LabVantage Solutions s’associe à Henkel sur une nouvelle plateforme intégrée pour favoriser la transformation numérique de la R&D

SOMERSET, New Jersey--(BUSINESS WIRE)--LabVantage Solutions, Inc., fournisseur leader de solutions et de services informatiques de laboratoire, y compris des plateformes LIMS spécifiques permettant un déploiement rapide à des coûts réduits, annonce aujourd’hui une collaboration avec Henkel AG & Co. KGaA (« Henkel »), visant à intégrer les solutions LabVantage LIMS et SAP Product Lifecycle Management (PLM) au sein de la plateforme R&D 4.0 de Henkel pour ses activités grand public. Cette décision stratégique pour LabVantage Solutions a été motivée par l’engagement de Henkel à faire progresser l’innovation, la durabilité et la transformation numérique au sein de son organisation.

Henkel est un leader éminent dans l’industrie des biens de consommation, excellant à la fois dans ses divisions industrielles et grand public, où il détient des positions de premier plan sur le marché. La nouvelle plateforme intégrée de l’entreprise s’appuiera sur LabVantage LIMS et SAP PLM pour une intégration professionnelle, un partage des données et un reporting de bout en bout. Enrichie de technologies d’automatisation, d’exploration des données et de partage des connaissances, elle vise à favoriser les avancées en matière de développement de produits et de connaissance des consommateurs.

« La création d’une passerelle entre l’innovation et les processus opérationnels est un avantage concurrentiel clé. La numérisation de la R&D avec une plateforme logicielle axée sur les données et l’IA est au cœur d’un tel parcours transformationnel, qui est une entreprise de grande envergure, nécessitant des partenaires technologiques de confiance et de pointe », déclare Michael Nilles, directeur numérique et de l’information de Henkel. « Avec LabVantage, nous avons trouvé le partenaire transformateur que nous recherchions pour co-innover dans la R&D numérique. Sa compréhension approfondie de la gestion des données, son leadership en matière d’IA et sa fiabilité en tant que partenaire sont les meilleurs de leur catégorie. L’association de notre collaboration avec l’expertise approfondie de SAP et sa solution PLM robuste élève notre vision d’une chaîne de valeur entièrement intégrée à un niveau supérieur. »

La nouvelle plateforme de R&D intègre de manière transparente les processus commerciaux de Henkel, harmonisant ainsi les opérations et préparant le terrain pour exploiter des technologies de pointe telles que l’IA générative. Cette intégration soutient également l’objectif de Henkel de faire passer sa pile technologique dans le cloud, ce qui permet un partage mondial des données de R&D et une adaptation rapide aux besoins de l’entreprise.

LabVantage Solutions, l’un des principaux fournisseurs de solutions LIMS et partenaire de confiance pour la modernisation des fonctions de R&D dans divers secteurs, notamment les sciences de la vie, les produits pharmaceutiques, les biens de consommation emballés et les produits chimiques, a fait équipe avec SAP, un leader mondial des applications d’entreprise et de l’IA commerciale, sur la plateforme de Henkel pour démontrer la valeur des meilleures solutions intégrées de leur catégorie.

Shady Ghattas, responsable de l’unité commerciale du secteur des produits de consommation chez SAP, ajoute : « En tant que leader mondial des applications d’entreprise et de l’IA commerciale, SAP se réjouit de collaborer avec Henkel et LabVantage pour favoriser la transformation numérique de la R&D en intégrant les solutions SAP PLM et le LIMS de LabVantage. Cette collaboration souligne notre ambition de permettre aux entreprises de produits de consommation telles que Henkel de générer une croissance rentable et durable grâce à une base numérique pour l’innovation des produits de l’entreprise. »

« Nous sommes ravis de soutenir la numérisation de Henkel avec le soutien de la technologie PLM de pointe de SAP », déclare Wolf Lichtenstein, président de LabVantage Solutions en Europe. « Nous sommes impatients d’étendre le potentiel de transformation de ce puissant partenariat pour offrir des avantages similaires à de nombreux autres clients à l’avenir. »

Pour en savoir plus sur les plateformes LIMS de LabVantage Solutions, rendez-vous sur labvantage.com ou contactez-nous ici.

A propos de LabVantage Solutions

Leader reconnu dans le domaine des solutions logicielles pour laboratoires d’entreprise, LabVantage Solutions se consacre à l’amélioration des résultats des clients en transformant les données en connaissances. La plateforme informatique de LabVantage est hautement configurable, intégrée dans une architecture commune et 100 % basée sur un navigateur pour supporter des centaines d’utilisateurs simultanés. Déployée sur site ou via SaaS, elle fait l’interface de manière transparente avec les instruments et les autres systèmes d’entreprise, permettant ainsi une véritable transformation numérique. Cette plateforme se compose du système de gestion des informations de laboratoire (LIMS) le plus moderne qui soit, d’un cahier de laboratoire électronique (ELN) intégré, d’un système d’exécution de laboratoire (LES), d’un système de gestion des données scientifiques (SDMS) et d’analyses avancées ; et, pour les établissements de soins de santé, d’un système d’information de laboratoire (LIS). Nous prenons en charge plus de 1 500 clients dans le monde entier dans les secteurs des sciences de la vie, de la pharmacie, des dispositifs médicaux, des biobanques, de l’alimentation et des boissons, des biens de consommation emballés, du pétrole et du gaz, de la génétique/diagnostic, de la médecine légale et des soins de santé. LabVantage, dont le siège est situé à Somerset, dans le New Jersey, et qui possède des bureaux dans le monde entier, propose depuis quarante ans une gamme complète de produits et de services qui permettent à ses clients d’innover plus rapidement dans le cycle de recherche et de développement, d’améliorer la qualité des produits manufacturés, de tenir des registres précis et de se conformer aux exigences réglementaires. Pour plus d’informations, rendez-vous sur labvantage.com.

À propos de Henkel

Henkel AG & Co. KGaA emploie plus de 50 000 personnes dans 123 pays et occupe une position de leader sur de nombreux marchés et dans de nombreuses catégories à travers le monde. Henkel a son siège à Düsseldorf, en Allemagne, et possède des filiales dans plus de 75 pays à travers le monde. Henkel est organisé en trois unités commerciales opérant à l’échelle mondiale : « Laundry & Home Care », « Beauty Care » et « Adhesives Technologies ». L’histoire de la réussite de Henkel a commencé avec un produit de l’unité commerciale Laundry & Home Care. Henkel Adhesive Technologies est le premier fournisseur mondial de solutions pour les adhésifs, les produits d’étanchéité et les revêtements fonctionnels. La division Beauty Care est active dans le secteur des biens de consommation de marque ainsi que dans celui des salons de coiffure professionnels. Elle occupe des positions de premier plan sur le marché mondial et ne cesse de se développer grâce à ses produits de marque.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.