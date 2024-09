Intelsat assina acordo de mídia híbrida para distribuição de conteúdo da Hearst Networks EMEA

MCLEAN, Virgínia--(BUSINESS WIRE)--A Intelsat, operadora de uma das maiores redes integradas terrestres e de satélites do mundo, lançou com sucesso um serviço híbrido de distribuição de conteúdo de televisão para oferecer canais da Hearst Networks EMEA (anteriormente conhecida como A+E Networks EMEA) a centenas de pontos na Europa, graças à sua conexão perfeita satélite-terrestre.

“Os clientes globais de mídia, como a Hearst Networks EMEA, desejam trabalhar com uma única operadora que possa fornecer conexões contínuas de satélite para redes de distribuição de protocolo de Internet baseadas em terra”, disse Rhys Morgan, vice-presidente regional, EMEA, Mídia e Redes. “A Intelsat tem visibilidade em toda a rede de distribuição, mesmo quando abrange diversas tecnologias, o que pode permitir que os clientes alcancem um número maior de usuários finais.”

Para atingir inúmeros espectadores, os provedores de conteúdo geralmente utilizam diversos meios de distribuição, como DTH (direct-to-home), cabo e IPTV. A Hearst Networks EMEA precisava potencializar o alcance de seus principais canais, The HISTORY Channel HD e HISTORY2 HD, em residências com TV paga na Europa Central e Oriental. Isso incluiu a capacidade de oferecer conteúdo em mais de 18 idiomas, áudio e legendas, para o maior público possível.

O conteúdo da Hearst Networks EMEA é transmitido através da vizinhança de satélite 1West da Intelsat. Para alcançar pontos de extremidade adicionais em toda a Europa fora da pegada do 1West, o conteúdo é enviado por meio da rede IP terrestre. Combinado, esse modelo de entrega híbrido permite que a A+E alcance mais de 16,5 milhões de lares com TV a cabo, transmissão e DTH.

Matt Westrup, diretor de tecnologia da Hearst Networks EMEA, comentou: “Estamos muito satisfeitos em estabelecer uma parceria com a Intelsat para a distribuição de nossos principais canais panregionais de História e História 2 para atender nossos afiliados e públicos em toda a Europa, entregando-os de forma adequada.”

A Intelsat recentemente aprimorou seu portfólio de distribuição de IP com a adição do IntelsatOne IP. Saiba mais em nosso site.

Sobre a Intelsat

A equipe global de profissionais da Intelsat está centrada em fornecer comunicações contínuas e seguras baseadas em satélite para clientes governamentais, ONGs e comerciais por meio da rede mundial de última geração e dos serviços gerenciados da empresa. Ao eliminar a exclusão digital operando uma das maiores e mais avançadas frotas de satélites e infraestruturas de conectividade do mundo, a Intelsat permite que as pessoas e suas ferramentas falem sobre os oceanos, vejam através dos continentes e ouçam através dos céus para se comunicar, cooperar e coexistir. Desde a sua fundação, há seis décadas, a empresa tem sido sinônimo de “pioneirismo” no setor de satélites a serviço de seus clientes e do planeta. Apoiando-se em um legado de inovação e concentrando-se em enfrentar uma nova geração de desafios, os membros da equipe da Intelsat agora mira em novas conquistas pioneiras no espaço, à medida que revolucionam o campo e lideram a transformação digital do setor.

Sobre a Hearst Networks EMEA

A Hearst Networks EMEA, uma subsidiária da Hearst, é proprietária e opera as marcas premium de entretenimento factual The HISTORY® Channel, Crime + Investigation®, BLAZE® e COSMO no Reino Unido, países nórdicos, Benelux, Europa Central e Oriental, Oriente Médio, África, Alemanha, Itália e Espanha. Na Hearst Networks EMEA, compartilhamos histórias que importam, inspiram e entretêm os espectadores com franquias de sucesso (A Maldição de Oak Island, Os primeiros 48 e Os Maiores Mistérios da História) e encargos originais (The Hunt for Baltic Gold , Nameless Monsters, e The Royal Kill List). Para mais informações, acesse: hearstnetworks.com.

