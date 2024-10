La Collaboration internationale sur la sécurité des cosmétiques et l'Évaluation des ingrédients cosmétiques établissent un partenariat de travail visant à promouvoir l’échange d’informations et la collaboration

WASHINGTON--(BUSINESS WIRE)--La Collaboration internationale sur la sécurité des cosmétiques (International Collaboration on Cosmetics Safety, ICCS) et l’Évaluation des ingrédients cosmétiques (Cosmetic Ingredient Review, CIR) ont établi un partenariat visant à renforcer leurs efforts pour explorer et accroître l’échange d’informations sur la sécurité des ingrédients cosmétiques, notamment en ce qui concerne les méthodologies de nouvelle approche (NAM) et les évaluations des risques de prochaine génération (NGRA).

L’ICCS, une initiative mondiale dédiée à la promotion d’évaluations de produits cosmétiques sans tests sur les animaux, et le CIR, un organisme de recherche qui s’appuie sur un groupe d’experts pour évaluer la sécurité des ingrédients cosmétiques, partagent des intérêts scientifiques communs en matière de sécurité des ingrédients utilisés dans les produits cosmétiques.

« Nous sommes impatients de poursuivre notre collaboration avec le CIR alors que l’ICCS s’efforce de développer de nouvelles approches plus prédictives pour l’homme, afin de réduire encore davantage la nécessité de tests sur les animaux dans le domaine des cosmétiques », a déclaré Erin Hill, directrice générale de l’ICCS.

Ce partenariat inclura également la participation à des réunions régionales et internationales, ainsi qu’à des ateliers scientifiques portant sur la sécurité des cosmétiques. De plus, les deux entités échangeront des recherches scientifiques visant à promouvoir l’utilisation des méthodologies de la nouvelle approche (NAM) et des évaluations des risques de la prochaine génération (NGRA).

En travaillant conjointement, l’ICCS développera des lignes directrices normalisées sur les meilleures pratiques relatives à l’utilisation et à la compréhension des méthodologies de la nouvelle approche (NAM) et des évaluations des risques de la prochaine génération (NGRA), afin de favoriser leur acceptation réglementaire.

« À travers cette collaboration, nous espérons établir une relation synergique de partage des recherches qui mette en avant la sécurité des ingrédients utilisés dans les cosmétiques », a déclaré Bart Heldreth, directeur exécutif du CIR.

Un protocole d'entente a été signé aujourd'hui par Hill et Heldreth.

À propos de l’ICCS

La Collaboration internationale sur la sécurité des cosmétiques (ICCS) est une initiative mondiale qui vise à promouvoir l’adoption d’approches d’évaluation de la sécurité sans recours aux animaux pour les cosmétiques, les produits de soins personnels et leurs ingrédients. L’ICCS rassemble des scientifiques et des experts issus des fabricants et fournisseurs de cosmétiques, d’associations industrielles et d’organisations de protection des animaux, dans le but d’accroître la sensibilisation mondiale et d’accélérer l’adoption de la science sans animaux à travers la recherche, l’éducation, la formation et l’engagement réglementaire. Pour en savoir plus sur l’ICCS et ses membres, veuillez consulter le site www.iccs-cosmetics.org

À propos du CIR

L’Évaluation des ingrédients cosmétiques (CIR) a été créée en 1976 par l’association professionnelle de l’industrie, alors connue sous le nom de Cosmetic, Toiletry, and Fragrance Association (aujourd’hui le Personal Care Products Council), avec le soutien de la Food and Drug Administration des États-Unis et de la Consumer Federation of America. Bien que financés par le Conseil, le CIR, le groupe d’experts sur la sécurité des ingrédients cosmétiques et la procédure d’examen demeurent indépendants du Conseil et de l’industrie cosmétique. Le CIR et le groupe d’experts sur la sécurité des ingrédients cosmétiques fonctionnent selon un ensemble de procédures établies. Pour plus d’informations sur le CIR, rendez-vous sur www.cir-safety.org. Pour en savoir plus sur le groupe d’experts, consultez le site ingredientsafetyexpertpanel.org

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.