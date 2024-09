Services financiers Innovation CIBC agit à titre d’arrangeur principal d’une facilité de crédit consortiale pour 360insights

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Services financiers Innovation CIBC a annoncé aujourd’hui qu’elle a récemment agi à titre d’arrangeur principal et d’agent administratif pour une facilité de crédit pour 360insights, une entreprise de mobilisation de partenaires et d’optimisation des affaires basée à Whitby, en Ontario.

360insights permet aux marques d’influencer et de gérer leurs écosystèmes de canaux complexes, ainsi que d’interagir avec ceux-ci. Combinant la gestion des primes d’encouragement et l’orchestration d’écosystèmes à un puissant moteur d’analyse de données, la plateforme 360insights sert plus de 300 des marques les plus reconnaissables au monde de plusieurs secteurs, les aidant ainsi à faire croître leurs activités indirectes.

« Nous sommes ravis de travailler avec l’équipe de 360insights alors qu’elle poursuit son leadership et sa croissance dans le secteur des primes d’encouragement liées aux canaux », a déclaré Adam Weiers, directeur général, Services financiers Innovation CIBC. « L’entreprise et sa plateforme sont bien placées pour continuer à relever les défis complexes du marketing interentreprises et des canaux, et à offrir de la valeur à leurs clients à l’échelle mondiale. »

« La collaboration avec Services financiers Innovation CIBC est une nouveauté emballante pour la plateforme 360insights, car elle nous permet d’investir davantage dans notre plateforme novatrice et d’élargir nos capacités. Ce financement est essentiel pour nous aider à soutenir plus efficacement nos clients à l’échelle mondiale et à favoriser la réussite dans le secteur des primes d’encouragement liées aux canaux », a déclaré Vanessa Sharma, vice-présidente des finances chez 360insights.

Sageview Capital compte parmi les investisseurs actuels.

À propos de Services financiers Innovation CIBC

Services financiers Innovation CIBC offre des conseils stratégiques, des solutions de gestion de trésorerie et des services de financement aux entreprises du secteur de l’innovation en Amérique du Nord, au Royaume-Uni et dans certains pays européens, à toutes les étapes du cycle économique, du démarrage aux premiers appels publics à l’épargne et au-delà. Disposant de bureaux à Atlanta, à Austin, à Boston, à Chicago, à Denver, à Durham, à Londres, à Menlo Park, à Montréal, à New York, à Reston, à Seattle, à San Francisco, à Toronto et à Vancouver, l’équipe est riche d’une vaste expérience et adopte une approche solide axée sur la collaboration qui s’étend aux activités à l’échelle de Groupe Entreprises, de Privabanque, de Gestion de patrimoine et de Marchés des capitaux de la Banque CIBC.

À propos de 360insights

360insights est une entreprise de mobilisation de partenaires et d’optimisation des affaires qui permet aux marques de mieux influencer et gérer leurs écosystèmes complexes de canaux et d’interagir avec ceux-ci. L’entreprise offre une gamme de solutions de canaux, y compris une plateforme fondée sur les logiciels-services qui permet aux marques de mettre sur pied leurs réseaux de partenaires complexes et d’optimiser leurs dépenses promotionnelles sur les fonds de développement de marché/en coopération, les rabais, les allocations promotionnelles, les fonds des primes de rendement des ventes et les primes. Combinant la gestion des primes d’encouragement et l’orchestration d’écosystèmes à un puissant moteur d’analyse de données, la plateforme 360insights sert plus de 300 des marques les plus reconnaissables au monde de plusieurs secteurs, les aidant ainsi à faire croître leurs activités indirectes. Pour en savoir plus, visitez le site 360insights.com (en anglais seulement).