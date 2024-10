L’Amérique parle : 81 % des consommateurs utilisent les technologies vocales quotidiennement ou hebdomadairement – Votre marque est-elle à l’écoute?

VANCOUVER, Colombie-Britannique--(BUSINESS WIRE)--Selon un nouveau sondage de TELUS Expérience numérique (TELUS Numérique) (NYSE et TSX : TIXT) visant à concevoir des expériences client de premier ordre grâce aux données, à la technologie et à une approche centrée sur l’humain, les technologies vocales séduisent de plus en plus les consommateurs aussi bien chez eux qu’au travail. Qu’il s’agisse des assistants vocaux intégrés aux téléphones intelligents ou des enceintes connectées qui répondent aux questions et fournissent des renseignements sur la météo, 81 % des Américains utilisent aujourd’hui les technologies vocales, et 68 % affirment même le faire de plus en plus depuis un an.

Déjà utilisées depuis deux à cinq ans par 36 % des consommateurs, les technologies vocales suscitent un intérêt croissant : 25 % des Américains sondés déclarent en avoir fait l’essai pour la première fois le mois dernier. Ces constats mettent en lumière l’importance croissante des technologies vocales dans le parcours des clients, dès leur premier contact avec une marque. Ces technologies contribuent vraiment à la rétention et à la satisfaction de la clientèle.

Les progrès de l’intelligence artificielle (IA) générative ont entraîné une évolution des technologies vocales, améliorant l’interaction avec les assistants virtuels et générant des expériences innovantes qui procurent un avantage concurrentiel. Signalons entre autres que 58 % des répondants disent qu’ils seraient enclins à essayer une marque qui mise entre autres sur les technologies vocales pour échanger avec sa clientèle. Qui plus est, près de 69 % des consommateurs disent avoir eu une première expérience positive avec les technologies vocales et continuer à les utiliser, alors que seuls 6 % disent avoir eu une première expérience négative avec elle et renoncé à les utiliser.

« D’ici un an, la totalité des applications et sites Web destinés aux consommateurs devront être repensés et dotés d’une interface vocale et multimodale propulsée par l’IA pour tirer pleinement parti des progrès dans les technologies vocales, dont Apple Intelligence et Google AI, affirme Tobias Dengel, président, Solutions technologiques, TELUS Numérique, également auteur de The Sound of the Future: The Coming Age of Voice Technology (site disponible en anglais seulement). De multiples expériences multimodales combinant interactions vocales, visuelles et tactiles préfigurent déjà la manière dont les gens interagiront demain avec les technologies. Les résultats de notre sondage montrent d’ailleurs que les consommateurs recherchent de plus en plus des moyens d’interagir de manière naturelle et intuitive avec les plateformes numériques. »

Les consommateurs déclarent utiliser les technologies vocales principalement pour les raisons suivantes :

Vitesse et efficacité : 35 % jugent plus rapide de parler que de taper

35 % jugent plus rapide de parler que de taper Commodité : 31 % trouvent plus simple d’utiliser les commandes vocales que les menus classiques

31 % trouvent plus simple d’utiliser les commandes vocales que les menus classiques Caractère multitâche : 30 % apprécient le fait que les technologies vocales permettent d’exécuter d’autres tâches en même temps

Les fins auxquelles les répondants utilisent les technologies vocales varient :

Fins personnelles seulement : 56 % n’utilisent les technologies vocales qu’à des fins personnelles

56 % n’utilisent les technologies vocales qu’à des fins personnelles Fins professionnelles et personnelles : 33 % utilisent les technologies vocales à ces deux fins

33 % utilisent les technologies vocales à ces deux fins Fins professionnelles seulement : 11 % n’utilisent les technologies vocales qu’à des fins professionnelles

Les principaux usages des technologies vocales sont les suivants :

Dans le cadre de la vie personnelle : tâches quotidiennes (66 %), communications (66 %) et obtention d’information (55 %)

tâches quotidiennes (66 %), communications (66 %) et obtention d’information (55 %) Dans le cadre de la vie professionnelle : conversion de la voix en texte pour les courriels, les messages et la création de contenus (44 %), obtention d’information (37 %) et tâches administratives (32 %)

Frustrations des consommateurs liées aux technologies vocales

Les Américains utilisant de plus en plus les technologies vocales, principalement en raison de leur vitesse et de leur efficacité, il n’est pas étonnant qu’ils s’impatientent en cas de problème. De nombreux consommateurs disent s’être déjà heurtés à des erreurs : 65 % déclarent qu’il est arrivé à leur assistant vocal de mal comprendre leurs commandes, un tiers (33 %) que celui-ci a mal exécuté l’une d’elles, et un plus d’un quart (27 %) qu’ils ont obtenu des informations erronées. Cela est source de frustration pour nombre d’entre eux : 41 % admettent, en cas d’erreur, s’être adressés à leur assistant virtuel en élevant la voix, 30 % avouant même l’avoir abreuvé de gros mots.

Les consommateurs qui ont agi de la sorte précisent l’avoir fait parce qu’ils étaient pressés. Près d’un tiers (30 %) des consommateurs sondés disent avoir élevé la voix ou employé des injures en utilisant un outil libre-service, comme un assistant virtuel, pour tenter d’accélérer les choses. Par contre, la majorité des Américains (62 %) affirment essayer d’être polis et dire régulièrement « s’il vous plaît », « merci » et « je vous en prie » aux assistants virtuels, 29 % affirmant même s’être excusés d’avoir été impolis.

Améliorations souhaitées des technologies vocales

Les répondants ont fait état de plusieurs améliorations qui pourraient les amener à utiliser davantage les outils et appareils intégrant des technologies vocales :

53 % aimeraient obtenir des réponses plus précises

46 % aimeraient que les technologies vocales assurent une meilleure compréhension des accents et dialectes

41 % souhaiteraient obtenir des réponses plus rapidement

41 % aimeraient bénéficier de mécanismes de sécurité accrus et d’une meilleure protection de leur vie privée

La réalisation de ces améliorations implique une collaboration étroite avec un partenaire technologique de premier plan. En s’alliant aux bons partenaires, les entreprises pourront se concentrer sur l’apport des principales améliorations souhaitées par les clients et proposer des solutions fondées sur les technologies vocales à la fois réactives, personnalisées et sécurisées. La conclusion de tels partenariats est essentielle à la création d’applications de technologies vocales, de sites Web et de services personnalisés qui incitent les clients à les utiliser et procure aux marques un avantage concurrentiel sur un marché en rapide évolution.

Méthodologie du sondage : Les résultats mentionnés sont issus d’un sondage réalisé par Pollfish en août 2024 auprès de 1 000 hommes et femmes de 18 ans ou plus vivant aux États-Unis et disant posséder une bonne connaissance des technologies vocales.

