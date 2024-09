Intelsat signe un accord de médias hybrides pour la distribution du contenu de Hearst Networks EMEA

MCLEAN, Virginie--(BUSINESS WIRE)--Intelsat, opérateur de l’un des plus grands réseaux intégrés satellite et terrestre au monde, a lancé avec succès un service hybride de distribution de contenus télévisuels pour diffuser les chaînes de Hearst Networks EMEA (anciennement connu sous le nom de A+E Networks EMEA) vers des centaines d’emplacements à travers l’Europe grâce à sa connexion satellite terrestre transparente.

« Les clients du secteur des médias en pleine croissance comme Hearst Networks EMEA souhaitent travailler avec un opérateur unique capable de fournir des connexions transparentes entre le satellite et les réseaux terrestres de distribution du protocole Internet », déclare Rhys Morgan, vice-président régional de la région EMEA chargé des médias et réseaux. « Intelsat a une visibilité sur l’ensemble du réseau de distribution, même lorsqu’il couvre plusieurs technologies, et peut permettre aux clients d’atteindre plus d’utilisateurs finaux. »

Afin d’atteindre un large groupe de téléspectateurs, les fournisseurs de contenu utilisent généralement des moyens de distribution multiples tels que la télévision directe à domicile (DTH), le câble et la télévision sur IP. Hearst Networks EMEA devait maximiser la portée de ses chaînes phares, The HISTORY Channel HD et HISTORY2 HD, dans les foyers de télévision payante en Europe centrale et orientale. Il s’agit notamment de pouvoir diffuser le contenu dans plus de 18 langues, avec le son et les sous-titres, à une audience aussi large que possible.

Le contenu de Hearst Networks EMEA est transmis par le satellite 1West d’Intelsat. Afin d’atteindre des terminaux supplémentaires en Europe hors de la zone de couverture du satellite 1West, le contenu est envoyé par l’intermédiaire du réseau IP terrestre. Ce modèle de diffusion hybride permet à A+E d’atteindre plus de 16,5 millions de foyers câblés, radiodiffusés et DTH.

Matt Westrup, directeur de la technologie chez Hearst Networks EMEA, déclare : « Nous sommes ravis de nous associer à Intelsat pour distribuer nos chaînes panrégionales History et History 2 afin de servir nos affiliés et notre public à travers l’Europe, quel que soit l’endroit où ils en ont besoin. »

Intelsat a récemment enrichi son portefeuille de distribution IP avec l’ajout d’IntelsatOne IP. Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site Web.

À propos d'Intelsat

L'équipe mondiale de professionnels d'Intelsat se concentre sur la fourniture de communications par satellite fluides et sécurisées aux gouvernements, ONG et clients commerciaux grâce au réseau mondial nouvelle génération de l'entreprise et à ses services gérés. En comblant le fossé numérique grâce à l'exploitation de l'une des flottes de satellites et des infrastructures de connectivité les plus vastes et les plus avancées au monde, Intelsat permet aux gens et à leurs outils de se parler par-delà les océans, de se voir d’un continent à l’autre et de s'entendre à travers le ciel pour communiquer, coopérer et coexister. Depuis sa fondation il y a six décennies, l'entreprise est synonyme de « premières » dans le secteur des satellites au service de ses clients et de la planète. S'appuyant sur un héritage d'innovation et se concentrant sur les défis de nouvelle génération, les membres de l'équipe Intelsat ont désormais les yeux rivés sur les « prochaines premières » dans l'espace alors qu'ils bouleversent le domaine et mènent la transformation numérique du secteur.

À propos de Hearst Networks EMEA

Hearst Networks EMEA, une filiale de Hearst, possède et exploite les marques de divertissement factuel haut de gamme The HISTORY® Channel, Crime + Investigation®, BLAZE® et COSMO au Royaume-Uni, dans les pays nordiques, au Benelux, en Europe centrale et orientale, au Moyen-Orient, en Afrique, en Allemagne, en Italie et en Espagne. Chez Hearst Networks EMEA, nous partageons des histoires qui comptent et nous inspirons et divertissons les téléspectateurs avec des franchises à succès (The Curse of Oak Island, The First 48 et History’s Greatest Mysteries), et des projets originaux (The Hunt for Baltic Gold, Nameless Monsters et The Royal Kill List). Pour plus d’informations, rendez-vous sur : hearstnetworks.com.

