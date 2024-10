Esri et Autodesk renforcent l’intégration des données d’ArcGIS dans Autodesk Forma

REDLANDS, Californie--(BUSINESS WIRE)--Esri, le leader mondial de la technologie des systèmes d’information géographique (SIG) et de l’intelligence géospatiale, en collaboration avec Autodesk, Inc. (NASDAQ : ADSK), un chef de file mondial de la technologie de la modélisation des données du bâtiment (building information modeling, BIM) pour l’industrie de l’AECO (architecture, ingénierie, construction et exploitation) ont choisi de renforcer leur alliance stratégique. Cette dernière intégration a rendu possible l’introduction des données de référence géospatiales faisant autorité d’Esri dans Autodesk Forma pour transformer les premières étapes de la conception et de la planification pour les professionnels de l’industrie AECO.

Jusqu’ici, les professionnels de l’industrie AECO utilisaient plusieurs outils pendant la phase de planification, ce qui conduisait souvent à des inefficacités et à des pertes de données. L’intégration des données d’ArcGIS dans Autodesk Forma permet de relever ces défis en fournissant dès le départ des données spatiales et des analyses cohérentes et homogènes. Les forces combinées des technologies SIG et BIM dès les premières phases de conception et de planification permettent aux équipes de disposer de capacités cartographiques améliorées et de mieux collaborer entre elles, ce qui peut contribuer à réduire les coûts et les délais des projets.

« Esri est ravie d’étendre son partenariat avec Autodesk, car cela va permettre à nos clients mutuels de bénéficier d’une expérience plus transparente, apportant pour la première fois la puissance des SIG et de la BIM dans le cycle de vie complet des projets », a déclaré Kathleen Kewley, directrice du développement commercial mondial AEC chez Esri.

Grâce à l’intégration des données d’ArcGIS dans Autodesk Forma, les architectes et les planificateurs peuvent commencer à concevoir leurs projets en ayant immédiatement accès à un contexte géographique complet. Cela inclut les cartes de base ArcGIS d’Esri ainsi que certaines couches de données d'ArcGIS Living Atlas of the World, la plus importante collection d’informations géographiques provenant du monde entier. Cette intégration permet aux équipes SIG et aux architectes de collaborer en toute transparence, d’accéder rapidement aux données et de fournir un retour d’information en temps réel, ce qui conduit à de meilleures décisions et à de meilleurs résultats dans le cadre des projets.

« En nous associant à Esri, nous nous sommes engagés à fournir à nos clients la perspective géographique inégalée qu’ArcGIS apporte au flux de travail des projets d’AECO », a déclaré Eric DesRoche, directeur de la stratégie commerciale d’infrastructure chez Autodesk. « Avec les données contextuelles d’Esri à portée de main, les architectes et les planificateurs ont la possibilité d’utiliser Autodesk Forma pour élaborer des conceptions en tenant compte de l’emplacement et de la durabilité, donnant lieu à des projets plus résilients permettant de mieux soutenir les communautés locales. »

En début d’année, les cartes de base ArcGIS d’Esri avaient été intégrées à Autodesk Civil 3D et à Autodesk AutoCAD, fournissant aux architectes, ingénieurs, planificateurs et entrepreneurs des données géospatiales et des capacités de cartographie détaillées. L’intégration des données d’ArcGIS dans Autodesk Forma constitue le dernier effort en date d’une alliance stratégique visant à unifier les SIG et la BIM, offrant une réelle valeur commerciale aux professionnels de l’industrie AECO.

Pour en savoir plus sur la prochaine étape de l’alliance entre Esri et Autodesk, rendez-vous sur go.esri.com/forma.

Autodesk

À propos d’Esri :

Esri, le leader mondial du marché des logiciels de système d’information géographique (SIG), de la veille géographique et de la cartographie, aide ses clients à libérer le plein potentiel des données pour améliorer leurs résultats commerciaux et opérationnels. Fondée en 1969 dans la ville californienne de Redlands, aux États-Unis, Esri propose un logiciel déployé dans des centaines de milliers d'organisations à l'échelle mondiale, y compris dans des entreprises faisant partie du classement Fortune 500, des organismes gouvernementaux, des organisations sans but lucratif et des universités. Esri possède des bureaux régionaux, des distributeurs internationaux et des partenaires proposant une assistance locale dans plus de 100 pays sur six continents. Grâce à son engagement pionnier dans le domaine des technologies et de l'analyse géospatiales, Esri met au point les solutions les plus innovantes, basées sur une approche géographique, en vue de résoudre certains des problèmes les plus complexes au monde, en les plaçant dans le contexte essentiel de la géolocalisation. Consultez notre site Web à l'adresse esri.com.

