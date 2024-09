Rochester Electronics s'associe à MaxLinear pour une assistance continue tout au long du cycle de vie

NEWBURYPORT, Mass.--(BUSINESS WIRE)--MaxLinear, Inc., leader dans le domaine des circuits intégrés analogiques et à signaux mixtes de haute performance pour les solutions de connectivité, s'est associé à Rochester Electronics pour assurer la gestion continue du cycle de vie et le support client de son portefeuille de produits SHDSL.

Rochester Electronics, LLC est la plus grande source continue de semi-conducteurs au monde, offrant des composants 100 % autorisés, traçables, certifiés et garantis. Rochester se concentre sur l'extension de la disponibilité des produits au cycle de vie obsolète, ainsi que sur la fourniture d’un support pour les produits au cycle de vie actif.

MaxLinear est une entreprise leader sur le marché SHDSL depuis plus de dix ans. Ses solutions ont été utilisées dans de nombreux systèmes industriels et de télécommunications arrivés à maturité, notamment des réseaux d'accès, des équipements à l'usage des clients et des réseaux industriels. Les composants offrent un large éventail de fonctions, telles que :

Point à multi-point (DSLAM)

Ligne réseau SHDSL

Anneau SHDSL avec capacités d'ajout et de retrait

Portée extra longue SHDSL (1 536 kbit/sec à 22 km)

Prolongateur Ethernet (300 kbit/sec à 50 km)

Rochester prend en charge les émetteurs-récepteurs SHDSL PEF2x628E (Socrates-e) de MaxLinear. Les composants peuvent fonctionner dans un mode entièrement compatible avec les broches, les logiciels et les microprogrammes et remplacer directement les émetteurs-récepteurs PEF2x624. Le PEF2x624 est initialement devenu le premier choix en matière de SHDSL pour les exigences TDM, prenant en charge la norme ITU-T G.991.2.bis (G.SHDSL.bis) et la norme ETSI TS 101524. La gamme PEF2x628E (Socrates-e), lancée plus tard, répondait aux exigences des applications EFM/ATM/HDLC. Cette gamme a ajouté les fonctionnalités de la couche TC nécessaires pour prendre en charge l'IEEE 802.3ah Ethernet du premier kilomètre (EFM), ATM-TC, HDLC-TC et TDM/EFM Dual Bearer.

De nombreuses applications existantes ont une durée de vie de 10 à 20 ans. Compte tenu de la complexité des microprogrammes et des logiciels, il n'est pas souhaitable de procéder à une nouvelle conception.

Pour offrir à ses clients les meilleures solutions possibles à long terme, MaxLinear s'est tourné vers Rochester Electronics. Rochester a constitué son stock à partir des dernières wafers disponibles pour répondre aux demandes continues des clients, selon le principe du « premier arrivé, premier servi ».

Référence Description Remplacement direct pour PEF24628E (Socrates-4e) Émetteur-récepteur SHDSL à 4 canaux PEF24624E (SDFE-4) PEF22628E (Socrates-2e) Émetteur-récepteur SHDSL à 2 canaux PEF22624E (SDFE-2) PEF21628E (Socrates-1e) Émetteur-récepteur SHDSL à 1 canal PEF21624E (SDFE-1)

« Rochester Electronics est spécialisé dans la gestion et la prise en charge des composants anciens et en fin de vie. Nous sommes fiers de nous associer à MaxLinear, un leader du secteur très respecté dans le domaine des circuits intégrés analogiques et à signaux mixtes de haute performance pour les solutions de connectivité. Ensemble, nous fournirons un support client continu et étendu pour le cycle de vie du portefeuille de produits SHDSL. »

- Alexander Stempfle, Directeur du développement des fournisseurs de Rochester Electronics - EMEA

À propos de Rochester Electronics

Rochester Electronics est la plus grande source continue de semi-conducteurs au monde, autorisée à 100 % par plus de 70 grands fabricants de semi-conducteurs.

En tant que distributeur des fabricants d'origine, Rochester possède plus de 15 milliards de composants en stock, dont plus de 200 000 références, et propose la gamme de semi-conducteurs en fin de vie (EOL) et la gamme de semi-conducteurs actifs les plus étendues au monde.

En tant que fabricant de semi-conducteurs sous licence, Rochester a fabriqué plus de 20 000 types de composants. Avec plus de 12 milliards de dies en stock, Rochester a la capacité de fabriquer plus de 100 000 types de composants. Rochester offre une gamme complète de services de fabrication, comprenant la conception, le traitement des wafers, l’assemblage, le test, la fiabilité et l’archivage IP, fournissant des solutions uniques jusqu’à la fabrication complète clé en main et permettant une mise sur le marché plus rapide.

Rochester est la solution pour le cycle de vie des semi-conducteurs. Aucune autre entreprise n’est comparable quant à l’étendue de la sélection de produits, des services à valeur ajoutée et des solutions de fabrication de Rochester.

Avec un personnel de vente directe et d’assistance sur tous les principaux marchés, nous avons pour objectif de répondre à vos besoins par téléphone ou via nos plateformes de commerce électronique, à tout moment et en tout lieu.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur : www.rocelec.fr

À propos de MaxLinear, Inc.

MaxLinear, Inc. (Nasdaq : MXL) est un fournisseur de premier plan de circuits intégrés à radiofréquences (RF), analogiques, numériques et à signaux mixtes pour l'accès et la connectivité, l'infrastructure câblée et sans fil, et les applications industrielles et multimarchés. Le siège de MaxLinear se trouve à Carlsbad, en Californie.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.maxlinear.com

MaxLinear, le logo MaxLinear et toutes les autres marques commerciales de MaxLinear sont la propriété de MaxLinear, Inc. ou de l'une des filiales de MaxLinear aux États-Unis et dans d'autres pays. Tous droits réservés.