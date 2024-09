IonQ annonce l'attribution du plus important contrat d'informatique quantique de 54,5 millions de dollars aux États-Unis en 2024 avec le United States Air Force Research Lab

COLLEGE PARK, Maryland--(BUSINESS WIRE)--IonQ (NYSE : IONQ), un chef de file de l'informatique quantique, annonce aujourd'hui avoir signé un contrat de 54,5 millions de dollars avec le United States Air Force Research Lab (AFRL). Avec un trimestre restant dans l'exercice, IonQ a annoncé 72,8 millions de dollars de commandes depuis le début de l'exercice et a réitéré sa confiance dans le respect ou le dépassement de ses prévisions de réservations de 75 à 95 millions de dollars pour l'exercice.

Les gouvernements, les entreprises et les universités investissent dans l'informatique quantique pour s'attaquer à des problèmes complexes de plusieurs milliards de dollars dans des domaines tels que les soins de santé, la finance et la chimie. Pionnier à la fois dans l'informatique quantique et la mise en réseau, IonQ a presque doublé son chiffre d'affaires chaque année depuis son introduction en bourse en 2021, tout en aidant ses clients à répondre à leurs besoins.

En mettant en œuvre sa feuille de route technologique axée sur l'activité commerciale, IonQ est devenu l’un des pionniers de la course quantique. La société a embauché des professionnels chevronnés issus de leaders technologiques mondiaux tels que Microsoft, Amazon, IBM, Oracle, Nvidia, Google et HPE pour s’associer aux plus grandes organisations du monde afin de contribuer à créer de la valeur. IonQ en est maintenant à sa troisième année d'importants revenus commerciaux et a enregistré des taux de croissance annuels composés de près de 100 % pour les ventes (commandes) et de près de 225 % pour les revenus comptabilisés.

« Nous sommes ravis d’être à un point d’inflexion majeur pour l’entreprise et le secteur. Aucune autre société évoluant exclusivement dans l'informatique quantique n'a presque doublé ses revenus chaque année depuis son entrée en bourse, et aucune n'a pas non plus approché la barre des 100 millions de dollars de commandes si rapidement », déclare Peter Chapman, président et CEO d'IonQ.

L'objectif du partenariat AFRL est de concevoir, développer et fournir une technologie et du matériel permettant la mise à l'échelle, la mise en réseau et la déployabilité des systèmes quantiques. Le projet contribuera à faire promouvoir la compatibilité des réseaux quantiques avec l'infrastructure télécoms existante, l'interopérabilité avec différents systèmes et dispositifs quantiques et la déployabilité de systèmes adaptés à divers environnements. Le contrat sera exécuté sur une période de quatre ans.

« Nous sommes heureux de poursuivre notre partenariat avec IonQ », déclare Michael Hayduk, directeur adjoint de l'Air Force Research Laboratory, Information Directorate. « En collaboration avec des partenaires de l’industrie, nous pouvons faire progresser de manière significative les efforts déployés par le département de l’armée de l’air pour intégrer les réseaux quantiques dans les opérations futures, en renforçant notre défense nationale. »

« Je suis fier d’être la principale voix au Congrès pour renforcer le partenariat entre IonQ et le Rome Air Force Research Lab, qui renforce notre installation AFRL-Rome, à New York, en tant que centre de gravité pour la recherche en informatique quantique au sein du département de la défense. Cette collaboration crée de nouveaux emplois dans le domaine de l’informatique quantique à Rome, et le travail accompli dans ce pays permettra aux États-Unis de rester le leader mondial de la défense », déclare la députée Elise Stafanik.

Ce contrat AFRL s'appuie sur l'élan d'IonQ dans la mise en réseau quantique au cours de la dernière année. IonQ a annoncé le mois dernier avoir été sélectionné par l'Applied Research Laboratory for Intelligence and Security (ARLIS) pour un contrat de mise en réseau quantique afin de concevoir un système en réseau unique en son genre pour l'informatique quantique aveugle.

IonQ a connu une traction et une croissance non seulement au sein du gouvernement, mais aussi auprès de clients d'entreprises mondiales et d'établissements universitaires de premier plan. Le mois dernier, IonQ a annoncé une prolongation de plusieurs millions de dollars de son contrat avec Amazon Web Services (AWS) pour offrir ses ordinateurs quantiques de classe mondiale via Amazon Braket, le service d'informatique quantique d'AWS. La société a également annoncé un contrat de neuf millions de dollars avec l'Université du Maryland pour fournir un accès à l'informatique quantique de pointe. L’approche d’IonQ porte sur les performances et l’échelle tout en fournissant simultanément des solutions quantiques de qualité professionnelle. Le partenariat de la société avec les agences et départements du gouvernement américain témoigne de cette approche.

À propos d'IonQ

IonQ, Inc. est un chef de file de l’informatique quantique qui fournit des systèmes à haute performance pour résoudre les cas d’utilisation commerciale et de recherche les plus importants et les plus complexes au monde. L’ordinateur quantique de génération actuelle d’IonQ, IonQ Forte, est le dernier d’une gamme de systèmes de pointe, avec 36 qubits algorithmiques. La technologie innovante et la croissance rapide de la société ont été reconnues dans la liste 2023 Next Big Things in Tech de Fast Company et dans la liste 2023 Technology Fast 500TM de Deloitte, respectivement. Disponible auprès de tous les principaux fournisseurs de cloud, IonQ rend l'informatique quantique plus accessible et plus pertinente que jamais. Pour en savoir plus, rendez-vous sur IonQ.com.

Déclarations prospectives d'IonQ

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens de l'article 27A du Securities Act de 1933, tel que modifié, et de l'article 21E du Securities Exchange Act de 1934, tel que modifié. Certaines des déclarations prospectives peuvent être identifiés par l’utilisation de termes prospectifs, tels que « s'attend à », « anticipe », « prévoit », « perspective », « orientation » et « estime », et les conjugaisons au futur et au conditionnel. Les déclarations qui ne sont pas de nature historique visent à identifier les déclarations prospectives. Ces déclarations comprennent celles relatives au doublement des revenus d’IonQ, à son expansion sur le marché des réseaux quantiques, à ses réservations prévues pour 2024, à l’amélioration de la mise en réseau quantique et de la déployabilité des systèmes, à la livraison future dans le cadre de son contrat, à la capacité des tiers à mettre en œuvre les offres d’IonQ pour accroître leurs capacités d’informatique quantique et de mise en réseau, aux capacités et plans d’informatique quantique d’IonQ, à l’accès aux ordinateurs quantiques d’IonQ, ainsi qu’à l’évolutivité, à la capacité d’entreprise et à la fiabilité des offres d’informatique quantique et de mise en réseau d’IonQ. Les déclarations prospectives sont des prédictions, des projections et d'autres déclarations sur des événements futurs qui sont fondés sur des attentes et des hypothèses actuelles et, par conséquent, sont assujettis à des risques et à des incertitudes. De nombreux facteurs pourraient faire en sorte que les événements futurs réels diffèrent considérablement des déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse, y compris, mais sans s'y limiter : la capacité d’IonQ à développer ses activités et à gérer sa croissance pour répondre aux demandes des clients et du marché ; toute perturbation, tout problème de performance ou tout défaut dans ses solutions d'informatique quantique et de mise en réseau ; tout ralentissement ou arrêt de la croissance sur les marchés de l’informatique quantique et des réseaux quantiques et la demande pour ses solutions ; les changements dans les industries concurrentielles dans lesquelles IonQ opère, y compris le développement de technologies concurrentes ; les modifications législatives et réglementaires affectant les activités d’IonQ ; la capacité de nos clients à maintenir des ressources quantiques suffisantes pour leur activité, à mettre en œuvre des algorithmes quantiques utiles et à obtenir les succès escomptés pour leurs projets ; et la capacité d’IonQ à mettre en œuvre ses plans d’affaires, ses prévisions et d’autres attentes, à identifier et à réaliser des partenariats et des opportunités, et à engager de nouveaux clients et des clients existants. Vous devez examiner attentivement les facteurs susmentionnés et les autres risques et incertitudes divulgués dans les documents déposés par la société, y compris, mais sans s’y limiter, ceux décrits dans la section « Risk factors » du dernier rapport trimestriel d’IonQ sur le formulaire 10-Q et d’autres documents déposés par IonQ de temps à autre auprès de la Securities and Exchange Commission. Ces documents identifient et traitent d'autres risques et incertitudes importants qui pourraient faire en sorte que les événements et résultats réels diffèrent considérablement de ceux contenus dans les déclarations prospectives. Les déclarations prospectives ne sont valables qu'à la date à laquelle ils sont formulés. Les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives, et IonQ n'assume aucune obligation et n'a pas l'intention de mettre à jour ou de réviser ces déclarations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement. IonQ ne donne aucune garantie que ses objectifs seront atteints.

