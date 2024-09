Le BCIT et CASTL célèbrent le centre de formation en biofabrication en Colombie-Britannique, qui révolutionne la formation en sciences de la vie dans la province

RICHMOND, C.-B.--(BUSINESS WIRE)--Le British Columbia Institute of Technology (BCIT) (anglais seulement) et l’Alliance canadienne pour la formation et le développement de compétences en sciences de la vie (CASTL), en partenariat avec la province de la Colombie‑Britannique et le gouvernement du Canada, ont entamé une véritable révolution dans le domaine de la formation en sciences de la vie en Colombie-Britannique grâce au tout premier centre de formation en biofabrication en Colombie-Britannique (CFBCB). Des représentants du gouvernement, d’établissements postsecondaires et de l’industrie se sont réunis pour célébrer l’inauguration de ce centre de formation de pointe situé sur le campus de technologie aérospatiale du BCIT, à Richmond. Le nouveau centre de formation en biofabrication en Colombie-Britannique jouera un rôle essentiel dans la lutte contre la pénurie de talents et de compétences dans l’industrie biopharmaceutique, tout en soutenant les entreprises du secteur des sciences de la vie, qui connaît la croissance la plus rapide dans la province. D’ici 2026, le centre assurera la formation de plus de 700 personnes par année.

Le centre de formation en biofabrication disposera d’équipements de pointe pour la biofabrication à l’échelle pilote, ce qui permettra aux apprenants d’acquérir des compétences pratiques immédiatement transférables aux activités et aux flux de travail en biofabrication. L’installation sera dotée de salles de classe et de laboratoires conçus pour offrir une formation en biofabrication de qualité supérieure.

Avec cette nouvelle installation, CASTL offrira sur place une formation pratique et théorique conçue sur mesure tant pour les employés de niveau débutant que pour les cadres supérieurs et les étudiants au niveau postsecondaire.

Soutenir un secteur des sciences de la vie florissant

Le secteur des sciences de la vie de la Colombie-Britannique (anglais seulement) est le troisième plus important au Canada, après l’Ontario et le Québec, en termes de nombre d’entreprises, d’emplois, de revenus et de contributions au PIB. La Colombie-Britannique parvient à combler rapidement l’écart : de 2018 à 2021, le nombre d’entreprises dans la province a augmenté plus rapidement que dans toute autre région du Canada (+26,5 %) et la rémunération hebdomadaire moyenne par employé (1 430 $ en 2021) était la deuxième plus élevée, derrière l’Ontario (1 441 $ en 2021).

Le centre de formation en biofabrication en Colombie-Britannique est une composante essentielle de la Stronger BC : Life Sciences and Biomanufacturing Strategy (anglais seulement) du gouvernement de la Colombie-Britannique, qui vise à faire de la province un pôle mondial des sciences de la vie et de la biofabrication. Avec un investissement combiné de 7,2 millions de dollars de PacifiCan et de la province de la Colombie-Britannique (anglais seulement), le CFBCB est conçu pour être un établissement de choix pour la formation pratique axée sur l’industrie dans un environnement de salle blanche doté des technologies les plus récentes.

En réunissant le gouvernement, des partenaires de l’industrie et le monde universitaire, le CFBCB contribuera à accélérer les progrès et à multiplier les occasions de former de nouveaux talents, de concevoir des espaces de laboratoire destinés à l’innovation et de tirer parti des capacités académiques et de recherche du milieu universitaire.

Le CFBCB devrait ouvrir ses portes en novembre 2024, et le premier programme devrait débuter en décembre 2024.

Citations

British Columbia Institute of Technology

« L’ouverture du centre de formation en biofabrication en Colombie-Britannique est une avancée majeure pour soutenir la croissance du secteur des sciences de la vie en Colombie‑Britannique. Ce centre témoigne de l’engagement commun du BCIT et de CASTL envers l’innovation et l’excellence. Il permettra à la prochaine génération de professionnels d’acquérir des compétences pratiques et axées sur l’industrie afin d’avoir un impact mondial dans les domaines de la recherche en sciences de la vie, de l’entrepreneuriat, des partenariats, et plus encore. »

- Lisa Chu, doyenne, École des sciences de la santé, British Columbia Institute of Technology

Alliance canadienne pour la formation et le développement de compétences en sciences de la vie

« Alors que nous célébrons l’avancement que représente ce centre de formation en biofabrication de pointe, CASTL se réjouit de jouer un rôle déterminant dans la formation de la prochaine génération de professionnels des sciences de la vie en Colombie-Britannique. En collaboration avec l’industrie, le BCIT et d’autres partenaires du milieu universitaire, CASTL offrira une formation technique adaptée à l’industrie qui permettra aux professionnels de l’industrie et aux apprenants d’acquérir les compétences essentielles nécessaires pour stimuler l’innovation et la croissance du secteur de la biofabrication de la Colombie-Britannique, qui connaît une croissance rapide. »

- Penny Walsh-McGuire, PDG, Alliance canadienne pour la formation et le développement de compétences en sciences de la vie

Gouvernement du Canada

« La tradition du BCIT en matière de développement des talents se poursuit avec l’ouverture du nouveau centre de formation en biofabrication en Colombie-Britannique. Cette installation révolutionnaire est un exemple du travail mené dans l’ensemble de la province pour renforcer la position du Canada en tant que chef de file mondial dans le domaine des sciences de la vie. Avec le soutien du gouvernement du Canada, les solutions en matière d’éducation conçues en Colombie-Britannique stimulent la croissance économique des Britanno-Colombiens, aujourd’hui et pour les années à venir. »

- L’honorable Harjit S. Sajjan, ministre de la Protection civile et ministre responsable de l’Agence de développement économique du Pacifique Canada

Province de la Colombie-Britannique

« Notre gouvernement s’est associé à de nombreux partenaires de l’industrie, à des organisations et à des établissements postsecondaires pour créer la première stratégie de la province en matière de sciences de la vie et de biofabrication. Grâce à l’incroyable travail de chacun, la Colombie-Britannique abrite aujourd’hui une grappe reconnue à l’échelle mondiale, qui connaît la croissance la plus rapide au Canada. Pour soutenir le secteur, nous travaillons en collaboration avec nos partenaires pour créer de nouvelles possibilités de formation pratique au BCIT, avec CASTL, au moyen du nouveau centre de formation en biofabrication en Colombie‑Britannique. Nous assurons ainsi le développement d’une main-d’œuvre qualifiée pour appuyer la croissance continue de l’écosystème des sciences de la vie dans notre province. »

- L’honorable Brenda Bailey, ministre de l’Emploi, du Développement économique et de l’Innovation

« Ce gouvernement s’attache à préparer les Britanno-Colombiens aux emplois et aux compétences en demande dans notre province. Ce nouveau centre de formation en biofabrication en Colombie-Britannique, situé au BCIT, fera en sorte que nous aurons des professionnels formés pour poursuivre la croissance du secteur florissant des sciences de la vie en Colombie-Britannique. »

- L’honorable Lisa Beare, ministre de l’Éducation postsecondaire et des Compétences futures

National Institute for Bioprocessing Research and Training

« Le National Institute for Bioprocessing Research and Training (NIBRT) est honoré de poursuivre son partenariat avec CASTL, qui étend ses capacités de formation en biofabrication à l’échelle du Canada. L’ouverture de la nouvelle installation en Colombie‑Britannique constitue une avancée majeure dans notre mission commune, soit d’offrir une formation et une expertise de classe mondiale dans le domaine de la biofabrication. Au NIBRT, nous savons qu’il existe une demande mondiale pour une main‑d’œuvre hautement qualifiée dans le domaine biopharmaceutique et nous sommes ravis d’offrir nos formations de pointe pour soutenir la croissance dynamique du secteur canadien des sciences de la vie. Cette installation de pointe en Colombie‑Britannique contribuera à développer les talents nécessaires à l’innovation et au succès dans ce domaine. »

- Darrin Morrissey, président et chef de la direction, National Institute for Bioprocessing Research and Training

adMare BioInnovations

« En tant que principal partenaire national de CASTL, adMare se réjouit de célébrer l’arrivée de CASTL dans l’écosystème des sciences de la vie de la Colombie-Britannique. Ce nouveau centre offrira des possibilités de formation exceptionnelles en biofabrication, renforçant les capacités de la main-d’œuvre canadienne dans ce domaine, d’un océan à l’autre. En fournissant les compétences nécessaires pour stimuler l’innovation et la croissance, nous contribuons à créer un bassin de talents robustes et qualifiés, jetant ainsi des bases solides pour l’avenir des sciences de la vie au Canada ».

- Kristy Lonergan, directrice principale de l’Académie adMare, adMare BioInnovations

AbCellera

« Avec la construction de l’usine de fabrication clinique d’AbCellera bientôt terminée, nous comprenons l’importance de former des apprenants dotés de compétences spécialisées dans l’industrie de la biofabrication. Le CFBCB, avec l’un des premiers programmes de ce genre dans la province, jouera un rôle important dans le développement des talents, contribuant ainsi à renforcer la capacité de notre pays à répondre aux besoins de la population canadienne en matière de santé ».

- Véronique Lecault, cofondatrice et directrice des opérations

Faits en bref :

Les sciences de la vie en Colombie-Britannique se classent au troisième rang (anglais seulement) au Canada en ce qui a trait au PIB et aux recettes, après l’Ontario et le Québec. Les emplois dans le secteur des sciences de la vie ont augmenté de 23,3 % (anglais seulement) contre seulement 0,6 % dans l’ensemble de l’économie de la province.

La Colombie-Britannique abrite le secteur des sciences de la vie qui connaît la croissance la plus rapide au Canada, avec plus de 2 000 entreprises qui emploient près de 20 000 personnes dans la province.

Les services professionnels, scientifiques et techniques constituent la deuxième catégorie d’offres d’emploi dans l’édition 2023 du rapport sur le marché du travail.

CASTL est un organisme national de formation et de développement des compétences qui compte des installations de formation en biofabrication à l’Île-du-Prince-Édouard, au Québec et en Colombie-Britannique.

CASTL est le fournisseur exclusif des programmes de formation reconnus mondialement et agréés par le National Institute for Bioprocessing Research and Training (NIBRT) au Canada, et le cinquième partenaire mondial aux côtés d’institutions en Corée du Sud, en Chine, aux États-Unis, au Sénégal et en Australie.

Le CFBCB imite les procédés de production de produits biologiques tels que ceux utilisés pour fabriquer des anticorps monoclonaux, des vaccins, des vecteurs viraux et d’autres produits biopharmaceutiques selon les bonnes pratiques de fabrication (BPF). Il s’agit d’équipements en amont, en aval et de soutien, y compris une zone de solutions et de préparation, un laboratoire de culture cellulaire, des bioréacteurs à usage unique sur table et à l’échelle pilote, des systèmes de chromatographie et de filtration, ainsi que d’autres équipements.

L’installation de 6 000 pieds carrés comprendra des laboratoires en amont et en aval à la fine pointe de la technologie, un espace de laboratoire polyvalent, une salle de préparation et de nettoyage, une zone dédiée au contrôle de la qualité, une salle de classe entièrement équipée, une salle de réunion et des bureaux pour le personnel.

À propos du British Columbia Institute of Technology

Célébrant son 60e anniversaire en 2024, le British Columbia Institute of Technology (BCIT) propose un enseignement flexible, pertinent et à l’épreuve du temps qui prépare les apprenants à être des leaders de l’innovation dans leur milieu de travail et dans leur communauté. Avec 5 campus, plus de 300 programmes et plus de 45 000 étudiants inscrits chaque année, le BCIT est l’un des plus grands établissements d’enseignement postsecondaire de la Colombie-Britannique. Le BCIT a pour mandat unique de faire le pont entre l’éducation, l’industrie et le gouvernement afin de former une main‑d’œuvre agile.

À propos de CASTL

L’Alliance canadienne pour la formation et le développement de compétences en sciences de la vie (CASTL) est un organisme national de formation et de développement des compétences qui a été mis sur pied pour répondre aux besoins du secteur canadien des sciences de la vie en matière de talents. Spécialisée dans la fabrication biopharmaceutique, CASTL répond à la demande économique et sectorielle de personnes possédant les compétences techniques nécessaires pour répondre aux besoins de l’industrie canadienne de la biofabrication en pleine croissance, y travailler et y prospérer. Grâce à ses multiples installations de formation en biofabrication conformes aux BPF à Charlottetown (Î.-P.-É.), à Montréal (Québec) et bientôt à Vancouver (C.-B.), CASTL propose des formations pratiques adaptées aux besoins de l’industrie, des connaissances théoriques, ainsi que des cours en ligne.

CASTL est le fournisseur exclusif des programmes de formation agréés par le National Institute for Bioprocessing Research and Training (NIBRT) au Canada. Situé en Irlande, le NIBRT met sur pied et propose des programmes de formation et d’éducation de pointe conçus pour les principaux fabricants biopharmaceutiques, ainsi que pour les partenaires universitaires à l’échelle mondiale. CASTL est soutenue par son principal partenaire national, adMare BioInnovations, ainsi que par l’Académie adMare, qui a pour mission d’offrir une formation spécialisée à la prochaine génération de personnel hautement qualifié qui stimulera la croissance des entreprises canadiennes œuvrant dans le secteur des sciences de la vie. www.castlcanada.ca