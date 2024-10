Exscientia franchit des étapes importantes pour deux de ses programmes dans le cadre de sa collaboration avec Sanofi

OXFORD, Angleterre--(BUSINESS WIRE)--Exscientia plc (Nasdaq : EXAI) a annoncé aujourd’hui l’avancement de deux programmes de découverte supplémentaires dans le cadre de sa collaboration avec Sanofi, ce qui va conduire Exscientia à recevoir un total de 15 millions USD en paiements d’étape. Les deux composés principaux ont satisfait aux exigences de profil de produit, fixées à la fois par Exscientia et Sanofi, pour permettre une transition vers la phase principale d’optimisation prévue par la collaboration. Les deux programmes ont également montré un niveau élevé de différenciation dans le profilage précoce et ont le potentiel de produire des actifs de premier ordre.

« Nous sommes ravis d’annoncer l’avancement de ces programmes. Cela témoigne de notre capacité constante à concevoir des composés capables de résoudre des problèmes complexes », a déclaré David Hallett, PhD, directeur général par intérim et directeur scientifique d’Exscientia. « Nous nous réjouissons de continuer à travailler avec Sanofi pour faire avancer ces programmes vers le stade de développement. À terme, nous espérons que le travail que nous effectuerons ensemble pourra apporter de nouvelles options thérapeutiques aux patients dont les besoins ne sont pas satisfaits. »

Exscientia recevra 15 millions USD, au total, pour l’atteinte de ces étapes. Le paiement devrait être reçu par Exscientia au quatrième trimestre 2024 ; il sera reflété dans les entrées de trésorerie des collaborations et comptabilisé en tant que revenu sur la durée de la collaboration. Dans le cadre de ces deux programmes, Exscientia est également éligible à recevoir des paiements d’étape précommerciaux supplémentaires s’élevant à plus de 300 millions USD, des paiements d’étape commerciaux de plus de 300 millions USD, ainsi que des redevances échelonnées sur les ventes de produits dont le pourcentage pourrait d’élever à un ou deux chiffres, sous réserve de l’atteinte de certaines étapes spécifiques de recherche, de développement, réglementaires et commerciales.

