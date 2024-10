Společnosti Xsolla a IT Park Uzbekistán podepsaly memorandum o porozumění s cílem podpořit vývoj her v Uzbekistánu

LOS ANGELES--(BUSINESS WIRE)--Xsolla, globální společnost zabývající se obchodem s videohrami, a společnost IT Park Uzbekistán podepsaly memorandum o porozumění s cílem podpořit herní průmysl v Uzbekistánu. Toto memorandum o porozumění formalizuje spolupráci mezi oběma organizacemi a stanovuje cestu ke spuštění akademie „Xsolla IT Park Academy“ v roce 2025. Cílem akademie je školit místní talenty a vytvářet nové příležitosti pro výrobu a vývoj her v rámci rostoucího uzbeckého průmyslu.

Slavnostní podpis proběhl v sídle společnosti Xsolla v Los Angeles a zúčastnil se ho Abdulakhad Kuchkarov, výkonný ředitel společnosti IT Park Uzbekistan, Jahongir Kagirov, vedoucí oddělení exportu IT a služeb společnosti IT Park, a Dmitrij Burkovskij, investiční ředitel společnosti Xsolla.

Toto partnerství navazuje na strategii společnosti Xsolla přinést vzdělávání v oblasti vývoje her do střední Asie a na Blízký východ poté, co byla v dubnu letošního roku otevřena akademie „Xsolla Curine Academy“ v malajském Kuala Lumpuru. Cílem společnosti Xsolla je vytvořit celosvětovou akademii „Xsolla Global Academy“ s místními vzdělávacími centry pro studenty, herní vývojáře a vycházející hvězdy herního průmyslu, kteří se budou moci učit od klíčových mentorů a odborníků z oboru a dále rozvíjet své herní nápady přímo ve svém regionu.

Toto memorandum o porozumění nastiňuje několik zásadních cílů a plánů na podporu vývoje her v Uzbekistánu, včetně inkubátoru a akcelerátoru na podporu inovací. Cílem spolupráce je do roku 2030 vytvořit pracovní místa v herním odvětví a umístit Uzbekistán jako centrum vývoje her. Partnerství bude zkoumat možnosti podpory místních a globálních studií prostřednictvím platformy Xsolla se zaměřením na regionální růst a mezinárodní spolupráci.

Chris Hewish, ředitel pro strategii společnosti Xsolla, k partnerství uvedl: „Věříme, že tato spolupráce je klíčovým krokem v rozvoji herního průmyslu v Uzbekistánu. Akademie herního vývoje bude sloužit jako základní kámen pro výchovu nové generace vývojářů a inovátorů a těšíme se, jak tato iniciativa přispěje k růstu regionu.“

Abdulakhad Kuchkarov, výkonný ředitel IT Parku Uzbekistán, tyto pocity podpořil: „Toto memorandum o porozumění je významným milníkem v našem úsilí o podporu herního průmyslu v Uzbekistánu. Jsme přesvědčeni, že díky odborným znalostem společnosti Xsolla a našemu závazku vychovávat talenty toto partnerství otevře nové příležitosti pro místní i globální herní komunitu.“

Spolupráce mezi společnostmi Xsolla a IT Park Uzbekistán představuje zajímavou kapitolu v rozvoji herního průmyslu v regionu. Společnosti IT Park a Xsolla budou podporovat inovace, vytvářet udržitelný růst a etablovat Uzbekistán jako hráče na světovém herním trhu.

Další informace o partnerství jsou k dispozici na adrese: xsolla.blog/uzbekistan

O společnosti Xsolla

Xsolla je globální společnost zabývající se obchodováním s videohrami, která nabízí robustní a výkonnou sadu nástrojů a služeb určených speciálně pro toto odvětví. Od svého založení v roce 2005 pomohla společnost Xsolla tisícům herních vývojářů a vydavatelů všech velikostí financovat, prodávat, uvádět na trh a zpeněžovat jejich hry po celém světě a na různých platformách. Posláním společnosti Xsolla jako inovativního lídra v oblasti obchodování s hrami je řešit neodmyslitelné složitosti globální distribuce, marketingu a monetizace a pomáhat tak našim partnerům oslovit více zeměpisných oblastí, generovat větší příjmy a vytvářet vztahy s hráči po celém světě. Společnost Xsolla, která sídlí v Los Angeles v Kalifornii a má pobočky v Londýně, Berlíně, Soulu, Pekingu, Kuala Lumpuru, Raleighu, Tokiu, Montrealu a dalších městech po celém světě, podporuje významné herní tituly od partnerů, jako jsou Valve, Twitch, Epic Games, Take-Two, KRAFTON, Nexters, NetEase, Playstudios, Playrix, miHoYo a další.

IT Park Uzbekistán

Přední inovační centrum v Uzbekistánu, které podporuje rozvoj odvětví informačních technologií v zemi prostřednictvím vzdělávání, infrastruktury a podnikatelské inkubace. Společnost IT Park byla založena s cílem podpořit prosperující technologický ekosystém a zaměřuje se na oblasti, jako je vzdělávání v oblasti IT, akcelerace a podpora začínajících podniků, a nabízí řadu služeb od školení až po financování. Organizace také spolupracuje s mezinárodními a místními partnery na podpoře exportu, vytváření pracovních míst a rozvoji digitálních talentů. Společnost IT Park má klíčový význam při budování pozice Uzbekistánu jako regionálního IT centra, jehož cílem je zvýšit vývoz IT služeb a do roku 2030 vytvořit více než 300 000 pracovních míst.

Další informace a další informace jsou k dispozici na internetových stránkách společnosti IT Park Uzbekistán ​

