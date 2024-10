Topcon Agriculture présente la solution de guidage Value Line, apportant une technologie de précision abordable aux petites et moyennes exploitations agricoles

LIVERMORE, Californie--(BUSINESS WIRE)--Topcon Agriculture a annoncé la sortie de sa nouvelle solution de guidage Value Line, conçue spécialement pour les agriculteurs utilisant des tracteurs milieu de gamme sur des exploitations de petite et moyenne taille. Cette nouvelle offre est un pas en avant important pour rendre la technologie de l'autoguidage, généralement utilisée sur des machines plus grandes, accessible à un plus grand nombre d'agriculteurs.

« Chez Topcon Agriculture, nous sommes engagés en faveur de la démocratisation de la technologie. C'est la raison pour laquelle nous mettons la technologie de l'agriculture de précision à la disposition d'un plus grand nombre d'agriculteurs dans le monde entier », a déclaré Antonio Marzia, vice-président exécutif et directeur général de Topcon Agriculture.

« Avec Value Line, nous offrons aux agriculteurs qui possèdent des machines plus anciennes ou plus petites, ainsi qu'aux petites exploitations spécialisées, la possibilité de revaloriser leurs machines grâce à un système d'autoguidage basé sur notre technologie éprouvée de guidage de pointe utilisée depuis des décennies sur des machines de plus grande taille. Il s'agit d'un système intégré conçu pour fonctionner de façon harmonieuse avec une large sélection de tracteurs. Il prend notamment en charge la fonctionnalité ISOBUS-UT afin d'offrir une compatibilité universelle et une grande facilité d'utilisation. Notre objectif est de fournir une technologie de haute qualité, fiable, abordable et à valeur ajoutée qui fonctionne avec une large gamme d'applications, de machines et de marques, en accord avec notre philosophie d'être un partenaire pour les agriculteurs et de soutenir leurs choix de marques indépendantes. »

La solution de guidage Value Line est un ensemble complet qui comprend un récepteur GNSS (Global Navigation Satellite System), un volant électrique, une console à écran tactile et le logiciel Horizon Lite, compatible avec les tracteurs à roues avant directrices. Les agriculteurs peuvent en outre ajouter des services de correction locale, par satellite ou RTK, tels que le logiciel Topcon Topnet Live afin de gagner en précision en fonction de leurs besoins spécifiques.

L'autoguidage permet une utilisation plus efficace des ressources, qui se traduit par une réduction des coûts d'intrants pour les semences, les engrais et le carburant. Non seulement les résultats des exploitations agricoles s'en trouvent améliorés, mais cela contribue également à l'adoption de pratiques agricoles plus durables. Une plus grande précision dans les opérations sur le terrain peut également conduire à des rendements de cultures plus élevés, améliorant encore la rentabilité.

Cette technologie offre des perspectives d'amélioration significatives pour les agriculteurs de tous horizons, qu'ils soient spécialisés dans les cultures de base, les cultures spécialisées ou les systèmes agricoles mixtes.

« Le potentiel de croissance de l'industrie agricole est énorme, et Value Line représente une nouvelle étape pour Topcon en tant que partenaire privilégié de ce secteur en pleine évolution. En effet, Topcon encourage l'adoption et la collaboration efficace à la fois auprès des OEM (fabricants d'équipements d'origine) et des agriculteurs », a déclaré M. Marzia.

« Forte de plusieurs décennies d'expérience, notre entreprise est un acteur mondial de la technologie de précision. Présentes sur plusieurs continents, nos équipes sont expertes en ingénierie, R&D et fabrication. Nous disposons également d'un vaste réseau de concessionnaires pour la vente et l'assistance. Les consoles, les volants et les récepteurs sont fournis par les usines Topcon du monde entier, situées notamment en Allemagne, en Italie et aux États-Unis, et sont conçus dans un souci de qualité. »

La solution de guidage Value Line est désormais disponible auprès du réseau mondial de concessionnaires agréés Topcon Agriculture. Pour en savoir plus sur la solution d'autoguidage et sur la gamme complète de technologies d'agriculture de précision de Topcon Agriculture, consultez la page topconpositioning.com/value-line.

À propos de Topcon Positioning Systems

Topcon Positioning Systems est un leader de la conception, de la fabrication et de la distribution de solutions de mesure de précision et de flux de travail pour les marchés mondiaux de la construction, du géopositionnement et de l'agriculture. Le siège de Topcon Positioning Systems se trouve à Livermore, en Californie, aux États-Unis (topconpositioning.com, LinkedIn, X, Facebook, Instagram). Son siège européen se trouve à Zoetermeer, aux Pays-Bas. Topcon Corporation (topcon.com), fondée en 1932, est cotée à la Bourse de Tokyo (7732). Topcon Agriculture : (LinkedIn, X, Facebook, Instagram)