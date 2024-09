BIOQuébec et BioNJ établissent un partenariat stratégique pour favoriser la croissance dans les sciences de la vie

LAVAL, Québec--(BUSINESS WIRE)--BIOQuébec, BioNJ et Choose New Jersey sont ravis d'annoncer la signature d'un nouveau protocole d'entente (PE) visant à renforcer la coopération et la collaboration entre les secteurs des sciences de la vie du Québec et du New Jersey. Cet accord a été signé lors de la mission économique au Canada de Choose New Jersey dirigée par le gouverneur de l’État. Ce partenariat stratégique créera des opportunités pour les membres des deux organisations d'accéder à de nouvelles ressources, de se connecter à des marchés internationaux et de participer à des événements conçus pour stimuler l'innovation et la croissance dans les industries biopharmaceutiques et biotechnologiques.

« Le New Jersey est le foyer de l'innovation, avec un secteur des sciences de la vie en pleine expansion grâce à la collaboration avec des partenaires industriels à l'étranger », a déclaré le gouverneur Murphy. « Le partenariat entre BIOQuébec et BioNJ est un pas en avant pour obtenir des résultats cruciaux visant à faire progresser la recherche et le développement, l'éducation et la croissance globale en défendant les intérêts des patients au New Jersey et au-delà. »

M. David Brulotte, délégué général du Québec à New York, ajoute : « Alors que les sciences de la vie représentent un secteur de plus en plus important pour nos deux économies, nous sommes ravis de voir le Québec et le New Jersey consolider leur relation dans ce domaine avec la signature de cet accord. Ce partenariat fera progresser la recherche et le développement actuellement en cours et favorisera la croissance continue d'un écosystème régional innovant déjà florissant. En tant que représentant du gouvernement du Québec dans le Mid-Atlantique, je suis heureux d'assister à l'intensification de nos liens avec le New Jersey, un partenaire stratégique du Québec aux États-Unis, et je me réjouis des nombreuses autres collaborations à venir. »

Le PE fournit un cadre de coopération qui inclut le partage des meilleures pratiques, la promotion d'événements bilatéraux tels que des missions commerciales, ainsi que la participation à des conférences conjointes. Cette collaboration permettra aux communautés des sciences de la vie des deux régions d'élargir leur portée et leur impact à l'échelle mondiale.

Ce partenariat marque un engagement significatif des deux organisations à faire progresser leurs secteurs respectifs tout en créant des opportunités concrètes pour leurs membres. Des détails supplémentaires sur les événements spécifiques et les opportunités découlant de ce partenariat seront communiqués aux membres dans les mois à venir.

Benoit Larose, Président-directeur général de BIOQuébec, a déclaré : « Nous sommes ravis de nous associer à BioNJ par le biais de ce protocole d'entente. Dans le contexte mondial actuel, où l'industrie des sciences de la vie est confrontée à des défis et à des opportunités sans précédent, il est crucial pour les associations commerciales comme la nôtre de cultiver des relations solides avec des partenaires internationaux. De telles collaborations atténuent non seulement les risques liés aux chaînes d'approvisionnement volatiles pour l'industrie, mais créent également des opportunités pour générer de la valeur pour nos membres. Ce partenariat enrichira les secteurs biotechnologiques du Québec et du New Jersey grâce à un partage de connaissances et à des initiatives communes, et il représente une étape concrète vers l'expansion de l'influence de nos industries à l'étranger. »

« Partout au Québec, aux États-Unis, et particulièrement ici au New Jersey, de nombreuses entreprises ont forgé des partenariats stratégiques durables et bien établis », a commenté Debbie Hart, présidente et directrice générale de BioNJ. « Les alliances, comme celle entre BioNJ et BIOQuébec, servent de catalyseurs pour l'innovation, en déclenchant de nouvelles entreprises et en favorisant des collaborations de recherche de pointe. Nous sommes impatients de réunir nos membres dans une mission commune visant à élever le secteur des sciences de la vie, avec pour objectif ultime d'accélérer la mise à disposition de percées médicales transformatrices pour les patients du monde entier. »

« En tant que principale organisation d'attraction des entreprises du New Jersey, Choose New Jersey est fier de faciliter cette collaboration puissante pour unir les secteurs des sciences de la vie du New Jersey et du Québec, afin de renforcer les deux économies », a déclaré Wesley Mathews, président et directeur général de Choose New Jersey. « Cet accord crée des voies pour que les entreprises biopharmaceutiques et biotechnologiques du New Jersey puissent non seulement développer leurs activités, mais aussi diffuser leurs idées à travers le monde. »

À propos de BIOQuébec

BIOQuébec est une association sans but lucratif, entièrement financée par ses membres. Elle représente plus de 220 entreprises et organisations actives au Québec qui œuvrent dans l’industrie des sciences de la vie et en particulier dans le domaine biopharmaceutique et de la biotechnologie. BIOQuébec est la voix de l’industrie, favorise le maillage et le développement économique et agit comme lien entre le secteur privé et les parties prenantes.

Pour plus d'informations, visitez www.bioquebec.com et suivez-nous sur LinkedIn.

À propos de BioNJ

BioNJ est l'association commerciale des sciences de la vie du New Jersey, représentant 400 organisations de sciences de la vie basées sur la recherche à travers l'écosystème de la santé, des plus grandes entreprises biopharmaceutiques aux start-ups en phase de démarrage depuis plus de 30 ans. Parce que les patients ne peuvent pas attendre®, BioNJ s'engage à garantir un écosystème dynamique où la Science est soutenue, les Entreprises sont créées, les Médicaments sont développés et les Patients ont accès à des médicaments qui sauvent des vies.

Reconnue comme un leader d'opinion respecté, un défenseur influent et un rassembleur recherché de l'industrie des sciences de la vie, BioNJ travaille directement avec les leaders législatifs pour faire avancer l'industrie des sciences de la vie, favoriser l'innovation médicale et garantir l'équité en matière de santé et l'accessibilité des soins de santé. Avec l'innovation comme force motrice derrière les percées médicales, la mission de BioNJ est d'aider nos membres à aider les patients en fournissant des ressources transformatrices, y compris l'accès aux leaders gouvernementaux et industriels, au capital et aux incitatifs de l'État, à des programmes éducatifs opportuns, à un talent qualifié, et à un programme d'achat axé sur la valeur.

BioNJ est inspiré par et privilégié de travailler avec ceux qui s'engagent à améliorer la vie des patients et de leurs familles dans le monde entier. Pour plus d'informations, visitez www.BioNJ.org.

À propos de Choose New Jersey

Choose New Jersey est la principale organisation d'attraction des entreprises de l'État. Nous mobilisons la puissance collective des secteurs des affaires, du gouvernement, du travail et de l'académie du New Jersey pour développer l'économie de l'État. Nous travaillons à l'échelle mondiale, en utilisant notre expertise en marketing, nos services de développement d'affaires sur mesure, notre connaissance approfondie de l'État et notre pouvoir de rassemblement, en collaboration avec le gouvernement de l'État, pour permettre aux entreprises, entrepreneurs, leaders et innovateurs de faire du New Jersey leur domicile.

Les journalistes intéressés par plus d'informations sur la mission économique du New Jersey au Canada peuvent contacter Mahen Gunaratna (mahen.gunaratna@nj.gov) et Ingrid Austin (iaustin@choosenj.com) ou visiter choosenj.com/CanadaMission pour plus de détails.