Laad je nieuwsgierigheid op met Shell Recharge's samenwerking met Curiosity Stream

Shell Recharge Enlists Curiosity Stream to Bring Smart Entertainment to the E-Mobility Experience. (Photo: Business Wire)

SILVER SPRING, Md. & LONDEN--(BUSINESS WIRE)--Shell Recharge en Curiosity (Nasdaq: CURI), het wereldwijde mediabedrijf voor feitelijk entertainment, gaan samenwerken om bestuurders betrokken, voorgelicht en vermaakt te houden, terwijl ze slim opladen.

De campagne duurt vanaf 1 oktober tot 24 november 2024, in Nederland. Shell Recharge geeft zijn app-gebruikers in Nederland gratis toegang tot Curiosity Stream. Dankzij Shell, hebben gebruikers van de Recharge-app onmiddellijk toegang tot de uitgebreide bibliotheek van film en series van Curiosity Stream over wetenschap, natuur, geschiedenis, technologie en meer. Consumenten kunnen inloggen om duizenden series te bekijken om de ervaring met elektrische voertuigen nog leuker te maken.

“Shell Recharge stelt mensen in staat om slim op te laden en we houden ervan dat we vooruitstrevende consumenten kunnen bereiken die klaar zijn om hun nieuwsgierigheid en kennis op hetzelfde moment op te laden," zei Tom Pope, Curiosity’s Vice President of Advertising and Sponsorships. "Curiosity biedt merken zoals Shell Recharge een reeks opties en flexibiliteit wat betreft partnerschappen en reclame-oplossingen die zorgen voor resultaten en tegelijkertijd toegevoegde waarde aan consumenten bieden."

Met de Shell Recharge-app kunnen bestuurders 500 openbare laadpunten in Nederland zoeken, ervan gebruik maken en daar betalen. Met de navigatiefuncties kunnen bestuurders laadpunten zoeken, filteren per type lader, het soort connector en vermogen. Maar daar stopt de ervaring niet. Op de Recharge-app vinden bestuurders aanvullende toegang tot Curiosity Stream om te beginnen met slim te streamen, terwijl ze slim opladen.

Curiosity spant zich in om de hoogste feitelijke programmering ter wereld aan te bieden op het gebied van ruimtevaart, wetenschap, geschiedenis, natuur, reizen, technologie en meer - films en series op de vooraanstaande streamer Curiosity Stream omvat de herintroductie van het iconische, baanbrekende Connections with James Burke nu voor een modern tijdperk met nieuwe afleveringen, The Real Wild West , met Dom Flemons die met een Grammy Award is bekroond en Beyond The Spotlight , met YouTube-sensatie MrBeast en de Academy Award-winnaar executive producer Leonardo DiCaprio

Over Curiosity Inc.

Curiosity Inc. is het entertainmentmerk voor mensen die meer willen weten. Het wereldwijde mediabedrijf is de thuisbasis van de bekroonde originele en samengestelde documentaires, shows en series over wetenschap, natuur, geschiedenis, technologie, samenleving en lifestyle. Met miljoenen abonnees wereldwijd en duizenden titels, exploiteert het bedrijf de vooraanstaande Curiosity Stream SVOD-service die beschikbaar is in meer dan 175 landen wereldwijd; Curiosity Channel, het lineaire televisiekanaal dat beschikbaar is via wereldwijde distributiepartners, Curiosity University met gesprekken van de beste professoren van 's werelds meest gerenommeerde universiteiten, maar ook lessen, korte en lange video's en podcasts; Curiosity Now, een gratis door advertenties ondersteund kanaal; Curiosity Audio Network, met originele content en podcasts; en Curiosity Studios met originele programmering. Curiosity Inc. is een volledige dochteronderneming van CuriosityStream Inc. (Nasdaq: CURI). Voor meer informatie, ga naar CuriosityStream.com.

Over Shell Recharge

Shell is één van 's werelds grootste mobiliteitsretailers met meer dan 46.000 Shell-mobiliteitslocaties in meer dan 80 markten. Met Shell Recharge, dat beschikbaar is in meer dan 29 landen, zijn we ook één van de grootste laadbedrijven voor elektrische voertuigen wereldwijd wat betreft landenbereik. Elke dag bezoeken ongeveer 32 miljoen klanten onze mobiliteitslocaties voor een evoluerend bereik van kwalitatieve brandstoffen, waaronder het opladen van elektrische voertuigen, en gemaks- en niet-brandstofproducten- en diensten. Shell heeft momenteel ongeveer 56.000 openbare laadpunten in Shell-tankstations, straatlocaties, mobiliteitshubs en bestemmingen zoals supermarkten en er wordt verwacht dit uit te breiden naar 200.000 tegen 2030. Voor meer informatie, bezoek Shell Recharge.

