Services financiers Innovation CIBC fournit des facilités de crédit à Nulogy Inc.

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Services financiers Innovation CIBC a annoncé aujourd’hui qu’elle a fourni 15 millions de dollars en facilités de crédit pour soutenir l’investissement stratégique de Rubicon Technology Partners dans Nulogy, un important fournisseur torontois de solutions de collaboration pour les chaînes d’approvisionnement. La plateforme infonuagique multi-entreprises de Nulogy permet aux marques d’orchestrer leur chaîne d’approvisionnement élargie, ce qui améliore le service tout en réduisant les déchets et les coûts, et accélère la croissance.

« Avoir la bonne structure de capital et les bons partenaires bancaires est essentiel pour faire progresser la vision de Nulogy : permettre aux fabricants de produits de marque de synchroniser leurs chaînes d’approvisionnement externes au moyen de notre plateforme multi-entreprises afin d’accroître l’interopérabilité et la collaboration », a déclaré Jason Tham, chef de la direction de Nulogy. « En choisissant Services financiers Innovation CIBC et Rubicon comme partenaires pour accompagner la croissance de Nulogy, nous sommes encore plus convaincus de notre capacité à offrir une nouvelle valeur aux clients, tout en contribuant à élargir les initiatives stratégiques de transformation numérique de la fabrication des chaînes d’approvisionnement externes partout dans le monde. »

« Nous souhaitons la bienvenue à Nulogy dans notre plateforme de services bancaires et nous nous réjouissons à l’idée de soutenir davantage le leadership continu de l’entreprise dans la résolution de certains des défis complexes inhérents aux vastes chaînes d’approvisionnement des biens pour consommation à rotation rapide, a déclaré Niramay, directeur en chef, Services financiers Innovation CIBC. « Nulogy s’est imposée comme plateforme mondiale de prédilection pour la collaboration multi-entreprises au sein des chaînes d’approvisionnement externes des biens pour consommation à rotation rapide, et continue d’être une force novatrice en renforçant des chaînes d’approvisionnement plus efficaces et durables au moyen de sa plateforme centralisée, axée sur les données et fondée sur l’intelligence artificielle. »

À propos de Services financiers Innovation CIBC

Services financiers Innovation CIBC offre des conseils stratégiques, des solutions de gestion de trésorerie et des services de financement aux entreprises du secteur de l’innovation en Amérique du Nord, au Royaume-Uni et dans certains pays européens, à toutes les étapes du cycle économique, du démarrage aux premiers appels publics à l’épargne et au-delà. Disposant de bureaux à Atlanta, à Austin, à Boston, à Chicago, à Denver, à Durham, à Londres, à Menlo Park, à Montréal, à New York, à Reston, à Seattle, à Toronto et à Vancouver, l’équipe est riche d’une vaste expérience et adopte une approche solide axée sur la collaboration qui s’étend aux activités à l’échelle de Groupe Entreprises, de Privabanque, de Gestion de patrimoine et de Marchés des capitaux de la Banque CIBC.

À propos de Nulogy

Nulogy, un important fournisseur de solutions infonuagiques de chaîne d’approvisionnement, permet aux clients et à leurs communautés de fournisseurs de collaborer sur une plateforme multi-entreprises afin d’offrir l’excellence sur un marché de consommation en constante évolution. La plateforme Nulogy orchestre des écosystèmes d’approvisionnement en amont composés de marques, de fabricants et d’entreprises de conditionnement sous contrat, de prestataires tiers de services logistiques, et de fournisseurs de matières premières et d’emballage afin d’accélérer la réactivité de la chaîne d’approvisionnement et de collaborer à la vitesse du marché actuel.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur Nulogy, veuillez consulter le site nulogy.com.