Xsolla und IT Park Usbekistan unterzeichnen Absichtserklärung zur Förderung der Spieleentwicklung in Usbekistan

LOS ANGELES, Kalifornien, USA--(BUSINESS WIRE)--Xsolla, ein globales Unternehmen für den Handel mit Videospielen, und IT Park Uzbekistan haben eine Absichtserklärung unterzeichnet, um die Entwicklung der Gaming-Branche in Usbekistan zu fördern. Mit der Absichtserklärung vereinbaren die Unternehmen ihre Zusammenarbeit und bringen die Gründung der Xsolla IT Park Academy im Jahr 2025 auf den Weg. Die Akademie wird lokale Talente ausbilden und neue Möglichkeiten für die Spieleproduktion und -entwicklung in der aufstrebenden Branche Usbekistans schaffen.

Die Unterzeichnung fand am Hauptsitz von Xsolla in Los Angeles statt. Zu den Anwesenden gehörten Abdulakhad Kuchkarov, Executive Director beim IT Park Usbekistan, Jahongir Kagirov, Head of IT and Service Exports bei IT Park, und Dmitri Burkovskiy, Chief Investment Officer bei Xsolla.

Diese Partnerschaft baut auf der Strategie von Xsolla auf, die Ausbildung für die Spieleentwicklung nach Zentralasien und in den Nahen Osten zu bringen. Im April dieses Jahres wurde bereits die Xsolla Curine Academy in Kuala Lumpur, Malaysia, eröffnet. Xsolla strebt an, die Xsolla Global Academy und lokalen Ausbildungszentren für Studenten, Spieleentwickler und aufstrebende Stars der Branche zu gründen. Dort werden sie von bedeutenden Mentoren und Branchenexperten lernen und ihre Spielideen direkt in ihrer Region weiterentwickeln.

In der Absichtserklärung werden mehrere wichtige Ziele und Pläne zur Unterstützung der Spieleentwicklung in Usbekistan definiert, wie etwa einen Inkubator und einen Accelerator zur Innovationsförderung. Bis 2030 sollen im Rahmen der Zusammenarbeit neue Arbeitsplätze in der Gaming-Branche entstehen, um Usbekistan als Hub für die Spieleentwicklung zu etablieren. Die Partnerschaft wird Gelegenheiten zur Förderung regionaler und globaler Studios über die Plattform von Xsolla erkunden. Im Fokus stehen dabei regionales Wachstum und internationale Zusammenarbeit.

Chris Hewish, Chief Strategy Officer bei Xsolla, erklärt mit Blick auf die Partnerschaft: „Unserer Überzeugung nach ist diese Zusammenarbeit ein wichtiger Schritt für die Entwicklung der Gaming-Branche in Usbekistan. Die Game Development Academy wird als Eckpfeiler für die Förderung der nächsten Generation von Entwicklern und Innovatoren fungieren. Wir freuen uns darauf zu erleben, wie diese Initiative zum Wachstum der Region beitragen wird.“

Abdulakhad Kuchkarov, Executive Director des IT-Parks Usbekistan, teilt diese Sicht: „Diese Absichtserklärung ist ein wichtiger Meilenstein für unsere Anstrengungen, die Gaming-Branche in Usbekistan zu unterstützen. Mit dem Know-how von Xsolla und unserem Engagement für die Förderung von Talenten sind wir zuversichtlich, dass diese Partnerschaft neue Chancen für regionale und globale Gaming-Communitys eröffnen wird.“

Die Zusammenarbeit zwischen Xsolla und IT Park Uzbekistan leitet ein spannendes neues Kapitel in der Entwicklung der Gaming-Branche in der Region ein. IT Park und Xsolla werden Innovationen auf den Weg bringen, nachhaltiges Wachstum ermöglichen und Usbekistan als wichtigen Akteur auf dem globalen Spielemarkt positionieren.

Weitere Informationen über die Partnerschaft sind erhältlich unter: xsolla.blog/uzbekistan.

Über Xsolla

Xsolla ist ein weltweit tätiges Unternehmen für den Handel mit Videospielen und verfügt über ein solides, leistungsstarkes Angebot an Tools und Dienstleistungen, die speziell für die Anforderungen der Branche entwickelt wurden. Seit der Gründung im Jahr 2005 hat Xsolla Tausenden von Spieleentwicklern und -publishern aller Größenordnungen geholfen, ihre Spiele weltweit und plattformübergreifend zu finanzieren, zu vermarkten, zu lancieren und zu monetarisieren. Als Innovationsführer im Handel mit Spielen verfolgen wir bei Xsolla das Ziel, die inhärenten Komplexitäten von globalem Vertrieb, Marketing und Monetarisierung zu bewältigen, und unterstützen so unsere Partner dabei, mehr geografische Gebiete zu erreichen, mehr Umsätze zu generieren und Beziehungen mit Gamern weltweit aufzubauen. Xsolla hat seinen Sitz in Los Angeles, US-Bundesstaat Kalifornien, und unterhält Niederlassungen in London, Berlin, Seoul, Peking, Kuala Lumpur, Raleigh, Tokio, Montreal und anderen Städten rund um den Globus. Xsolla unterstützt große Spieltitel von Partnern wie Valve, Twitch, Epic Games, Take-Two, KRAFTON, Nexters, NetEase, Playstudios, Playrix, miHoYo und anderen.

Weitere Informationen unter xsolla.com

IT Park Uzbekistan

Das führende Innovationszentrum in Usbekistan fördert die Entwicklung des IT-Sektors des Landes durch Bildung, Infrastruktur und Unterstützung von Unternehmensgründungen. Der IT Park wurde geschaffen, um ein prosperierendes Technologie-Ökosystem aufzubauen. Zu den Schwerpunkten gehören IT-Ausbildung, Wachstumsförderung und Unterstützung von Start-ups sowie Dienstleistungen, die von Schulungen bis hin zu Finanzierungen reichen. Zudem kooperiert die Organisation mit internationalen und regionalen Partnern, um den Export zu stärken, Arbeitsplätze zu schaffen und digitale Talente zu fördern. Der IT-Park ist von zentraler Bedeutung für die Positionierung Usbekistans als regionalen IT-Hub. Sein Ziel besteht darin, die Exporte von IT-Dienstleistungen zu steigern und bis 2030 mehr als 300.000 neue Arbeitsplätze zu ermöglichen.

Nähere Informationen unter IT Park Uzbekistan

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.