SoftBank Corp. et Intelsat lancent une collaboration historique pour créer un réseau omniprésent

SoftBank and Intelsat to jointly develop a hybrid communication solution allowing users to stay connected via available networks, whether terrestrial or satellite, anywhere in the world. (Courtesy: Softbank)

SoftBank and Intelsat to jointly develop a hybrid communication solution allowing users to stay connected via available networks, whether terrestrial or satellite, anywhere in the world. (Courtesy: Softbank)

MCLEAN, Va.--(BUSINESS WIRE)--SoftBank Corp. (« SoftBank ») et Intelsat ont signé un accord de collaboration révolutionnaire qui aboutira au lancement d’un « réseau omniprésent » unique permettant aux clients de rester connectés où qu’ils aillent. SoftBank et Intelsat mèneront conjointement la recherche et le développement de connexions 5G transparentes entre les réseaux mobiles terrestres et de communication par satellite.

Dans une société où tout et chacun dépend de plus en plus de la possibilité de rester connecté de manière pratique et active, les télécommunications sont essentielles. Cependant, malgré la réalisation prochaine de la mobilité autonome avec des automobiles, navires, drones et autres véhicules, de nombreuses zones ne sont toujours pas couvertes par des réseaux mobiles terrestres et nécessitent des appareils et des comptes distincts pour se connecter aux réseaux non terrestres.

Grâce à cette nouvelle collaboration, SoftBank et Intelsat prévoient de développer conjointement une solution de communication hybride qui permet aux utilisateurs de rester connectés par l’intermédiaire des réseaux disponibles, qu’ils soient terrestres ou satellitaires, partout dans le monde, avec la commodité d’un seul appareil et d’un seul compte. Cette solution s’appuiera sur les mêmes architectures, interfaces et processus standards qui permettent aujourd’hui l’itinérance des appareils entre les réseaux cellulaires terrestres et contribuera à faire de l’adoption commerciale de solutions de mobilité basées sur les nouvelles normes 3GPP 5G pour les réseaux non terrestres une réalité beaucoup plus rapide.

L’un des principaux objectifs de cette collaboration est de mettre au point un appareil universel qui restera toujours connecté, quel que soit l’endroit où il se trouve dans le monde. Par exemple, un futur véhicule connecté équipé d’un tel dispositif pourra basculer en toute transparence vers un réseau de communication par satellite non terrestre lorsqu’il se trouvera en dehors de la couverture d’un réseau mobile terrestre. Cette solution ciblée devrait avoir une large application commerciale, notamment dans les domaines mobile terrestre et maritime, ainsi que dans celui des interventions en cas de catastrophe et des réparations après sinistre.

La conception, le développement, les essais sur le terrain et la commercialisation de nouveaux produits de réseaux hybrides entre Intelsat et SoftBank seront menés en plusieurs phases, alignées sur le développement des nouvelles normes 3GPP 5G pour les réseaux non terrestres. Les solutions hybrides qui en résulteront permettront d’utiliser les terminaux satellitaires existants à court terme et les terminaux plus récents basés sur la 5G dès qu’ils seront disponibles.

« Intelsat et SoftBank partagent une vision pionnière du réseau omniprésent et de l’interopérabilité transparente entre les réseaux satellitaires et terrestres », déclare Bruno Fromont, directeur de la technologie d’Intelsat. « Jusqu’à présent, le défi consistait à aligner des normes qui permettaient aux deux réseaux différents de se connecter. Grâce aux progrès récents de la normalisation des réseaux non terrestres basée sur la 5G et menée par Intelsat au sein du 3GPP et à cette collaboration stratégique avec SoftBank, nous sommes idéalement positionnés pour accélérer la conception et la mise en œuvre pratique de services hybrides commerciaux qui permettront aux appareils de se déplacer librement entre les réseaux satellitaires et terrestres. »

Hideyuki Tsukuda, vice-président exécutif et directeur technique de SoftBank, déclare : « En utilisant une technologie qui permet de passer des réseaux mobiles terrestres aux réseaux de communication par satellite par le biais de l’itinérance, nous pouvons intégrer les deux réseaux auparavant séparés et utiliser la communication par satellite comme une extension de la communication mobile. Grâce à cette recherche et développement conjointe, SoftBank et Intelsat viseront à construire un réseau omniprésent dans lequel les personnes et les objets du monde entier pourront être connectés à la communication à tout moment et en tout lieu. »

À propos d'Intelsat

L'équipe mondiale de professionnels d'Intelsat se concentre sur la fourniture de communications par satellite fluides et sécurisées aux gouvernements, ONG et clients commerciaux grâce au réseau mondial nouvelle génération de l'entreprise et à ses services gérés. En comblant le fossé numérique grâce à l'exploitation de l'une des flottes de satellites et des infrastructures de connectivité les plus vastes et les plus avancées au monde, Intelsat permet aux gens et à leurs outils de se parler par-delà les océans, de se voir d’un continent à l’autre et de s'entendre à travers le ciel pour communiquer, coopérer et coexister. Depuis sa fondation il y a six décennies, l'entreprise est synonyme de « premières » dans le secteur des satellites au service de ses clients et de la planète. S'appuyant sur un héritage d'innovation et se concentrant sur les défis de nouvelle génération, les membres de l'équipe Intelsat ont désormais les yeux rivés sur les « prochaines premières » dans l'espace alors qu'ils bouleversent le domaine et mènent la transformation numérique du secteur.

À propos de SoftBank Corp.

Guidée par la philosophie d’entreprise de SoftBank Group, « Révolution de l’information – Bonheur pour tous », SoftBank Corp. (TOKYO : 9434) dirige des entreprises de télécommunications et d’informatique au Japon et dans le monde entier. Au cours de l’exercice fiscal clos en mars 2024, SoftBank Corp. a enregistré 6 084,0 milliards de yens de recettes, 876,1 milliards de yens de revenus d’exploitation et 489,1 milliards de yens de revenus nets. SoftBank Corp. compte 40 millions d’abonnés à la téléphonie mobile au Japon et, par l’intermédiaire des sociétés de son groupe, 63 millions d’utilisateurs de services de paiement par smartphone (PayPay), 85 millions d’utilisateurs de médias en ligne (Yahoo! JAPAN) et 97 millions d’utilisateurs d’applications de communication (LINE) (au 9 mai 2024). S’appuyant sur ses solides bases commerciales, SoftBank Corp. se développe dans des domaines autres que les télécommunications, conformément à sa stratégie de croissance « Beyond Carrier », tout en poursuivant la croissance de ses activités de télécommunications en exploitant la puissance des solutions 5G/6G, IoT, Digital Twin et Non-Terrestrial Network (NTN), y compris les télécommunications stratosphériques basées sur une station de plateforme à haute altitude (HAPS). Tout en construisant des centres de données d’IA et en développant des LLM maison spécialisés dans la langue japonaise avec 1 billion de paramètres, SoftBank applique l’IA pour améliorer les performances du réseau d’accès radio (AI-RAN) dans le but de devenir un fournisseur d’infrastructures sociales de nouvelle génération. En reconnaissance de ses initiatives ESG, SoftBank Corp. a été sélectionnée pour faire partie de l’indice Dow Jones Sustainability World Index (DJSI World) pour 2022 et 2023, obtenant le score le plus élevé au Japon et s’inscrivant comme la seule entreprise du pays à être sélectionnée pour le groupe industriel des services de télécommunications en 2023. Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://www.softbank.jp/en/.

Suivez-nous sur les réseaux sociaux :

Twitter/X : https://twitter.com/INTELSAT

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/intelsat

Instagram : https://www.instagram.com/intelsat/?hl=en

YouTube : https://www.youtube.com/user/intelsatmedia

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.