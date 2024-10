IQM sélectionné pour livrer deux ordinateurs quantiques avancés dans le cadre du système hybride Euro-Q-Exa

MUNICH--(BUSINESS WIRE)--L'entreprise commune EuroHPC (EuroHPC JU) a signé un accord d'achat avec IQM Quantum Computers (IQM), un chef de file mondial de la conception, la construction et la vente d'ordinateurs quantiques supraconducteurs. En vertu de l'accord, IQM fournira deux systèmes quantiques Radiance de 54 qubits et 150 qubits au cours du second semestre de 2025 et d'ici la fin de 2026, respectivement.

Dotés de qubits de haute qualité et de fidélités inégalées dans le secteur, les deux systèmes distincts joueront un rôle central dans l'exécution d'algorithmes quantiques dans un éventail de domaines d'application.

Les systèmes seront intégrés dans l'infrastructure de calcul haute performance du Centre de supercalcul de Leibniz (LRZ) de l'Académie bavaroise des sciences et des sciences humaines en Allemagne et seront accessibles aux scientifiques, chercheurs et utilisateurs finaux européens de l'industrie à travers l'Europe, ce qui permettra d'utiliser des flux de travail HPC-QC entièrement hybrides développés dans le cadre de la pile logicielle quantique de munichoise (MQSS).

LRZ est l’un des six sites européens qui exploitent et développent actuellement des supercalculateurs hybrides, accélérés par les technologies quantiques pour EuroHPC JU. À partir du printemps 2025, ce système sera mis à la disposition de la communauté européenne de la recherche dans un premier temps - une opportunité stratégique qui a pesé dans la décision d'EuroHPC JU de retenir LRZ.

Cette disponibilité précoce aidera à combler les phases de développement et d'installation des systèmes Euro-Q-Exa et de leurs composants, en veillant à ce que les chercheurs puissent accéder à la technologie quantique dès que possible. EuroHPC JU et ses coinvestisseurs nationaux se sont engagés à positionner l'Europe comme pionnière dans le développement de matériel et de logiciels quantiques prêts pour le marché.

À l’été 2024, LRZ et IQM ont lancé le premier ordinateur HPC quantique hybride d'Allemagne, équipé d’un processeur de 20 qubits. Cette collaboration ouvrira de nouvelles possibilités en matière d'innovation dans le domaine de l'informatique quantique.

« Le contrat d’acquisition du système quantique européen Euro-Q-Exa au Centre de supercalcul de Leibniz à Garching garantit à l’État libre de Bavière une position de premier plan en Europe. Grâce à la coopération avec la startup quantique pionnière IQM, nous contribuons à la construction de l'infrastructure européenne. Ici, en Bavière, nous testerons et développerons les applications pratiques de l'informatique quantique. Il est crucial que nous soyons impliqués dans l'une des technologies les plus prometteuses de l'avenir. Cinquante-quatre qubits peuvent ne pas sembler grand-chose, mais c'est la porte d'entrée d'un tout nouvel univers. À l'avenir, les chercheurs seront en mesure de fournir des réponses à des questions auparavant insolubles. Je félicite LRZ et IQM pour leur succès en Ligue des champions de l’informatique quantique », déclare Markus Blume, ministre bavarois des Sciences et des Arts.

« Depuis notre création, nous avons prouvé non seulement nos capacités techniques, mais aussi les nombreux avantages de l’intégration de l’informatique quantique aux ressources HPC », déclare Jan Goetz, coCEO, IQM Quantum Computers. « Les efforts de collaboration déployés dans toute l’Europe pour intégrer l’informatique quantique dans les centres de calcul à haute performance sont remarquables et parfaitement alignés sur notre stratégie technologique. Alors que nous continuons à répondre aux besoins croissants de nos clients à l’échelle mondiale, nous sommes ravis de déployer nos systèmes avancés chez LRZ, de promouvoir les avancées scientifiques, de favoriser la R&D et de créer de nouvelles opportunités pour l’innovation industrielle en Allemagne et dans toute l’Europe. »

« Nous sommes très fiers de pouvoir jeter les bases d’un écosystème quantique européen avec Euro-Q-Exa. Au LRZ, l'informatique quantique est mise à la disposition des utilisateurs afin d'acquérir de nouvelles connaissances en recherche. La collaboration en Europe et avec notre partenaire IQM rend cette étape possible et nous permet de continuer à travailler à l’avant-garde du développement mondial de l’informatique quantique », déclare Dieter Kranzlmüller, président du conseil d'administration du Centre de supercalcul de Leibniz.

Pour de plus amples renseignements sur les systèmes hybrides acquis par EuroHPC JU, consultez le dernier communiqué de presse : https://eurohpc-ju.europa.eu/signature-procurement-contract-eurohpc-quantum-computer-located-germany-2024-10-15_en

À propos de l'entreprise commune EuroHPC

EuroHPC-JU est une entité juridique et financière créée en 2018, qui a signé des accords avec six centres de données en Europe en juin 2023 pour héberger et exploiter les ordinateurs quantiques hybrides EuroHPC-JU. L’objectif est de mettre en place différentes plateformes pour l’informatique quantique et les architectures quantiques hybrides, et de les mettre le plus rapidement possible à la disposition des utilisateurs finaux de toute l’Europe. L'intégration prévue des systèmes quantiques dans les structures HPC classiques nécessite également une R&D dédiée sur une pile logicielle hybride qui gère à la fois les charges de travail HPC et l'informatique quantique. Durant les travaux d’intégration, tous les sites travailleront en étroite collaboration avec les organismes européens de normalisation. https://eurohpc-ju.europa.eu/index_en

À propos de IQM Quantum Computers :

IQM est un chef de file mondial de la conception, la construction et la vente d’ordinateurs quantiques supraconducteurs. IQM propose à la fois des ordinateurs quantiques complets sur site et une plateforme de cloud permettant d’accéder à ses ordinateurs partout dans le monde. Les clients d’IQM incluent les principaux centres de calcul de haute performance, des laboratoires de recherche, des universités et des entreprises ayant un accès complet aux logiciels et au matériel d’IQM. IQM emploie plus de 280 personnes et possède des bureaux à Espoo, Madrid, Munich, Paris, Palo Alto, Singapour et Varsovie.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.