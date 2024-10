Redwire fournit à la première mission de défense planétaire de l’ESA un système informatique embarqué de pointe

JACKSONVILLE, Floride--(BUSINESS WIRE)--Redwire Corporation (NYSE : RDW), un chef de file des infrastructures spatiales pour l’économie spatiale de nouvelle génération, annonce ce jour avoir fourni un système informatique embarqué essentiel pour la mission Hera de l’Agence spatiale européenne (ESA), la première mission phare de défense planétaire de l’Europe. Hera est la mission d’accompagnement menée par l’Europe pour le double test de redirection d’astéroïdes (DART) de la NASA, qui a eu un impact positif sur le système d’astéroïdes binaires Didymos en septembre 2022 avec la technologie de navigation et d’alimentation Redwire embarquée. La mission Hera fournira une étude détaillée du site d’impact de la DART.

L’ordinateur de bord de Hera a été développé par la filiale belge détenue en exclusivité de Redwire, Redwire Space NV, dans le cadre d’un contrat avec OHB Germany, le principal sous-traitant industriel de la mission. L’ordinateur de bord, le système avancé de gestion des données et de l’alimentation (ADPMS-3) de troisième génération de Redwire, est conçu pour surveiller et contrôler d’autres composants de l’engin spatial, y compris la transmission de données critiques aux opérateurs au sol. Développé pour relever les défis de l’exploitation dans l’espace lointain, ADPMS-3 contrôlera toutes les opérations vitales des engins spatiaux, y compris la puissance et la navigation, et jouera un rôle crucial dans les grandes étapes de la mission telles que le déploiement et la surveillance des deux CubeSats de l’espace lointain de l’ESA et l’insertion orbitale finale du vaisseau spatial à Didymos.

« L’ordinateur de bord de troisième génération de Redwire, qui s’appuie sur plus de 25 ans d’expérience en vol et d’expertise en avionique, est devenu essentiel, permettant l’utilisation de technologies pour les missions les plus ambitieuses d’aujourd’hui », déclare Erik Masure, président de Redwire Space Europe. « Nous sommes fiers de nous associer à l’ESA pour la mission révolutionnaire Hera visant à renforcer les capacités de défense planétaire de l’humanité et la compréhension scientifique des astéroïdes. »

La mission Hera est une mission passionnante qui contribue au portefeuille croissant de solutions spatiales de Redwire, promouvant ainsi les découvertes scientifiques et les efforts de défense planétaire. Redwire a fourni des capteurs solaires numériques et la technologie Roll-Out Solar Array pour la mission DART de la NASA. Redwire fournit également l’ordinateur de bord de la mission Comet Interceptor de l’ESA, le premier vaisseau spatial à visiter une comète de longue période. L’ADPMS de Redwire s’appuie sur 25 années d’expérience dans le domaine des vols spatiaux et a précédemment soutenu les missions Proba-2, Proba-V et Intermediate eXperimental Vehicle de l’ESA.

Hera sera lancé par un SpaceX Falcon 9 du Kennedy Space Center en octobre 2024.

À propos de Redwire

Redwire Corporation (NYSE : RDW) est une entreprise mondiale d’infrastructure et d’innovation spatiales qui soutient des programmes civils, commerciaux et de sécurité nationale. Les capacités éprouvées et fiables de Redwire sont mises à profit dans les domaines de l’avionique, des capteurs, des solutions d’alimentation, des structures critiques, des mécanismes, des systèmes de radiofréquence, des plateformes, des missions et des charges utiles en microgravité. Redwire allie des décennies d’héritage de vol et d’expérience éprouvée à une culture agile et innovante. Les quelque 700 employés de Redwire, répartis sur 16 sites aux États-Unis et en Europe, se sont engagés à bâtir un avenir spatial audacieux pour l’humanité, tout en repoussant les limites de la découverte et de la science et en créant un monde meilleur sur la Terre. Pour plus d’informations, rendez-vous sur redwirespace.com.

