Forge Biologics lance FUEL™, la plateforme de fabrication AAV pour fournir aux développeurs une solution plus efficace dans la production de thérapies géniques

COLUMBUS, Ohio--(BUSINESS WIRE)--Forge Biologics, membre d'Ajinomoto Bio-Pharma Services et principal fabricant de médicaments génétiques, annonce ce jour le lancement de sa plateforme FUEL™ pour fournir aux développeurs de thérapie génique AAV une base de fabrication plus efficace et accélérée alors qu'ils font avancer de nouveaux programmes et ciblent un plus large éventail de maladies.

La plateforme FUEL™ (Foundation for Unleashing Excellence in Life-Changing Therapies) introduit plusieurs nouvelles avancées techniques, notamment le plasmide pEMBR 2.0™ Ad helper de Forge, l’un des plus petits disponibles dans le commerce à 8,9 kb, offrant un profil d'innocuité amélioré et une efficacité de fabrication accrue. La plateforme comprend également de nouveaux plasmides rep/cap modifiés, par lesquels une séquence de capsides spécifique au client est incorporée dans le plasmide propriétaire de Forge. Ignition™, la lignée cellulaire de suspension HEK293 éprouvée de Forge, reste un élément essentiel de la plateforme. Ensemble, ces technologies propriétaires, combinées aux processus de fabrication établis et aux packages d’optimisation uniques de Forge, constituent une base plus rapide, potentiellement plus sûre et plus efficace pour la production AAV.

« En tant que CDMO, nous accordons la priorité à l'innovation continue pour fournir des solutions efficaces à nos clients novateurs qui se concentrent sur l'avancement de leurs programmes de la phase de découverte aux premiers essais cliniques sur l'humain et au-delà », déclare John Maslowski, président et CEO, Forge. « La plateforme FUEL™ représente des années de R&D approfondies sur nos technologies innovantes et s’appuie sur nos processus de fabrication bien établis avec une compréhension approfondie de la nécessité d’une flexibilité spécifique au produit avec de nombreux packages d’optimisation. »

« Je suis extrêmement fier de la collaboration exceptionnelle de notre équipe qui nous a amenés jusque-là avec la plateforme FUEL™ pour générer des gains de productivité », déclare David Dismuke, Ph.D., directeur technique de Forge. « De la recherche sur le développement moléculaire pour notre nouvelle conception pEMBR 2.0™ Ad helper, aux processus de fabrication répétables à haut titre de notre équipe de développement de processus, Forge reste axé sur l’excellence de la fabrication pour ses clients et l’industrie, alors que la société continue de se développer et d’atteindre des populations de patients plus larges. »

Forge lancera la plateforme FUEL™ et soulignera ses principaux avantages lors d’une présentation de l’entreprise par M. Maslowski le 8 octobre 2024 à 15h15 lors de la réunion Cell & Gene Meeting on the Mesa de l'Alliance for Regenerative Medicine à Phoenix, en Arizona. Pour de plus amples informations, veuillez consulter https://meetingonthemesa.com/.

À propos de Forge Biologics

Forge Biologics, un membre d'Ajinomoto Bio-Pharma Services, est une société hybride axée sur la fabrication sous contrat de thérapies géniques et le développement de thérapies au stade clinique, permettant l'accès à des thérapies géniques qui changent la donne, de la conception jusqu'à la mise sur le marché. Forge dispose d'un site de 200 000 pieds carrés, baptisé Hearth, à Columbus, dans l'Ohio, et de 20 unités conformes aux bonnes pratiques de fabrication (cGMP) avec une capacité de fabrication de 20 000L. Les services complets et évolutifs de fabrication plasmidique et de VAA de Forge comprennent la fabrication propre à la recherche, le développement de procédés et d’analyses, la fabrication, le remplissage et la finition cGMP, ainsi que le soutien réglementaire intégré pour aider à accélérer le calendrier des médicaments transformateurs pour les patients atteints de maladies génétiques. Pour en savoir plus, visitez www.forgebiologics.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.