Laithwaites choisit nShift pour révolutionner la gestion des livraisons et optimiser l'expérience client

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Laithwaites, l'acteur incontournable de la vente de vin directe au consommateur, choisit nShift en tant que partenaire de livraison multi-transporteurs et de gestion de l'expérience au Royaume-Uni. nShift est un chef de file mondial des logiciels de gestion des livraisons et de l'expérience (DMXM). Ce partenariat stratégique vise à rationaliser les opérations logistiques de Laithwaites, à faciliter l'expansion des transporteurs et à améliorer considérablement l'expérience de livraison des consommateurs.

Alors que Laithwaites continue de se développer, la nécessité d’un système de gestion des livraisons robuste et évolutif est devenue cruciale. La plateforme complète de nShift offre des fonctionnalités avancées permettant à Laithwaites de gérer efficacement plusieurs transporteurs. Cette approche garantira des livraisons rapides et fiables pour ses clients à travers le Royaume-Uni.

Gary Carlile, VP exécutif, croissance de la clientèle, nShift, déclare : « Nous sommes ravis de nous associer à Laithwaites et de soutenir sa mission d'offrir des expériences client exceptionnelles. Notre plateforme combine des composants de base et complets de la gestion de la livraison avec des applications d'expérience de pointe destinées aux consommateurs. Nous nous réjouissons à la perspective de travailler en étroite collaboration avec Laithwaites pour soutenir sa croissance, optimiser son expérience client et renforcer ses opérations de livraison. »

Andrew Hawker, responsable de la logistique, Laithwaites, déclare : « Choisir nShift comme partenaire de gestion de la livraison et de l'expérience est une étape cruciale dans le développement d'une stratégie plus flexible pour étendre nos services de transporteur et optimiser l'expérience de livraison pour nos clients. Grâce à la technologie et à l’expertise avancées de nShift, nous pouvons optimiser nos processus logistiques et offrir à nos clients davantage de transparence et de contrôle sur leurs livraisons. Ce partenariat soutiendra sans aucun doute nos ambitions de croissance et nous aidera à maintenir notre engagement envers un service exceptionnel. »

Intégration des solutions nShift : Ship, Track et Checkout

Laithwaites tirera parti de plusieurs produits nShift pour améliorer sa logistique et son expérience client, à savoir :

nShift Ship : permettra à Laithwaites de gérer et d'optimiser ses processus d'expédition, en offrant une plateforme unifiée pour gérer plusieurs transporteurs et rationaliser la création de colis, l'impression d'étiquettes et l'expédition

nShift Track : permet à Laithwaites de fournir aux clients des informations de suivi en temps réel, assurant une visibilité complète de leurs commandes depuis l'expédition jusqu'à la livraison. Cette solution optimisera la satisfaction du client en le tenant informé de l'avancement de la livraison à tout moment

nShift Checkout : la solution qui s'intègre parfaitement à la plateforme de commerce électronique de Laithwaites pour offrir aux clients des options de livraison flexibles au point d'achat. Cette fonctionnalité permettra aux clients de choisir leurs méthodes de livraison privilégiées, améliorant ainsi l'expérience d'achat globale et augmentant les taux de conversion.

L'intégration de ces solutions permettra à Laithwaites de tirer parti de données et d'analyses en temps réel, fournissant ainsi des informations précieuses sur les performances de livraison. Cela permettra une prise de décision proactive et une amélioration continue de leurs opérations logistiques. Les capacités de gestion de l'expérience de nShift aideront Laithwaites à améliorer la satisfaction client en fournissant des notifications rapides et un suivi précis.

À propos de nShift :

La plateforme de gestion de la livraison et de l’expérience de nShift soutient le commerce électronique. Ouvrez le champ des possibles grâce à une innovation constante et au plus grand réseau de transporteurs au monde. Fidélisez vos clients avec des outils de bout en bout qui optimisent l'expérience. Transformez les données en informations utilisables qui connectent et optimisent les processus. Avec nShift, faites de la livraison le lien essentiel entre votre marque et vos clients.

À propos de Laithwaites :

Laithwaites est un détaillant de vin direct au consommateur de premier plan, offrant une large sélection de vins de qualité provenant du monde entier. Fort de son engagement en faveur de l'excellence et de sa passion pour le vin, Laithwaites fournit à ses clients leurs vins préférés depuis plus de 50 ans.

