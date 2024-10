Merz geht neue Wege und schließt Partnerschaft mit einem Private Equity-Unternehmen

FRANKFURT AM MAIN, Deutschland--(BUSINESS WIRE)--Die Merz Group, ein internationales Unternehmen in den Bereichen Gesundheit und Wohlbefinden, hat eine Vereinbarung mit dem Private Equity-Unternehmen Oakley Capital geschlossen zum Zusammenschluss von WindStar Medical mit dem Merz-Geschäft Merz Lifecare unter einer gemeinsamen Holding, bei der Merz Mehrheitsgesellschafter sein wird. Merz Lifecare ist einer der führenden Anbieter im OTC-Bereich in der DACH-Region. Der Zusammenschluss steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der zuständigen Wettbewerbsbehörden.

Hans-Jörg Bergler, Geschäftsführer der Merz Group, verbindet nachhaltige Chancen mit dem Schritt: „Merz entwickelt alle seine Geschäfte konsequent weiter und hat dabei stets eine langfristige Perspektive. Die WindStar Medical ist eine sehr gute Erweiterung zu unserem bisherigen Merz Lifecare-Geschäft. Ich bin mir sicher, dass wir gemeinsam mit Oakley Capital das Geschäft auf eine neue Stufe heben können. Wir gehen mit diesem Zusammenschluss neue Wege, da es das erste Mal ist, dass wir als Familienunternehmen eine Partnerschaft mit einem Private Equity-Unternehmen schließen.“

Das Frankfurter Familienunternehmen bleibt mit diesem Schritt klar auf dem Wachstumskurs; es handelt sich um die zweite Akquisition in diesem Jahr. Das Merz-Geschäft Merz Lifecare ist im deutschsprachigen Raum vor allem für die Marken tetesept und Merz Spezial bekannt. In den vergangenen 8 Jahren hat das Unternehmen seinen Umsatz verdoppelt. Die ebenfalls in Frankfurt ansässige WindStar Medical vertreibt starke Gesundheitsmarken (SOS, Zirkulin), die zum Großteil komplementär zum Merz Lifecare-Portfolio sind. WindStar Medical und Merz Lifecare sollen unter einer gemeinsamen Holding zusammengeführt werden. Merz wird Mehrheitsgesellschafter der Holding. Oakley Capital bleibt als Minderheitsgesellschafter weiter dabei.

„Unser Merz Lifecare-Geschäft hat sich in den vergangenen Jahren exzellent entwickelt. Dieses starke organische Wachstum haben wir im Jahr 2022 durch den Zukauf eines Hamburger Start-ups unterstützt. Jetzt betreten wir wieder Neuland, indem wir das erste Mal eine Partnerschaft mit einem Private Equity-Unternehmen eingehen,“ sagt Phillip Burchard, CEO der Merz Group und Vorsitzender des Merz Holding Boards.

Peter Dubens, Mitbegründer und Managing Partner von Oakley Capital, sagte: „Mit Merz haben wir einen starken strategischen Partner für WindStar Medical gefunden, um das Wachstum und die Entwicklung des Unternehmens auch in Zukunft voranzutreiben. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Merz, um einen der führenden Anbieter für rezeptfreie Gesundheits- und Well-Being-Produkte in der DACH-Region zu schaffen.“

Der beschlossene Zusammenschluss wird voraussichtlich nach Erhalt aller regulatorischen Genehmigungen Anfang 2025 vollzogen.

Morgan Stanley agiert als Finanzberater für Merz.

Über Merz Group

Die Merz Group ist ein weltweit agierendes, diversifiziertes Unternehmen im Gesundheitsbereich mit Sitz in Frankfurt. Seine Innovationskraft, eine langfristige Perspektive und der Fokus auf profitablem Wachstum zeichnen das seit mehr als 116 Jahren in Familienbesitz befindliche Unternehmen aus. Zur Merz Group gehören die Geschäfte Merz Aesthetics, Merz Therapeutics, Merz Consumer Care, Merz Immobilien, Merz Financial Investments und Merz Private Markets. Das Unternehmen beschäftigt 4.727 Mitarbeitende (Stand: GJ23/24) in 30 Ländern weltweit. Weitere Informationen finden Sie unter: www.merz.de

Über Merz Lifecare

Merz Lifecare unterstützt Menschen darin, ein gesundes Leben zu führen und ihre Gesundheit sowie ihr Wohlbefinden selbst in die Hand zu nehmen. Zu den Marken gehören tetesept, Merz Spezial und Brooklyn Soap Company. Diese bieten eine breite Auswahl an hochwertigen und innovativen Produkten für unterschiedliche Zielgruppen.

Merz Lifecare steht für ein agiles und zukunftsgetriebenes Unternehmen, das sich mit einer eigenen Forschungs- und Entwicklungsabteilung dafür engagiert, Produkte zu kreieren, die gut für die Menschen und den Planeten sind. Dabei lässt es sich sowohl von der Natur als auch von der Wissenschaft inspirieren. Merz Lifecare ist eine Unternehmensmarke der Merz Consumer Care GmbH, ein Unternehmen der Merz Group mit Sitz in Frankfurt am Main, das zu den führenden Anbietern von Gesundheits-, Wohlfühl- und Beautyprodukten in der DACH-Region gehört. Zudem werden die Produkte durch Distributionspartner in über 20 Länder weltweit vertrieben.

www.merz-lifecare.com / Linkedin

www.tetesept.de / www.merz-spezial.de / https://bklynsoap.com/

Über Oakley Capital

Oakley Capital ist der bevorzugte Partner von Unternehmern und Managementteams mit dem Anspruch, erfolgreiche, globale Unternehmen aufzubauen. Mit einem diversen Team von rund 200 Expertinnen und Experten an fünf Standorten, darunter London, München, Mailand und Madrid, unterstützen wir wachstumsstarke, mittelständische Unternehmen in ganz Europa. Wir verfügen über fundierte Branchenexpertise in den Bereichen Technologie, Konsumgüter, Bildung und Business Services und haben langjährige Erfahrung, Unternehmen bei der Beschleunigung ihres Wachstumskurses mit bewährten Wertschöpfungsstrategien zu unterstützen, zu denen insbesondere M&A, Digitalisierung, Talentmanagement sowie Internationalisierung gehören. Unsere einzigartige Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Gründern und Unternehmern ermöglicht es uns, attraktive Investitionsmöglichkeiten zu identifizieren, die für alle Beteiligten konsistent hohe Renditen erwirtschaften. Im Jahr 2023 hat Oakley unter anderem für den Oakley Capital Fund V und den Origin Fund II eine Rekordsumme von 4,8 Milliarden Euro eingeworben. Damit hat sich das von Oakley verwaltete Vermögen auf rund 11 Milliarden Euro erhöht.

Weitere Informationen unter: https://www.oakleycapital.com/

Über die WindStar Medical Group

Die WindStar Medical Group („WindStar“) ist ein führender Plattformanbieter von rezeptfreien (over-the-counter, OTC-) Gesundheits- und Well-Being-Produkten („Well-Health“) mit Sitz in Frankfurt am Main und einem internationalen Vertriebsnetzwerk. Entsprechend seinem Slogan „Well-Health for Everyone“ hat es sich WindStar zur Aufgabe gemacht, bahnbrechende Innovationen für einen gesunden Alltag zu demokratisieren und seinen Kunden zu fairen Preisen zugänglich zu machen. Im Mittelpunkt dieser Strategie stehen die beiden starken Marken SOS und Zirkulin. Als Antwort auf das zunehmend hybride Konsumverhalten vereint WindStar das Know-how für den Aufbau und die Entwicklung eigener Marken mit der Kompetenz für die Entwicklung und Lieferung von Handelsmarken und exklusiven Marken an seine Handelspartner. WindStar ist Partner aller relevanten Drogerien, Parfümerien, Supermärkte und Discounter in der DACH-Region und beliefert diese mit zahlreichen Markenartikeln und Eigenmarken. Das Unternehmen ist in den vergangenen Jahren zweistellig gewachsen und hat seine Präsenz in der DACH-Region über den Heimatmarkt hinaus kontinuierlich ausgebaut.

Weitere Informationen unter: https://www.windstar-medical.com/