DCO-secretaris-generaal prijst Global Digital Compact tijdens top van de toekomst

DCO Secretary-General commends Global Digital Compact at Summit of the Future (Photo: AETOSWire)

DCO Secretary-General commends Global Digital Compact at Summit of the Future (Photo: AETOSWire)

NEW YORK, Verenigde Staten--(BUSINESS WIRE)--Deemah AlYahya, secretaris-generaal van de Digital Cooperation Organization (DCO), zei dat "de digitale kloof waarmee de wereld vandaag wordt geconfronteerd, veelzijdig is en lacunes in digitale intelligentie, computercapaciteiten, geslacht en vaardigheden omvat", in een toespraak op de Top van de Toekomst tijdens UNGA79 in New York.

In haar toespraak, gehouden nadat de Algemene Vergadering van de VN het 'Pact voor de toekomst' en het 'Global Digital Compact' had aangenomen, waarschuwde AlYahya dat "de kloof tussen AI en computers een belangrijke barrière vormt, aangezien sommige landen snel vooruitgang boeken op het gebied van AI-innovatie en -implementatie, terwijl anderen moeite hebben om gelijke tred te houden.

Tegelijkertijd blijft de digitale kloof tussen mannen en vrouwen de toegang van vrouwen tot technologie en kansen beperken, en de kloof tussen vaardigheden laat velen achter zonder de digitale competenties die essentieel zijn voor succes in een snel evoluerende economie. Als we deze onderling verbonden uitdagingen niet aanpakken, lopen we het risico hele gemeenschappen achter te laten."

AlYahya prees het Global Digital Compact voor "het opstellen van een ambitieuze routekaart voor een inclusieve, open, duurzame, eerlijke, veilige en veilige digitale toekomst voor iedereen", en benadrukte dat "het een gedurfde visie is, maar de echte uitdaging is het vertalen van deze doelen, principes, doelstellingen en toezeggingen in actie, vooral omdat we ernaar streven de SDG's te bereiken."

AlYahya benadrukte dat "tijdens de top van de toekomst de DCO met trots de Digital Economy Navigator (DEN) heeft gelanceerd, een innovatieve tool die gedetailleerde inzichten biedt over de prestaties van de digitale economie in 50 landen. Dit initiatief is slechts een van de vele manieren waarop we de principes van het Global Digital Compact in actie omzetten."

Ze legde uit dat "hoewel DEN een vitale hulpbron is, het slechts het begin is. In de geest van genetwerkt multilateralisme moeten we collectieve inspanningen stimuleren om de ambitieuze doelen, doelstellingen en toezeggingen van de GDC te bereiken. Ik roep elk land, elke organisatie en elk individu op om hun krachten te bundelen in deze kritieke onderneming."

De Digital Economy Navigator (DEN) evalueert de prestaties van de digitale economie aan de hand van drie kruisende dimensies: Digital Enablers, Digital Business en Digital Society. Binnen deze dimensies synthetiseren en vatten 10 pijlers de belangrijkste aspecten van de digitale economie van landen en het gebruik van digitale technologietoepassingen samen uit 102 indicatoren verzameld uit gerespecteerde secundaire gegevensbronnen, naast eigen onderzoeksgegevens van meer dan 27.000 deelnemers in de 50 landen.

Naast de lancering van de DEN, in de marge van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, ondertekende DCO een overeenkomst met het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties (UNDP) om de digitale samenwerking te verbeteren en de digitale transformatie over de hele wereld te versnellen, om inspanningen te ondersteunen die gericht zijn op het bereiken van de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties tegen 2030.

Het ondertekende ook een memorandum van overeenstemming met de Liga van Arabische Staten (LAS) om de inclusieve en duurzame digitale economie te versnellen, de relaties te verbeteren en ervaringen en kennis uit te wisselen en het proces van digitale transformatie en economische ontwikkeling te versnellen.

Ga voor de volledige keynote-speech naar: https://youtu.be/gSwxP4ZTdeI

Meer informatie over de DCO is te vinden op

Bron: AETOSWire