Megaport dispose de 14 centres de données supplémentaires en Europe et renforce ses opérations grâce à des partenariats stratégiques

Megaport expands to 14 more data centres across Europe and strengthens operations through strategic partnerships (Graphic: Business Wire)

BRISBANE, Australie--(BUSINESS WIRE)--Megaport Limited (ASX : MP1) (« Megaport »), le principal fournisseur mondial de réseau en tant que service (NaaS), est fier d’annoncer son expansion dans toute l’Europe avec 14 nouveaux centres de données répartis dans sept pays, ainsi que des partenariats stratégiques avec Portus Data Centers, NorthC Data Centers et Sipartech sur des sites clés.

Ces nouveaux points de présence et partenariats étendent considérablement la portée des services de Megaport, permettant aux clients de se connecter à un écosystème beaucoup plus large de fournisseurs de services et de centres de données à travers l’Europe via une sous-couche réseau évolutive et performante.

Megaport a collaboré avec l'opérateur de centre de données Portus Data Centers pour étendre sa portée en Allemagne. En déployant un nouveau PoP Megaport à Munich, les clients communs bénéficient désormais d'une portée plus large et de capacités de connectivité améliorées en Europe centrale.

Megaport a également renforcé son partenariat avec NorthC Data Centers aux Pays-Bas en lançant un second point de présence (PoP) au centre de données de NorthC à Almere, dans la région métropolitaine d'Amsterdam. Les services Megaport sont établis au centre de données de NorthC à Oude Meer depuis plusieurs années, faisant du PoP d'Almere le dernier ajout à leur présence croissante dans la région métropolitaine d'Amsterdam. Cette expansion fait partie d'une série plus large d'initiatives conjointes avec les centres de données NorthC pour améliorer la connectivité et la disponibilité des services à l'échelle nationale.

En outre, Megaport a finalisé son partenariat avec Sipartech, un fournisseur de solutions de connectivité à haut débit. Avec son réseau optique dense en France et dans d'autres capitales européennes, Sipartech prend en charge la connectivité du dernier kilomètre pour les clients de Megaport en Europe de l'Ouest.

Grâce à ces partenariats clés et à 14 nouveaux sites au total, il est aujourd'hui encore plus facile pour les clients communs de moderniser leur connectivité réseau et de se connecter aux principaux fournisseurs de services cloud en Europe.

« S'étendre à un si grand nombre de nouveaux sites européens aux côtés de partenaires aussi exceptionnels nous permet d'aller plus loin dans la révolution des réseaux en Europe, en donnant à de nouveaux clients la possibilité de booster leurs activités et d'établir des connexions en moins de 60 secondes », déclare Michael Reid, CEO, Megaport.

« Nous sommes ravis de travailler avec Megaport dans notre centre de données de niveau IV à Munich pour étendre leur portée mondiale sur notre infrastructure de centre de données haute performance. Désormais, nous pouvons fournir à davantage de clients en Allemagne leur vaste gamme de solutions de connectivité pour stimuler la croissance de l’entreprise », déclare Adriaan Oosthoek, président, Portus Data Centers.

« L'ajout du nouveau point de présence de Megaport à notre centre de données d'Almere signifie que nos clients ont désormais un meilleur accès à une gamme diversifiée de services de connectivité et cloud, ce qui leur permet de rester à la pointe de l'innovation et de la transformation numérique », déclare Vincent Wammes, directeur des alliances internationales et des comptes chez NorthC Data Centers.

« Nous sommes ravis de nous associer à Megaport. Ensemble, nous partageons une vision commune : élever l'expérience de nos clients grâce à une connectivité fiable et à haute performance. Ce partenariat nous permet de fournir des solutions de connectivité encore plus innovantes et personnalisées à nos clients en France, en Espagne, en Italie et au-delà », déclare Julien Santina, président et fondateur, Sipartech.

La clientèle croissante de Megaport comprend des entreprises de premier plan comme Veolia Water, qui a tiré parti de ces nouveaux sites et partenaires pour optimiser ses opérations en Europe.

« Grâce à l’essor de leur écosystème de partenaires, l’utilisation de Megaport nous a permis de diversifier notre multicloud et d’optimiser nos opérations grâce à l’accès à plusieurs centres de données dans toute l’Europe », déclare Vincent Lauriat, Chief Technology Officer et Deputy Chief Information Officer, Veolia Water. « Grâce à la mise en œuvre de leur connectivité éprouvée et résiliente, nous avons constaté une augmentation notable de la satisfaction client et de la génération de revenus. Megaport est un partenaire de confiance. »

Pour de plus amples renseignements à propos de l'expansion européenne de Megaport, rendez-vous sur megaport.com/new-locations.

À propos de Megaport

Megaport change la façon dont les entreprises connectent leur infrastructure, avec une plateforme simple et intelligente pour gérer chaque connexion. Créez des réseaux sécurisés, évolutifs et agiles en quelques clics, accédez à des terminaux mondiaux et créez des chemins d’accès privés en quelques minutes. Reconnu par les plus grandes entreprises du monde, Megaport travaille en partenariat avec des fournisseurs de services internationaux, des opérateurs de réseaux de distribution, des intégrateurs de systèmes et des sociétés de services gérés, et opère dans plus de 860 sites dans le monde. Megaport est certifié ISO/CEI 27001. Rejoignez la révolution du réseau sur megaport.com.

