERDAM et BANGALORE, Inde--(BUSINESS WIRE)--Ericsson (NASDAQ : ERIC) et Wipro Limited (NYSE : WIT, BSE : 507685, NSE : WIPRO) ont annoncé aujourd’hui la transformation réussie de l’expérience de facturation pour tous les clients mobiles de la marque Odido aux Pays-Bas en migrant vers la plateforme de facturation d’Ericsson hébergée sur Amazon Web Services (AWS). Cet accomplissement permet à Odido d’offrir des services 5G innovants, y compris la solution d’accès sans fil fixe (FWA) Klik&Klaar lancée récemment, avec une efficacité opérationnelle et une expérience client améliorées.

La migration, achevée en août 2024, a concerné 5 millions de clients en un seul weekend. La migration vers Ericsson Billing fait suite à la transition précédente de 700 000 utilisateurs Ben MVNO en novembre 2023, marquant une étape majeure dans la modernisation d’Odido. Elle signifie que tous les clients mobiles d’Odido, qu’ils soient B2B ou B2C, sont maintenant desservis par Ericsson Billing, hébergé sur AWS.

Ce projet a été exécuté avec Wipro en tant qu’intégrateur de système de bout en bout, travaillant en étroite collaboration avec Ericsson et Odido pour concevoir et mettre en œuvre la solution. L’intégration transparente dans le paysage informatique d’Odido permet de réduire la dette technique d’Odido, de simplifier le parcours client et de réduire les coûts d’exploitation.

Søren Abildgaard, directeur général d’Odido, déclare à propos de cette migration : « Nous venons de réaliser une migration de facturation sans le moindre souci. Une migration de facturation est comme une opération à cœur ouvert sur un marathonien pendant qu’il court. Et c’est ce que nous avons accompli. »

Mats Karlsson, responsable du secteur des solutions pour les systèmes de soutien aux entreprises et aux opérations chez Ericsson, ajoute : « Cette transformation permet à Odido de fournir des services de qualité supérieure à grande échelle. Notre plateforme de facturation basée sur le cloud offre la flexibilité et l’évolutivité nécessaires pour répondre aux exigences de la 5G et au-delà. Elle positionne Odido pour une croissance future, tandis qu’elle continue d’innover et d’étendre ses offres. »

Sarat Chand, directeur général d’Europe du Nord de Wipro Limited, déclare : « En tant que partenaire stratégique de confiance d’Odido, nous sommes très fiers d’offrir un programme de transformation de la facturation aussi complexe pour le client. Cette étape permet à Odido d’adopter des capacités de facturation entièrement automatisées et des opérations de pointe sur une infrastructure de cloud entièrement évolutive. Odido peut s’appuyer sur de nouvelles solutions de facturation pour lancer des offres plus innovantes et améliorer l’expérience client sur le marché néerlandais. Cette initiative souligne notre profond partenariat avec Ericsson et Odido et réaffirme notre engagement à simplifier en permanence les technologies de l’information de nos clients et à les rendre pérennes. »

Prêt pour l’avenir et évolutif

Ericsson Billing est un produit basé sur le cloud certifié sur AWS, qui fournit un système de facturation convergent de bout en bout. La transition d’Odido vers Ericsson Billing, hébergé sur AWS, fournit une solution évolutive qui améliore l’automatisation, la précision de la facturation et permet à l’entreprise de mettre à l’échelle de nouveaux services de manière efficace. Cette solution ouverte transforme non seulement les capacités informatiques d’Odido, mais sert également de catalyseur pour la collaboration, étant conçue dans un esprit de flexibilité, ce qui permet à d’autres intégrateurs de systèmes de l’exploiter et de l’intégrer sans effort dans le réseau informatique du fournisseur de services de télécommunications. Le nouveau système offre la souplesse nécessaire pour soutenir la croissance future et les avancées technologiques, tout en réduisant les coûts d’exploitation.

Robert Purdy, directeur des systèmes d’information d’Odido, souligne : « Cette migration est une étape clé de notre stratégie visant à offrir une expérience client exceptionnelle. Le partenariat avec Ericsson et Wipro nous a permis de moderniser notre infrastructure de facturation et de nous assurer que nous sommes prêts à monétiser la demande croissante de services 5G. »

À propos de Wipro Limited

Wipro Limited (NYSE : WIT, BSE : 507685, NSE : WIPRO) est une société de conseils et de services technologiques de premier plan axée sur la création de solutions innovantes qui répondent aux besoins de transformation numérique les plus complexes des clients. Mettant à profit notre portefeuille complet de capacités dans les domaines des conseils, du design, de l’ingénierie et des opérations, nous aidons nos clients à réaliser leurs ambitions les plus audacieuses et à développer des entreprises durables, prêtes pour l’avenir. Avec nos 230 000 collaborateurs et nos partenaires commerciaux dans 65 pays, nous tenons notre promesse d’aider nos clients, nos collègues et nos communautés à prospérer dans un monde en perpétuel changement. Pour plus d’informations, visiter notre site internet à l’adresse www.wipro.com.

À PROPOS D’ERICSSON :

Les réseaux performants et programmables d’Ericsson assurent la connectivité de milliards de personnes chaque jour. Nous sommes des pionniers dans la création de technologies de communication depuis près de 150 ans. Nous proposons des solutions de communication mobile et de connectivité aux fournisseurs de services et aux entreprises. Avec nos clients et nos partenaires, nous faisons du monde numérique de demain une réalité. www.ericsson.com

Déclarations prospectives

Les déclarations prospectives contenues dans le présent document représentent les convictions de Wipro concernant les événements futurs, dont beaucoup sont, de par leur nature, intrinsèquement incertains et hors du contrôle de Wipro. Ces déclarations incluent, mais sans s’y limiter, des déclarations concernant les perspectives de croissance de Wipro, ses futurs résultats d’exploitation financiers, ainsi que ses plans, attentes et intentions. Wipro avertit les lecteurs que les déclarations prospectives contenues dans ce document sont soumises à des risques et des incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des résultats anticipés par ces déclarations. Ces risques et incertitudes incluent, mais sans s’y limiter, les risques et incertitudes concernant les fluctuations de nos revenus, recettes et bénéfices, notre capacité à générer et à gérer la croissance, à mener à bien les actions sur capital proposées, la concurrence intense dans les services informatiques, notre capacité à maintenir notre avantage en termes de coûts, les augmentations de salaire en Inde, notre capacité à attirer et à retenir des professionnels hautement qualifiés, les dépassements de temps et de coûts sur les contrats à prix fixe et à durée déterminée, la concentration des clients, les restrictions en matière d’immigration, notre capacité à gérer nos opérations internationales, la réduction de la demande de technologie dans nos domaines d’intervention clés, les perturbations dans les réseaux de télécommunications, notre capacité à mener à bien et à intégrer les acquisitions potentielles, la responsabilité pour dommages sur nos contrats de service, la réussite des entreprises dans lesquelles nous effectuons des investissements stratégiques, le retrait d’incitations fiscales gouvernementales, l’instabilité politique, la guerre, les restrictions légales à la levée de capitaux ou à l’acquisition de sociétés en dehors de l’Inde, l’utilisation non autorisée de notre propriété intellectuelle et les conditions économiques générales affectant nos activités et notre industrie.

Les risques supplémentaires susceptibles d’affecter nos résultats d’exploitation futurs sont décrits plus en détail dans nos documents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, y compris, mais sans s’y limiter, les rapports annuels sur formulaire 20-F. Ces documents sont disponibles sur www.sec.gov. Nous pouvons, de temps à autre, faire des déclarations prospectives écrites et orales supplémentaires, notamment des déclarations incluses dans les documents déposés par la Société auprès de la Securities and Exchange Commission et dans nos rapports destinés aux actionnaires. Nous ne nous engageons pas à mettre à jour les déclarations prospectives qui pourraient être faites de temps à autre par nous-mêmes ou en notre nom.

