Subwayᴹᴰ Canada et Scottie Barnes des Raptors de Toronto présentent l’alléchant nouveau sandwich Carnivore aux adeptes de basketball

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Pour célébrer le 30e anniversaire des Raptors de Toronto, Subwayᴹᴰ Canada lance un nouveau sandwich des plus alléchants pour les adeptes de basketball : le 30 Carnivore. Créé par des chefs dans le but de satisfaire les appétits les plus costauds, le Carnivore rend hommage à trois décennies de fierté et de passion. Les fans des Raptors partout au pays pourront se le procurer pour 12,99 $*.

Offert pour une durée limitée, le nouveau sandwich est suffisamment copieux pour satisfaire le régime de tout carnivore, étant garni de Capicola, de Salami de Gênes, de Pepperoni et du Combiné de Viandes Froides emblématique de Subway (jambon, salami et bologne). Les amateurs de viande raffoleront de ce sandwich garni de fromage cheddar fondu, d’oignons croustillants, de cornichons acidulés, de laitue croquante et de sauce Sud-ouest chipotle relevée.

« Nous sommes ravis de célébrer ce moment marquant avec les Raptors de Toronto et d'offrir aux fans une façon amusante et délicieuse de plonger dans l’excitation », déclare Courtney Hindorff, directeur général de Subway Canada. « Le Carnivore propose des saveurs audacieuses et a été conçu pour satisfaire les plus gros appétits — suffisamment grand pour un Raptor ! »

En plus du nouveau sandwich Carnivore, les restaurants Subway proposeront aussi des cartes-cadeaux commémoratives et de nouveaux emballages de sandwichs ornés d’œuvres d’art inspirées du 30e anniversaire.

« Notre partenariat avec les Raptors de Toronto a été une expérience des plus électrisantes pour nous… en tant que marque et en tant que fans des Raptors » a ajouté Lisa Mazurkewich, responsable du marketing chez Subway Canada. Nous avons voulu montrer que seul Subway peut rapprocher les fans du match et de leurs joueurs préférés. Le nouveau sandwich Carnivore prouve une fois de plus que Subway propose continuellement des expériences (et des saveurs) épiques aux fans d’un bout à l’autre du pays. »

RÉCOMPENSES ÉTOILES DE SUBWAY – UN ACCÈS EXCLUSIF POUR LES ADEPTES DE BASKETBALL

Et le plaisir ne s’arrête pas là! Les adeptes de basketball courent aussi la chance de gagner une expérience inoubliable pour deux en assistant à un match de la NBA à Paris grâce au nouveau concours de « La saison des 12 pouces », proposé dans le cadre des Récompenses Étoiles de Subway.

D’ici au 15 décembre, pour chaque commande de 12 pouces**, les membres de Récompenses Étoiles courront une chance de remporter le grand prix. Les membres ont aussi accès chaque jour à de nouveaux jeux interactifs sur l’application pour courir encore plus de chances de gagner de belles récompenses, comme des articles promotionnels Subway exclusifs, des points de fidélité et des participations supplémentaires au concours.

Pour en savoir plus sur le sandwich Carnivore, le concours Récompenses Étoiles et les autres offres au menu, consultez https://www.subway.com/fr-ca ou suivez @SubwayCanada sur les médias sociaux.

* Les prix et la participation des restaurants peuvent varier. Consultez l’application pour connaître les prix.

** AUCUN ACHAT NÉCESSAIRE. Résidents légaux du Canada. 18 ans et plus et membre des récompenses Subway® MVP au moment de l'inscription. Fin le 13/12/24. Pour jouer et consulter les règles officielles, y compris les chances, l'entrée gratuite et les descriptions des prix, visitez footlongseason.com. Une question mathématique de compétence doit être correctement répondue pour gagner. 3 prix de concours Subway® pour un an et 1 grand prix de concours Voyage (valeurs de détail approximatives de 3 650 $ à 7 253 $) à gagner. 950 prix Instant Win (valeurs de détail approximatives de 2 $ à 17 $) disponibles à gagner. 44 000 offres Instant Win (aucune valeur de détail approximative) disponibles à gagner. Nul là où cela est interdit. Commanditaire : Subway Franchisee Advertising Fund of Canada Inc., c/o Field Law LLP, 400 - 444 7 Ave SW, Calgary AB T2P 0X8, Canada.

