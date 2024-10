Xsolla en IT Park Uzbekistan tekenen memorandum van overeenstemming om ontwikkeling van games in Oezbekistan te bevorderen

LOS ANGELES--(BUSINESS WIRE)--Xsolla, een wereldwijd videogamehandelsbedrijf, en IT Park Uzbekistan hebben een memorandum van overeenstemming (MOU) getekend om de game-industrie in Oezbekistan te bevorderen. Dit MOU formaliseert de samenwerking tussen de twee organisaties en legt een pad vast naar de lancering van de Xsolla IT Park Academy in 2025. De academie heeft als doel om lokaal talent op te leiden en nieuwe kansen te creëren voor gameproductie en -ontwikkeling binnen de groeiende industrie van Oezbekistan.

De ondertekeningsceremonie vond plaats op het hoofdkantoor van Xsolla in Los Angeles, bijgewoond door Abdulakhad Kuchkarov, Executive Director van IT Park Uzbekistan; Jahongir Kagirov, hoofd IT & Service Exports bij IT Park; en Dmitri Burkovskiy, Chief Investment Officer van Xsolla.

Dit samenwerkingsverband bouwt voort op Xsolla's strategie om onderwijs voor de ontwikkeling van games naar Centraal-Azië en het Midden-Oosten te brengen na de opening van de Xsolla Curine Academy in Kuala Lumpur, Maleisië, in april van dit jaar. Xsolla streeft ernaar om de Xsolla Global Academy te creëren met lokale onderwijscentra voor studenten, game-ontwikkelaars en opkomende sterren uit de industrie om te leren van belangrijke mentoren en experts uit de branche en hun game-ideeën rechtstreeks in hun regio verder te ontwikkelen.

Dit MOU schetst verschillende essentiële doelstellingen en plannen voor het ondersteunen van game-ontwikkeling in Oezbekistan, waaronder een Incubator en Accelerator om innovatie te bevorderen. Tot 2030 streeft de samenwerking ernaar om banen te creëren binnen de gamesector, waardoor Oezbekistan wordt gepositioneerd als een hub voor game-ontwikkeling. Het partnerschap zal mogelijkheden onderzoeken om lokale en wereldwijde studio's te ondersteunen via het platform van Xsolla, met de nadruk op regionale groei en internationale samenwerking.

Chris Hewish, Chief Strategy Officer van Xsolla, gaf commentaar op het partnerschap: "Wij zijn van mening dat deze samenwerking een cruciale stap is in de ontwikkeling van de game-industrie in Oezbekistan. De Game Development Academy zal dienen als hoeksteen voor het opleiden van de volgende generatie ontwikkelaars en vernieuwers, en we kijken ernaar uit om te zien hoe dit initiatief zal bijdragen aan de groei van de regio."

Abdulakhad Kuchkarov, Executive Director van IT Park Uzbekistan, herhaalde dit sentiment: "Dit MOU is een belangrijke mijlpaal in onze inspanningen om de game-industrie in Oezbekistan te ondersteunen. Met de expertise van Xsolla en onze toewijding aan het ondersteunen van talent, zijn we ervan overtuigd dat dit partnerschap nieuwe kansen zal ontsluiten voor lokale en wereldwijde gamegemeenschappen."

De samenwerking tussen Xsolla en IT Park Uzbekistan markeert een opwindend hoofdstuk in de ontwikkeling van de game-industrie in de regio. IT Park en Xsolla stimuleren innovatie, creëren duurzame groei en vestigen Oezbekistan als speler op de wereldwijde gamingmarkt.

Ga voor meer informatie over het partnerschap naar: xsolla.blog/uzbekistan

Over Xsolla

Xsolla is een wereldwijd videogamehandelsbedrijf met een robuuste en krachtige set tools en services die speciaal zijn ontworpen voor de industrie. Sinds de oprichting in 2005 heeft Xsolla duizenden gameontwikkelaars en uitgevers van alle omvang geholpen hun games wereldwijd en op meerdere platforms te financieren, op de markt te brengen, te lanceren en te gelde te maken. Als innovatieve leider in gamehandel is het de missie van Xsolla om de inherente complexiteit van wereldwijde distributie, marketing en monetisatie op te lossen om onze partners te helpen meer geografische gebieden te bereiken, meer inkomsten te genereren en relaties op te bouwen met gamers wereldwijd. Xsolla heeft zijn hoofdkantoor en is gevestigd in Los Angeles, Californië, met kantoren in Londen, Berlijn, Seoul, Beijing, Kuala Lumpur, Raleigh, Tokio, Montreal en steden over de hele wereld. Xsolla ondersteunt grote gametitels van partners zoals Valve, Twitch, Epic Games, Take-Two, KRAFTON, Nexters, NetEase, Playstudios, Playrix, miHoYo en meer.

Ga voor meer informatie naar xsolla.com

IT Park Uzbekistan

Het toonaangevende innovatiecentrum in Oezbekistan, dat de ontwikkeling van de IT-sector van het land ondersteunt via onderwijs, infrastructuur en bedrijfsincubatie. IT Park is opgericht om een bloeiend tech-ecosysteem te bevorderen en richt zich op gebieden als IT-onderwijs, -versnelling en -startupondersteuning, en biedt een scala aan diensten van training tot financiering. De organisatie werkt ook samen met internationale en lokale partners om de export te stimuleren, banen te creëren en digitaal talent te ontwikkelen. IT Park is cruciaal voor de positionering van Oezbekistan als een regionaal IT-centrum, met als doel de export van IT-diensten te vergroten en tot 20230 meer dan 300.000 banen te creëren.

Ga voor meer informatie naar IT Park Uzbekistan

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.