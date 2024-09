Securian Canada annonce une entente à titre de partenaire officiel en assurance vie des Maple Leafs de Toronto

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Securian Canada, chef de file en matière de solutions d’assurance novatrices et prêtes à l’emploi au Canada, est heureuse d’annoncer qu’elle a conclu une entente pluriannuelle à titre de partenaire officiel en assurance vie des Maple Leafs de Toronto.

Securian Canada sera également fière de commanditer Home Ice Hockey, un programme de la Maple Leaf Sports & Entertainment (MLSE) Foundation qui offre aux jeunes des communautés mal desservies de la région du Grand Toronto (RGT) un accès gratuit à de l’équipement, à des entraîneurs et à du temps de glace.

« Cette entente nous permettra de redonner aux collectivités locales de façon significative », a déclaré Nigel Branker, président-directeur général de Securian Canada. « Le hockey est un élément très important de la vie des Canadiens, et grâce à cette commandite, nous aidons les jeunes de la région du Grand Toronto à avoir accès au sport. Nous avons aussi hâte de voir les immenses possibilités qu’offre Home Ice Hockey au-delà de la patinoire. La fondation aide les jeunes à acquérir d’importantes aptitudes à la vie quotidienne comme le travail d’équipe, le leadership et la résilience, tout en renforçant les quartiers où ils vivent. Nous croyons en l’impact durable de ce programme et sommes fiers d’en faire partie. »

Active dans 13 collectivités de la région du Grand Toronto, Home Ice Hockey soutient près de 350 jeunes chaque année et comprend huit sites qui offrent des programmes réservés aux filles, ainsi qu’un site entièrement consacré au hockey sur luge (une adaptation du hockey sur glace pour les personnes ayant un handicap physique). Plus de 66 % des participants au programme sont nés à l’extérieur du Canada et 56 % des participants s’identifient comme des filles. Il va donc sans dire qu’il attire des jeunes de divers milieux, ce qui favorise l’inclusion et le sentiment d’appartenance.

« Nous croyons en la capacité unique du sport d’unir les gens et, avec le soutien de Securian Canada, nous sommes en mesure de changer la donne pour un plus grand nombre de jeunes de la région grâce au hockey » a déclaré Jordan Vader, premier vice-président, Partenariats mondiaux, MLSE. « Nous sommes fiers de travailler avec Securian Canada dans le cadre de cette initiative, car nous partageons notre détermination à offrir un accès et des possibilités aux jeunes qui font face à des obstacles. »

À propos de Securian Canada

Nous sommes présents pour tous les Canadiens et leurs familles, sans égard à leur définition de la famille. Nos solutions d’assurance et de protection pratiques et prêtes pour la vie sont conçues pour assurer la sécurité financière des Canadiens, pour qu’ils puissent passer plus de temps à faire que chaque moment compte.

Depuis plus de 65 ans, nous donnons aux Canadiens la confiance nécessaire pour faire face aux incertitudes de la vie. Aujourd’hui, Securian Canada réunit des racines locales et une solide expertise, une empreinte nord-américaine et une perspective mondiale, tout en innovant à la vitesse requise pour les marchés que nous servons.

Nous offrons, avec notre société mère américaine, Securian Financial, des solutions d’assurance et nous les bâtissons en nous souciant véritablement des gens, en offrant des expériences spécialisées à ceux que nous servons.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter le site securiancanada.ca.