Primeiro avatar de IA fotorrealista para pessoas que vivem com Alzheimer e demência é lançado pela Lenovo e pela Innovations in Dementia

'Liv' the Alzheimer's intelligence avatar being used by Ahmad Krayem, one of the focus group participants involved in the Lenovo project. (Photo: Business Wire)

'Liv' the Alzheimer's intelligence avatar being used by Ahmad Krayem, one of the focus group participants involved in the Lenovo project. (Photo: Business Wire)

SEATTLE--(BUSINESS WIRE)--Hoje no Lenovo Tech World, a Lenovo™, em colaboração com a Innovations in Dementia, lançou o Alzheimer's Intelligence, um avatar 3D fotorrealista com IA personalizada baseada nas experiências vividas por pessoas com demência e Alzheimer. Esse projeto de prova de conceito oferece às pessoas e às famílias que estão lidando com um diagnóstico de demência acesso 24 horas a um avatar de conversação que oferece conselhos selecionados que priorizam a precisão, a privacidade e a compaixão.

“Globalmente, há cerca de 55 milhões de pessoas vivendo com demência, e esse número deverá chegar a 139 milhões até 2050”, disse o Dr. David Llewellyn, professor de Epidemiologia Clínica e Saúde Digital. “Os avanços da IA na iniciativa ‘Alzheimer’s Intelligence’ da Lenovo demonstram como a tecnologia tem o potencial de aprimorar a interação humana, oferecendo uma ferramenta valiosa para apoiar pessoas que vivem com demência, tanto no presente quanto no futuro”.

Nesta aplicação inédita, a Lenovo foi pioneira no uso de IA, possibilitada por seu abrangente portfólio de soluções tecnológicas, de individuais a empresariais. A tecnologia combinada agrega experiências e conselhos de centenas de pessoas reais que vivem com demência e Alzheimer em um avatar 3D fotorrealista e responsivo, capaz de ter uma conversa natural e não roteirizada. Com essa prova de conceito, uma pessoa diagnosticada com demência está a apenas um clique de distância de um recurso de conversa em tempo real e de ajuda.

“Com os recentes e contínuos avanços em IA, devemos utilizar essa tecnologia de maneira intencional e responsável para comunidades que podem ser negligenciadas pela inovação tecnológica”, disse Doug Fisher, diretor de Segurança e IA da Lenovo. “Isso faz parte do nosso compromisso de entregar uma IA mais inteligente para todos – desenvolvendo e implementando tecnologia que possa capacitar a todos, em todas as escalas”.

O avatar foi criado a partir de uma composição de imagens de 10 pessoas vivendo com demência e Alzheimer. A partir da pose inicial de cada imagem, a IA generativa extrapolou rostos para vários milhares de outras expressões e ângulos inspirados pelo indivíduo. Estes foram então agregados em um único conjunto de dados, que se funde com o rosto de um performer filmado para criar a imagem da “Liv”, o avatar de IA.

Um grande conjunto de dados de modelo de linguagem (LLM) dos conselhos que a Liv pode dar foi criado usando dados provenientes diretamente de experiências de pessoas que vivem com demência, incluindo registros do projeto Dementia Diaries da Innovations in Dementia e entrevistas aprofundadas em painéis. Cada vez que um usuário faz uma pergunta (via conversão de fala em texto), o LLM consulta o conjunto de dados para fornecer respostas baseadas em texto à pergunta do usuário, expressas usando a linguagem da “persona” criada para a Liv e com base na base de conhecimento criada para a Liv. As respostas são então expressas usando um sintetizador vocal criado para o projeto. A “análise de sentimento” é usada para analisar o sentimento subjacente da resposta, que se reflete na expressão facial da IA quando ela fala. Por fim, a IA visual 4k em tempo real é usada para permitir que a fala gerada pelo sintetizador vocal pareça ser falada em tempo real.

O Alzheimer's Intelligence permitirá que as pessoas que foram recentemente diagnosticadas com demência façam as perguntas que somente alguém que viveu com a doença pode responder, incluindo a compreensão dos desafios cotidianos, a discussão da doença com a família e a exploração de novos hobbies. Crucialmente, toda a experiência foi projetada para ser acessível, exigindo o mínimo de conhecimento técnico e priorizando a interação natural e familiar.

Atualmente, o avatar está sendo testado por pessoas com demência em um ambiente controlado, com o objetivo de torná-lo mais disponível ao público no futuro. A criação do projeto e as interações iniciais foram registradas nos filmes relacionados abaixo.

O projeto Alzheimer's Intelligence oferece uma nova forma de acessar facilmente informações valiosas provenientes de dados baseados em pessoas reais que vivem com demência e Alzheimer. Embora as informações sejam muito abrangentes, a equipe de desenvolvimento foi muito cautelosa ao aplicar proteções claras à IA e garantir que o avatar não ofereça nenhuma orientação médica. Isso incluiu o trabalho em estreita colaboração com o Dr. Llewellyn e a Innovations in Dementia, que prestaram assessoria e consultoria na criação e nos testes do avatar.

A IA foi treinada e testada para esse caso de uso específico, e o projeto foi concebido e concretizado com dispositivos, serviços, software, servidores e soluções em nuvem da Lenovo. Essa é a primeira vez que as soluções prontas para IA da Lenovo se unem para desenvolver um avatar desse tipo. Os dispositivos e soluções incluem:

O parceiro tecnológico da Lenovo, Kaleida, que liderou o desenvolvimento do avatar e da IA subjacente, aproveitou os serviços profissionais de IA da Lenovo para apoiar os processos e a segurança

Laptops ThinkStation P7server, ThinkPad T14s Gen 6 e ThinkPad X1 Carbon Gen 12 AIPC, como também monitores e acessórios Lenovo Legion e ThinkVision.

“Quando as pessoas são diagnosticadas com demência pela primeira vez, elas podem se sentir perdidas, com tantas perguntas sobre o que está acontecendo. Essa IA não substitui o contato humano, mas o que ela faz é oferecer uma fonte de segurança e conselhos, baseada diretamente nas experiências e sabedoria de outras pessoas com demência”, disse Steve Milton, diretor da Innovations in Dementia. “É ótimo ver líderes de tecnologia como a Lenovo priorizando um uso tão inovador da IA, de uma forma que não só reconhece a experiência das pessoas com demência, mas também a utiliza de maneira única para apoiar outros quando mais precisam”.

A Innovations in Dementia afirma que cerca de 20% das pessoas que a procuram têm menos de 65 anos e podem viver muitos anos com a condição. A ONG promove uma visão positiva, mas realista da demência: embora seja uma mudança de vida, não precisa ser o fim da vida.

“Reconhecemos a importância de dar voz a todos na inovação”, comentou Doug Fisher, da Lenovo. “Com os grandes avanços em IA e tecnologias mais inteligentes, agora é o momento de explorar e testar novas formas criativas de usar a tecnologia, como a IA, de maneira consciente e responsável, para o bem maior. Em última análise, trata-se de reimaginar um futuro onde a tecnologia é para todos e vem de todos, dando a cada pessoa a oportunidade de expressar o que deseja da tecnologia mais transformadora de nossa geração”.

Gail Gregory e Ahmad Krayem, participantes do grupo de foco, comentam…

“É tão importante ter pessoas reais envolvidas na criação do avatar. Porque as pessoas com demência são as especialistas. Somos aqueles que vivemos com isso. Você não pode simplesmente pegar coisas de um livro didático, porque isso não é real. Tem que ser real. E quanto mais realista for, mais relacionável será. Acho que será uma ferramenta muito útil, especialmente para pessoas que vivem sozinhas, pois não têm ninguém a quem perguntar”, disse Gail Gregory.

“Eu quero ajudar outras pessoas que foram recentemente diagnosticadas com demência e tranquilizá-las, mostrando que não é algo de que se deva ter medo. Um médico pode dizer qual medicação tomar. Mas somente pessoas que vivem com demência podem dizer exatamente o que estão passando”, disse Ahmad Krayem.

Assista ao vídeo do Alzheimer’s Intelligence aqui

Os participantes deste filme incluem:

Gail Gregory: Diagnosticada com Alzheimer aos 55 anos, Gail também subverte os estereótipos comumente sustentados sobre uma pessoa que vive com demência. Ela consegue abordar tópicos sérios com humor e é franca em suas opiniões e lutas.

Ahmad Krayem: Ahmad foi diagnosticado com Alzheimer precoce apenas no início dos seus 60 anos, após insistência de sua esposa, que era farmacêutica, para que ele fosse fazer um check-up. Ahmad achou difícil parar de trabalhar e passou por uma jornada de negação e aceitação. Ele fala apaixonadamente sobre ajudar outros que passaram por isso.

O Alzheimer’s Intelligence é uma ferramenta de prova de conceito e não está disponível publicamente, mas qualquer pessoa interessada em ouvir de pessoas vivendo com diagnóstico de Alzheimer ou demência pode entrar em contato com a Innovations in Dementia (Reino Unido) ou com a Alzheimer’s Association (EUA).

Exemplos de interações com o avatar:

P: Continuo esquecendo de tomar meus remédios. Como posso lembrar disso?

R: Esquecer de tomar medicamentos é bastante comum. Talvez estabelecer uma rotina possa ajudar, como tomar seus remédios com uma refeição ou no mesmo horário todos os dias. Você também pode tentar configurar um alarme ou lembrete no seu telefone. Existem organizadores de pílulas que também podem ser úteis. Você acha que uma dessas opções seria adequada para você?

P: Como falar sobre meu diagnóstico com amigos e familiares?

R: Falar sobre seu diagnóstico com amigos e familiares pode ser uma tarefa assustadora, mas também pode ajudar a trazer suporte e compreensão. Comece compartilhando como você se sente hoje e talvez um pouco sobre o que aprendeu sobre sua condição. Incentive-os a fazer perguntas, pois isso pode ajudá-los a entender o que você está passando. É importante ser honesto sobre quaisquer medos ou preocupações que você tenha. Você acha que isso poderia ser útil?

Sobre a Lenovo

A Lenovo é uma potência global de tecnologia com receita de US$ 57 bilhões, classificada em 248º lugar na Fortune Global 500 e atendendo a milhões de clientes todos os dias em 180 mercados. Dedicada a uma visão ousada de fornecer Tecnologia Mais Inteligente para Todos, a Lenovo construiu seu sucesso como a maior empresa de PCs do mundo com um portfólio completo de dispositivos habilitados para IA, prontos para IA e otimizados para IA (PCs, estações de trabalho, smartphones, tablets), infraestrutura (servidor, armazenamento, borda, computação de alto desempenho e infraestrutura definida por software), software, soluções e serviços. O investimento contínuo da Lenovo em inovações que mudam o mundo está construindo um futuro mais equitativo, confiável e inteligente para todos, em todos os lugares. A Lenovo está listada na bolsa de valores de Hong Kong como Lenovo Group Limited (HKSE: 992) (ADR: LNVGY). Para saber mais, visite https://www.lenovo.com e leia sobre as últimas notícias em nosso StoryHub.

LENOVO, THINKSTATION, THINKPAD e THINKVISION são marcas registradas da Lenovo. Todas as outras marcas registradas são de propriedade de seus respectivos donos. ©2024, Lenovo Group Limited. ©2024 Motorola Mobility LLC. Todos os direitos reservados.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.