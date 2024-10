Redwire maakt eerste planetaire verdedigingsmissie van ESA mogelijk met geavanceerd boordcomputersysteem

JACKSONVILLE, Fla.--(BUSINESS WIRE)--Redwire Corporation (NYSE: RDW), een leider in ruimte-infrastructuur voor de ruimte-economie van de volgende generatie, heeft vandaag aangekondigd dat het een cruciaal boordcomputersysteem levert voor de Hera-missie van het Europees Ruimteagentschap (ESA), de eerste Europese vlaggenschipmissie voor planetaire verdediging. Hera is de door Europa geleide begeleidende missie voor de Double Asteroid Redirection Test (DART) van NASA, die in september 2022 met succes het binaire asteroïdensysteem Didymos heeft getroffen met energie- en navigatietechnologie aan boord van Redwire. De Hera-missie zal een gedetailleerd overzicht bieden van de inslaglocatie van DART.

De boordcomputer van Hera is ontwikkeld door Redwire's volledige Belgische dochteronderneming, Redwire Space NV, via een contract met OHB Duitsland, de belangrijkste industriële aannemer voor de missie. De boordcomputer, het Advanced Data and Power Management System (ADPMS-3) van de derde generatie van Redwire, is ontworpen om andere onderdelen van het ruimtevaartuig te bewaken en te besturen, waaronder het verzenden van kritieke gegevens naar operators op de grond. ADPMS-3 is ontwikkeld om de uitdagingen van het opereren in de diepe ruimte aan te gaan en zal alle vitale ruimtevaartuigoperaties besturen, waaronder energie en navigatie, en een cruciale rol spelen bij belangrijke missiemijlpalen zoals de inzet en bewaking van de twee CubeSats in de diepe ruimte van ESA en de laatste orbitale insertie van het ruimtevaartuig in Didymos.

"De boordcomputer van de derde generatie van Redwire, die gebruik maakt van meer dan 25 jaar aan vluchterfgoed en avionica-expertise, is cruciaal geworden en maakt technologie mogelijk voor de meest ambitieuze missies van tegenwoordig," aldus Erik Masure, President van Redwire Space Europe. "We zijn er trots op om samen te werken met ESA voor de baanbrekende Hera-missie om de planetaire verdedigingscapaciteiten van de mensheid en het wetenschappelijke begrip van asteroïden te verbeteren."

De Hera-missie is een boeiende missie die bijdraagt aan Redwire's groeiende portfolio van ruimteoplossingen die wetenschappelijke ontdekkingen en planetaire verdedigingsinspanningen bevorderen. Redwire leverde digitale zonnesensoren en Roll-Out Solar Array-technologie voor de DART-missie van NASA. Redwire levert ook de boordcomputer voor de Comet Interceptor-missie van ESA, het eerste ruimtevaartuig dat een langperiodieke komeet bezoekt. Redwire's ADPMS profiteert van 25 jaar aan ruimtevaarterfgoed en bood eerder ondersteuning aan ESA's Proba-2-, Proba-V- en Intermediate eXperimental Vehicle-missies.

Hera wordt in oktober 2024 gelanceerd door een SpaceX Falcon 9 vanaf Kennedy Space Center.

Over Redwire

Redwire Corporation (NYSE:RDW) is een wereldwijd bedrijf in ruimtevaartinfrastructuur en -innovatie dat civiele, commerciële en nationale veiligheidsprogramma's mogelijk maakt. De bewezen en betrouwbare capaciteiten van Redwire omvatten avionica, sensoren, energieoplossingen, kritieke structuren, mechanismen, radiofrequentiesystemen, platforms, missies en microzwaartekrachtladingen. Redwire combineert tientallen jaren aan vluchterfgoed en bewezen ervaring met een flexibele en innovatieve cultuur. De ongeveer 700 werknemers van Redwire, die vanuit 16 vestigingen verspreid over de Verenigde Staten en Europa werken, zetten zich in om voor de mensheid een gedurfde toekomst in de ruimte op te bouwen, de grenzen van ontdekking en wetenschap te verleggen en tegelijkertijd een betere wereld op aarde te creëren. Ga voor meer informatie naar redwirespace.com.

