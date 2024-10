Lenovo et Innovations in Dementia lancent le premier avatar IA photoréaliste pour les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer et de démence

'Liv' the Alzheimer's intelligence avatar being used by Ahmad Krayem, one of the focus group participants involved in the Lenovo project. (Photo: Business Wire)

'Liv' the Alzheimer's intelligence avatar being used by Ahmad Krayem, one of the focus group participants involved in the Lenovo project. (Photo: Business Wire)

SEATTLE--(BUSINESS WIRE)--Aujourd'hui au Lenovo Tech World, Lenovo™ en collaboration avec Innovations in Dementia, a lancé Alzheimer’s Intelligence, un avatar 3D photoréaliste doté d’une IA personnalisée basée sur les expériences vécues par des personnes atteintes de démence et d’Alzheimer. Ce projet de preuve de concept donne aux personnes et aux familles concernées par un diagnostic de démence un accès 24h/24 à un avatar conversationnel qui offre des conseils ciblés qui privilégient la précision, la confidentialité et la compassion.

« À l’échelle mondiale, environ 55 millions de personnes sont atteintes de démence, et ce nombre devrait atteindre 139 millions d’ici 2050 », déclare le Dr David Llewellyn, professeur d’épidémiologie clinique et de santé numérique. « Les progrès de l’IA dans le cadre de l’initiative « Alzheimer’s Intelligence » de Lenovo démontrent comment la technologie a le potentiel d’améliorer l’interaction humaine, en offrant un outil précieux pour soutenir les personnes atteintes de démence, à la fois dans le présent et dans l’avenir. »

Dans cette application unique en son genre, Lenovo a été le pionnier de l'utilisation de l'IA rendue possible par son portefeuille complet de solutions technologiques, de l'individu à l'entreprise. La technologie combinée regroupe l’expérience concrète et les conseils de centaines de personnes réelles atteintes de démence et d’Alzheimer en un avatar 3D photoréaliste réactif capable d’avoir une conversation naturelle et non scénarisée. Avec cette preuve de concept, une personne atteinte de démence peut bénéficier d'une ressource conversationnelle et d'une aide en temps réel.

« Avec les progrès récents et toujours croissants de l’IA, nous devons exploiter cette technologie de manière ciblée et responsable pour les communautés susceptibles d’être survolées par les technologies innovantes », déclare Doug Fisher, responsable de la sécurité et de l’IA, Lenovo. « Cela fait partie de notre engagement à fournir une IA plus intelligente pour tous, en développant et en déployant une technologie capable d'autonomiser chaque personne, à toutes les échelles. »

L’avatar a été créé à partir d’un composite d’images de dix personnes atteintes de démence et d’Alzheimer. À partir de la pose initiale de chaque image, l’IA générative a extrapolé des visages pour plusieurs milliers d’autres expressions et angles inspirés par le sujet. Ceux-ci ont ensuite été agrégés en un seul ensemble de données, qui se fond avec le visage d'un acteur filmé pour créer l'image de « Liv », l'avatar IA.

Un ensemble de données de grand modèle de langage (LLM) des conseils que Liv peut donner a été créé à l’aide de données provenant directement d’expériences de personnes atteintes de démence, y compris des entrées du projet Dementia Diaries d'Innovations in Dementia et des entretiens approfondis avec des panels. Chaque fois qu'un utilisateur pose une question (voix vers texte), le LLM interroge l'ensemble de données pour fournir des réponses textuelles à la question de l'utilisateur, exprimées en utilisant le langage du persona créé pour Liv, et reposant sur la base de connaissances construite pour Liv. Les réponses sont ensuite exprimées à l'aide d'une synthèse vocale créée pour le projet. L'analyse de sentiment est utilisée pour analyser le sentiment sous-jacent de la réponse, qui se reflète dans l'expression faciale de l'IA lorsqu'elle parle. Enfin, l'IA visuelle 4k en temps réel est utilisée pour permettre à la parole générée par la synthèse vocale d'être prononcée en temps réel.

Alzheimer’s Intelligence permettra aux personnes qui ont récemment reçu un diagnostic de démence de poser les questions auxquelles seule une personne ayant vécu avec la maladie peut répondre, notamment comprendre les défis quotidiens, discuter de la maladie avec la famille et explorer de nouveaux passe-temps. Fondamentalement, toute l'expérience a été conçue pour être accessible, nécessitant une expertise technique minimale et donnant la priorité à une interaction naturelle et familière.

L'avatar est actuellement testé par des personnes atteintes de démence dans un environnement contrôlé dans le but de le rendre plus accessible au public à l'avenir. La réalisation du projet et les interactions initiales ont été filmées (liens ci-dessous).

Le projet Alzheimer’s Intelligence offre un nouveau moyen d’accéder facilement à des informations précieuses provenant de données basées sur de vraies personnes atteintes de démence et d’Alzheimer. Bien que les informations soient vastes, l’équipe de développement a pris grand soin d’appliquer des garde-fous clairs à l’IA et de s’assurer qu’aucun conseil médical ne soit proposé par l’avatar. Cette approche s'est appuyée sur une collaboration étroite avec le Dr Llewellyn et Innovations in Dementia, qui ont tous deux conseillé et consulté sur la construction et les tests de l'avatar.

L'IA a été formée et testée pour ce cas d'utilisation spécifique, et le projet a été conçu et mis en œuvre avec des appareils, des services, des logiciels, des serveurs et des solutions cloud de Lenovo. C'est la première fois que des solutions Lenovo prêtes pour l'IA se réunissent pour développer un avatar de ce type. Les dispositifs et les solutions comprennent :

Kaleida, partenaire technologique de Lenovo, qui a dirigé le développement de l’avatar et de l’IA sous-jacente, a tiré parti des services professionnels d’IA de Lenovo pour soutenir les processus et la sécurité

Stations de travail ThinkStation P7, ThinkPad T14 de 6e génération et ordinateurs portables ThinkPad X1 Carbon AIPC de 12e génération, ainsi que les écrans et accessoires Lenovo Legion et ThinkVision.

« Lorsque les gens reçoivent un diagnostic de démence pour la première fois, ils peuvent se sentir perdus et avoir tant de questions à poser. Cette IA ne remplace pas le contact humain, mais elle offre une source d’assurance et de conseils bien informée et compatissante, directement fondée sur l’expérience et la sagesse d’autres personnes atteintes de démence », déclare Steve Milton, directeur, Innovations in Dementia. « Il est formidable de voir des leaders technologiques comme Lenovo accorder la priorité à une utilisation aussi innovante de l’IA d’une manière qui non seulement reconnaisse et exploite l’expertise des personnes atteintes de démence, mais l’exploite d’une manière aussi unique pour aider les personnes au moment où elles en ont le plus besoin. »

Innovations in Dementia indique qu'environ 20 % des personnes qui font appel à ses services ont moins de 65 ans et peuvent vivre pendant de nombreuses années avec la maladie. L'ONG promeut une vision positive mais réaliste de la démence : bien que la maladie change la vie, elle ne doit pas nécessairement mettre fin à la vie.

« Nous reconnaissons l’importance de permettre à chacun de se faire entendre en matière d'innovation », souligne Doug Fisher, Lenovo. « Avec d’énormes progrès dans le domaine de l’IA et des technologies plus intelligentes, le moment est venu d’explorer et de tester de nouvelles façons créatives d’utiliser des technologies telles que l’IA de manière réfléchie et responsable, pour le plus grand bien de tous. Il s’agit de repenser un avenir où la technologie est pour – et par – tous, en donnant à chacun la possibilité de dire ce qu'il attend de la technologie la plus transformatrice de notre génération. »

Gail Gregory et Ahmad Krayem, des participants au groupe de discussion, déclarent :

« Il est si important que de vraies personnes participent à la création de l’avatar. Parce que les personnes atteintes de démence sont les experts. C’est nous qui vivons avec. Vous ne pouvez pas simplement extraire des choses d’un manuel scolaire parce que ce n’est pas réel. Ça doit être réel. Et plus l'avatar est réaliste, plus on tisse des liens avec. Je pense que ce sera un outil très utile, en particulier pour les personnes qui vivent seules parce qu’elles n’ont personne vers qui se tourner », Gail Gregory.

« Je veux aider d’autres personnes qui ont récemment reçu un diagnostic de démence et les rassurer sur le fait que ce n’est pas quelque chose dont il faut avoir peur. Un médecin peut vous dire quel médicament prendre. Mais seules les personnes atteintes de démence peuvent vous dire ce qu’elles vivent exactement », Ahmad Krayem.

Regardez la vidéo du projet Alzheimer’s Intelligence ici

Les participants dans ce film sont :

Gail Gregory : diagnostiquée avec la maladie d’Alzheimer à l’âge de 55 ans, Gail renverse les stéréotypes courants d’une personne atteinte de démence. Elle peut aborder des sujets sérieux avec humour et ses opinions et ses luttes avec franchise.

Ahmad Krayem : Ahmad n'a été diagnostiqué au stade précoce au début de la soixantaine qu'avec l'insistance de sa femme, qui était pharmacienne, pour qu'il aille faire un bilan de santé. Arrêter de travailler a été un véritable défi, et Ahmad a connu les phases de déni et d'acceptation. Il parle avec passion d’aider les autres qui sont passés par là.

Alzheimer’s Intelligence est un outil de preuve de concept qui n’est pas accessible au public, mais pour toute personne souhaitant entendre des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou d’un diagnostic de démence, vous pouvez contacter Innovations in Dementia (Royaume-Uni) ou Alzheimer’s Association (États-Unis).

Exemples d'interactions avec l'avatar :

Q : Je n'arrête pas d'oublier de prendre mes pilules. Comment puis-je m'en rappeler ?

R : Il est assez fréquent d'oublier des choses comme prendre des médicaments. Peut-être que l'établissement d'une routine pourrait aider, comme prendre vos pilules avec un repas ou à la même heure chaque jour. Vous pouvez également essayer de configurer une alarme ou un rappel sur votre téléphone. Il y a aussi des organisateurs de pilules, ce qui peut être utile. L'une de ces options vous conviendrait-elle, pensez-vous ?

Q : Comment puis-je parler de mon diagnostic avec mes amis et ma famille ?

R : Parler de votre diagnostic avec vos amis et votre famille peut être une tâche ardue, mais cela peut également aider à apporter soutien et compréhension. Commencez par partager ce que vous ressentez aujourd'hui et peut-être un peu de ce que vous avez appris sur votre état. Encouragez-les à poser des questions, car cela peut les aider à comprendre ce que vous traversez. Vous pouvez également être honnête à propos de vos craintes ou de vos préoccupations. Pensez-vous que cela pourrait être utile ?

À propos de Lenovo

Lenovo est un géant mondial de la technologie dont le chiffre d'affaires s'élève à 57 milliards USD. L'entreprise est classée 248e au Fortune Global 500 et elle est quotidiennement au service de millions de clients présents sur 180 marchés. Adoptant une vision audacieuse, à savoir offrir une technologie plus intelligente pour tous, Lenovo s'est appuyé sur son succès en tant que plus grand fabricant de PC au monde, avec un portefeuille exhaustif d'appareils compatibles, prêts et optimisés par l'IA (PC, stations de travail, smartphones, tablettes), d'infrastructures (serveur, stockage, périphérie, informatique haute performance et infrastructure définie par logiciel), de logiciels, de solutions et de services. L'investissement continu de Lenovo dans des innovations qui changent le monde permet de bâtir un avenir plus équitable, plus fiable et plus intelligent pour tous et partout dans le monde. Lenovo est coté à la bourse de Hong Kong sous le nom de Lenovo Group Limited (HKSE : 992) (ADR : LNVGY). Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter https://www.lenovo.com et suivez toute notre actualité sur notre StoryHub.

LENOVO, THINKSTATION, THINKPAD et THINKVISION sont des marques commerciales de Lenovo. Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs. ©2024, Lenovo Group Limited. ©2024 Motorola Mobility LLC. Tous droits réservés.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.