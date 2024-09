Coca-Cola et Bacardi Limited annoncent leur intention de lancer le cocktail prêt-à-boire BACARDÍ & Coca-Cola

ATLANTA et HAMILTON, Bermudes--(BUSINESS WIRE)--Coca-Cola et Bacardi Limited ont annoncé aujourd'hui un accord pour lancer le rhum BACARDÍ et Coca-Cola sous la forme d'un cocktail prémélangé prêt-à-boire (RTD).

BACARDÍ Mixed with Coca-Cola RTD sera disponible sur plusieurs marchés dans le monde, le lancement initial étant prévu sur certains marchés européens et au Mexique en 2025.

« Nous continuons à développer notre portefeuille en tant que société de boissons complètes, en particulier sur le marché en expansion des boissons alcoolisées prêtes à boire », a déclaré James Quincey, président et PDG de Coca-Cola. « Cette nouvelle relation avec Bacardi Limited appuie notre expansion stratégique et nous attendons avec impatience la commercialisation de BACARDÍ Mixed avec Coca-Cola l'année prochaine. »

« Nous sommes ravis de réunir deux marques emblématiques afin que les consommateurs puissent déguster l'un des cocktails les plus populaires au monde – inventé il y a plusieurs générations avec le rhum BACARDÍ et le Coca-Cola – dans un format commode et qualitatif », a déclaré Mahesh Madhavan, PDG de Bacardi Limited. « Grâce à cette relation, nous allons élargir notre portée et notre accessibilité afin que davantage de consommateurs en âge légal de boire puissent profiter de ce cocktail classique BACARDÍ au rhum et au coca-cola. »

L'emballage de BACARDÍ Mixed with Coca-Cola RTD sera orné de deux des marques les plus connues au monde. La société familiale Bacardi a été créée en 1862 à Cuba avant de s'installer aux Bermudes, tandis que Coca-Cola a fait ses débuts en 1886 à Atlanta.

Ce n'est pas la première fois que les deux marques s'associent. En 1900, le cocktail Cuba Libre a été inventé à partir de rhum BACARDÍ, de Coca-Cola et de citron vert à l'American Bar de La Havane. L'association du rhum le plus primé et de la boisson gazeuse la plus populaire au monde reste l'un des meilleurs appels au bar dans le monde entier.

Les canettes incluront des symboles de responsabilité clairs indiquant que la boisson ne doit être consommée que par des consommateurs ayant l'âge légal de consommer de l'alcool. BACARDÍ Mixed with Coca-Cola RTD respectera les pratiques de marketing responsable de Coca-Cola et de Bacardi Limited.

La référence mondiale en matière d’alcool par volume (ABV) est de 5 %, mais elle varie en fonction du marché.

À propos de The Coca-Cola Company

The Coca-Cola Company (NYSE : KO) est une société dédiée totalement à la boisson, avec des produits vendus dans plus de 200 pays et territoires. L’objectif de notre entreprise consiste à rafraîchir le monde et de faire la différence. Nous vendons plusieurs marques valant des milliards de dollars dans plusieurs catégories de boissons à travers le monde. Notre portefeuille de marques de boissons gazeuses comprend Coca-Cola, Sprite et Fanta. Nos marques d'hydratation, de sport, de café et de thé comprennent Dasani, smartwater, vitaminwater, Topo Chico, BODYARMOR, Powerade, Costa, Georgia, Gold Peak, Honest et Ayataka. Nos marques de nutrition, de jus, de produits laitiers et de boissons à base de plante comprennent Minute Maid, Simply, innocent, Del Valle, fairlife et AdeS. Nous transformons constamment notre portefeuille, qu’il s’agisse de la réduction de sucre dans nos boissons ou la commercialisation de nouveaux produits innovants sur le marché. Nous cherchons à laisser un impact positif sur la vie des gens, des communautés et de la planète grâce au réapprovisionnement en eau, au recyclage des emballages, aux pratiques d'approvisionnement durable et à la réduction des émissions de carbone tout au long de notre chaîne de valeur. Avec nos partenaires de mise en bouteilles, nous employons plus de 700 000 personnes, ce qui contribue à créer des opportunités économiques pour les communautés locales du monde entier. Pour en savoir plus sur Coca-Cola, consultez www.coca-colacompany.com et suivez-nous sur Instagram, Facebook et LinkedIn.

À propos de Bacardi Limited

Bacardi Limited, la plus grande entreprise internationale privée de spiritueux, produit, commercialise et distribue des spiritueux et des vins de renommée internationale. Le portefeuille de Bacardi Limited comprend plus de 200 marques et enseignes, dont le rhum BACARDÍ®, la tequila PATRÓN®, la vodka GREY GOOSE®, le whisky écossais DEWAR'S® Blended, le gin BOMBAY SAPPHIRE®, le vermouth MARTINI® et des vins mousseux, la tequila CAZADORES® à partir de 100 % d'agave bleu, et d'autres marques phares et émergentes telles que le whisky écossais WILLIAM LAWSON'S®, le cognac D'USSÉ®, le straight bourbon américain ANGEL'S ENVY® et la liqueur de fleur de sureau ST-GERMAIN®. Fondée il y a plus de 162 ans à Santiago de Cuba, la société familiale Bacardi Limited emploie actuellement environ 8 000 personnes, exploite des sites de production dans 11 pays et territoires différents et vend ses marques sur plus de 160 marchés. Bacardi Limited fait référence au groupe de sociétés Bacardi, notamment Bacardi International Limited. Rendez-vous sur http://www.bacardilimited.com ou suivez-nous sur LinkedIn ou Instagram.

