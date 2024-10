Xsolla et IT Park Uzbekistan signent un protocole d’accord afin d’encourager le développement des jeux vidéo en Ouzbékistan

LOS ANGELES--(BUSINESS WIRE)--Xsolla, une entreprise internationale de commerce de jeux vidéo, et IT Park Uzbekistan ont signé un protocole d’accord pour faire progresser l’industrie des jeux vidéo en Ouzbékistan. Ce protocole formalise la collaboration entre les deux organisations et ouvre la voie au lancement de la Xsolla IT Park Academy en 2025. Cette académie aura pour fonction de former des talents locaux et de créer de nouvelles opportunités pour la production et le développement de jeux vidéo au sein de l’industrie en plein essor de l’Ouzbékistan.

La cérémonie de signature a eu lieu au siège de Xsolla à Los Angeles, en présence d’Abdulakhad Kuchkarov, directeur exécutif d’IT Park Uzbekistan, de Jahongir Kagirov, responsable des technologies de l’information et des exportations d’IT Park, et de Dmitri Burkovskiy, directeur des investissements de Xsolla.

Ce partenariat, qui s’inscrit dans le cadre de la stratégie de Xsolla visant à proposer des formations au développement de jeux vidéo en Asie centrale et au Moyen-Orient, fait suite à l’ouverture de la Xsolla Curine Academy à Kuala Lumpur, en Malaisie, en avril de cette année. Xsolla à l’intention de créer la Xsolla Global Academy avec des centres d’éducation locaux : les élèves, les développeurs de jeux et les étoiles montantes de l’industrie pourront se former auprès de mentors et d’experts clés de l’industrie et développer leurs idées de jeux directement dans leur propre région.

Ce protocole d’accord définit plusieurs objectifs et plans essentiels visant à soutenir le développement des jeux vidéo en Ouzbékistan, avec notamment la création d’un incubateur et d’un accélérateur pour favoriser l’innovation. D’ici à 2030, la collaboration vise à créer des emplois dans le secteur des jeux vidéo et à faire de l’Ouzbékistan un centre de développement des jeux vidéo. Le partenariat explorera les possibilités de soutenir les studios locaux et mondiaux par l’intermédiaire de la plateforme Xsolla, en se concentrant sur la croissance régionale et la collaboration internationale.

S’exprimant à propos de ce partenariat, Chris Hewish, directeur de la stratégie chez Xsolla, a déclaré : « Nous pensons que cette collaboration représente une étape cruciale dans le développement de l’industrie des jeux vidéo en Ouzbékistan. La Game Development Academy servira de pierre angulaire à la formation de la prochaine génération de développeurs et d’innovateurs. Nous sommes impatients de voir comment cette initiative contribuera à la croissance de la région. »

Abdulakhad Kuchkarov, directeur exécutif d’IT Park Uzbekistan, a fait l’écho à ces sentiments : « Ce protocole d’accord constitue une étape importante dans nos efforts visant à soutenir l’industrie des jeux vidéo en Ouzbékistan. Avec l’expertise de Xsolla combinée à notre volonté d’encourager les talents, nous sommes convaincus que ce partenariat ouvrira de nouvelles perspectives pour les communautés locales et mondiales de joueurs. »

La collaboration entre Xsolla et IT Park Uzbekistan marque un chapitre passionnant dans le développement de l’industrie des jeux vidéo dans la région. IT Park et Xsolla visent à stimuler l’innovation, à créer une croissance durable et à faire de l’Ouzbékistan un acteur du marché mondial des jeux vidéo.

Pour plus d’informations sur ce partenariat, rendez-vous sur xsolla.blog/uzbekistan

À propos de Xsolla

Xsolla est une entreprise internationale de commerce de jeux vidéo qui propose un riche éventail d’outils et de services performants spécialement conçus pour l’industrie des jeux vidéo. Depuis sa création en 2005, Xsolla a aidé des milliers de développeurs et d’éditeurs de jeux de toutes tailles à financer, commercialiser, lancer et monétiser leurs jeux dans le monde entier et sur de multiples plateformes. En tant que chef de file novateur dans le commerce des jeux vidéo, Xsolla a pour mission de résoudre les complexités inhérentes à la distribution, au marketing et à la monétisation de ces produits au niveau mondial afin d’aider ses partenaires à atteindre un nombre plus important de régions, à générer davantage de recettes et à nouer des relations avec des joueurs du monde entier. Depuis son siège social de Los Angeles en Californie et ses bureaux à Londres, Berlin, Séoul, Pékin, Kuala Lumpur, Raleigh, Tokyo, Montréal, ainsi que dans d’autres villes à travers le monde, Xsolla soutient les principales marques de jeux tels que Valve, Twitch, Epic Games, Take-Two, KRAFTON, Nexters, NetEase, Playstudios, Playrix, miHoYo, et bien d’autres.

Pour plus d’informations, prière de consulter le site xsolla.com

IT Park Uzbekistan

IT Park Uzbekistan est le principal centre d’innovation d’Ouzbékistan, soutenant le développement du secteur des technologies de l’information du pays par le biais de l’éducation, des infrastructures et l’incubation d’entreprises. Créé pour favoriser un écosystème technologique prospère, IT Park se concentre sur des domaines tels que l’enseignement des technologies de l’information, l’accélération et le soutien aux startups, en offrant une gamme de services allant de la formation au financement. L’organisation travaille également avec des partenaires internationaux et locaux pour stimuler les exportations, créer des emplois et développer les talents numériques. Le rôle crucial joué par IT Park permet à l’Ouzbékistan de se positionner en tant que centre régional des technologies de l’information. IT Park vise à accroître les exportations de services informatiques et à créer plus de 300 000 emplois d’ici à 2030.

Pour en savoir plus, prière de consulter le site IT Park Uzbekistan

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.