Topcon Agriculture lanceert de Value Line Steering-oplossing: betaalbare precisietechnologie voor het kleinere en middelgrote boerenbedrijf

Topcon heeft de release van de nieuwe Value Line Steering oplossing aangekondigd. (Opmerking: de grootte van de consoledisplay kan per land variëren.) (Photo: Business Wire)

LIVERMORE, Calif.--(BUSINESS WIRE)--Topcon Agriculture heeft de release van de nieuwe Value Line Steering oplossing aangekondigd, die specifiek is ontworpen voor ondernemers die tractoren uit het middensegment gebruiken op kleine tot middelgrote bedrijven. Dit nieuwe product zet een belangrijke stap in het toegankelijk maken van automatische besturingstechnologie voor een bredere groep ondernemers. Deze technologie wordt doorgaans alleen op grotere machines gebruikt.

"Bij Topcon Agriculture streven we naar het beschikbaar maken van technologie — we willen precisielandbouwtechnologie in handen geven van meer boeren wereldwijd," aldus Antonio Marzia, executive vice president en general manager van Topcon Agriculture.

"Met Value Line Steering creëren we kansen voor boeren met oudere of kleinere machines, of voor kleinschalige gespecialiseerde bedrijven. Zij kunnen nu de waarde van hun machines verhogen met technologie voor automatische systemen. Deze is gebaseerd op onze beproefde premium oplossingen, die al tientallen jaren op vele machines wordt toegepast. Het is een geïntegreerd systeem dat ontworpen is om naadloos te werken met een variëteit aan tractoren, en overeenstemt met de ISOBIS-UT functionaliteit, voor universele compatibiliteit en gebruiksvriendelijkheid. Ons doel is om een hoogwaardige, betrouwbare, betaalbare technologie te bieden die meerwaarde creëert en die werkt voor een breed scala aan toepassingen, machines en merken, en strookt met onze filosofie als partner van landbouwers die hun onafhankelijke merkkeuzes ondersteunen.”

De Value Line Steering oplossing is een compleet pakket met een Global Navigation Satellite System (GNSS) ontvanger, elektrisch stuurwiel, touchscreenconsole en Horizon Lite-software, compatibel met tractoren met voorwielbesturing. Telers en ondernemers hebben ook de optie om lokale -, satelliet- of RTK-correctiediensten toe te voegen, zoals Topnet Live van Topcon, voor een hogere nauwkeurigheid op basis van hun eigen unieke behoeften.

Automatische besturing maakt een efficiënter gebruik van middelen mogelijk, waardoor de kosten voor zaden, meststoffen en brandstof lager zijn. Dit zorgt niet alleen voor een verbetering van het bedrijfsrendement van de boerderij, maar draagt ook bij aan duurzamere landbouwactiviteiten. De grotere nauwkeurigheid bij veldwerkzaamheden kan ook leiden tot een verbetering van de gewasopbrengsten, wat het rendement verder verhoogt.

Boeren uit diverse landbouwsectoren, zoals akkerbouw, specialistische teelten en gemengde bedrijven, kunnen aanzienlijke voordelen verwachten in hun bedrijfsvoering wanneer ze deze technologie toepassen.

"Er zit enorm veel groeipotentieel in de agrarische sector, en Value Line Steering is voor Topcon een stap vooruit om een voorkeurspartner te worden in dit veranderende landschap. We stimuleren een effectieve samenwerking met OEM's (original equipment manufacturers) en de boer," aldus Marzia.

"Wij zijn een wereldwijd opererend bedrijf met tientallen jaren ervaring in precisietechnologie. We hebben engineering-, R&D- en productieactiviteiten op meerdere continenten, in combinatie met een wereldwijd dealernetwerk voor verkoop en ondersteuning. Topcon-faciliteiten over de hele wereld, bijvoorbeeld Duitsland, Italië en de Verenigde Staten, leveren de consoles, stuurwielen en ontvangers die met kwaliteit in het achterhoofd zijn ontworpen.”

De Value Line Steering oplossing is nu verkrijgbaar via het wereldwijde netwerk van geautoriseerde dealers van Topcon Agriculture. Voor meer informatie over de oplossing voor automatische besturing en het volledige scala van precisielandbouwtechnologieën van Topcon Agriculture, kunt u topconpositioning.com/value-line bezoeken.

Over Topcon Positioning Systems

Topcon Positioning Systems is een toonaangevende ontwerper, fabrikant en distributeur van precisiemeet- en workflowoplossingen voor de wereldwijde bouw-, geospatiale - en landbouwmarkten. Het hoofdkantoor van Topcon Positioning Systems bevindt zich in Livermore, Californië, VS. (topconpositioning.com, LinkedIn, X, Facebook, Instagram). Het Europese hoofdkantoor bevindt zich in Zoetermeer, Nederland. Topcon Corporation (topcon.com), opgericht in 1932, is genoteerd aan de aandelenbeurs van Tokio (7732). Topcon Agriculture: (LinkedIn, X, Facebook, Instagram)