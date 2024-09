Reinforced Earth Company Ltd. s'associe à Trumer Schutzbauten Americas Ltd. pour améliorer les solutions de protection contre les chutes de pierres et la stabilisation des pentes au Québec

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Reinforced Earth Company Ltd. (RECo), leader dans les solutions de rétention et de stabilisation des sols, annonce un partenariat stratégique avec Trumer Schutzbauten Americas Ltd. Cette collaboration a pour objectif de promouvoir et de distribuer les produits de Trumer en matière de protection contre les chutes de pierres, de stabilisation de pentes, contrôle des débris, gestion de l’érosion et de protection contre les avalanches dans l’ensemble du Québec.

Selon les termes de cet accord, RECo sera le distributeur exclusif des produits Trumer au Québec, en se concentrant sur des secteurs tels que les projets de transports, hydrauliques, miniers et de développement. Ce partenariat associe l’expertise du marché de RECo à la technologie innovante de Trumer, dans le but d’élargir le marché et de bonifier les résultats de ce type de projets.

Expansion du Marché et de l’Expertise Technique

Ce partenariat répond à la demande croissante pour des solutions fiables de protection contre les chutes de pierres et de stabilisation de pentes au Québec. RECo prendra en charge la promotion et la vente des produits, soutenue par les vastes connaissances techniques de Trumer. Ensemble, ils visent à élargir leur présence sur le marché et à explorer de nouvelles opportunités dans divers secteurs en mettant à profit leur expertise.

"Nous sommes ravis de nous associer à Trumer Schutzbauten pour apporter leurs solutions de protection reconnues au Québec," a déclaré Daniel Calatrava, ing., Président et PDG de RECo.

La spécialisation de Trumer dans les systèmes de protection complète parfaitement l’expérience étendue de RECo en ingénierie et construction. Ce partenariat vise à renforcer la notoriété de leurs capacités techniques combinées, à encourager l’innovation continue et à élargir les perspectives commerciales dans un marché compétitif.

"Ce partenariat offre une base solide pour une collaboration à long terme, qui renforcera notre capacité à fournir des solutions de protection de classe mondiale à nos clients au Québec," a déclaré Ahren Bichler, Directeur général de Trumer Schutzbauten Americas.

À propos de Reinforced Earth Company Ltd. Canada

Basée à Mississauga, en Ontario, RECo est un fournisseur de premier plan de solutions de remblai renforcé et de stabilisation des sols. Forte de plus de 50 ans d’expérience et sa contribution à plus de 1 500 projets, RECo dessert divers secteurs, notamment les transports, l'hydraulique et les mines.

À propos de Trumer Schutzbauten Americas

Trumer Schutzbauten Americas se spécialise dans les solutions de protection contre les dangers naturels tels que les chutes de pierres, de débris et les avalanches. Réputée pour son innovation et sa qualité, Trumer s’engage à protéger les infrastructures et les communautés à travers le monde.