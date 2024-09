Le Tournoi international de hockey Pee-Wee de Québec et Cizzle Brands Ltd. annoncent une commandite stratégique faisant de CWENCH le partenaire d’hydratation exclusif du tournoi

VILLE DE QUÉBEC--(BUSINESS WIRE)--Cizzle Brands Ltd. (« Cizzle Brands »), l'entreprise qui élève le niveau du jeu en matière de santé et bien-être, a annoncé aujourd’hui la conclusion d’une entente faisant de CWENCH Hydration le partenaire d’hydratation exclusif du Tournoi international de hockey Pee-Wee de Québec 2025.

Depuis plus de 60 ans, le Tournoi international de hockey Pee-Wee de Québec est le principal tournoi de hockey pour les jeunes au Québec, accueillant plus de 120 équipes, 2 000 jeunes hockeyeurs et hockeyeuses, ainsi que 200 000 spectateurs. Le tournoi 2025 aura lieu du 12 au 23 février dans la Ville de Québec.

Ce partenariat s’inscrit dans la continuité de l'engagement de Cizzle Brands à soutenir le sport au Québec. En juillet dernier, Cizzle Brands a conclu une entente avec le célèbre ailier des Canadiens de Montréal, Cole Caufield.

« La langue n'a jamais été un obstacle au sport et elle ne sera jamais un obstacle quant à notre engagement à soutenir les athlètes de toutes parts par le biais de CWENCH Hydration, a déclaré John Celenza, PDG de Cizzle Brands. Nous sommes ravis de nous associer au Tournoi international de hockey Pee-Wee de Québec, en mettant la boisson d'hydratation la plus saine et la mieux préparée à la disposition de la prochaine vague de jeunes joueurs et joueuses de hockey du Québec. C'est une période emballante pour nous, puisque nous accueillons également Cole Caufield des Canadiens au sein de l'équipe CWENCH. »

CWENCH Hydration est une boisson d'hydratation de nouvelle génération pour sportifs et sportives, le résultat d'une collaboration approfondie entre des athlètes de classe mondiale, des préparateurs d'élite, dont le légendaire entraîneur de conditionnement de la force Andy O'Brien, et l'équipe Cizzle Brands. Approuvé par des athlètes, notamment Cole Caufield, Nathan MacKinnon, joueur le plus utile de la LNH (ligue nationale de hockey), Andrew Wiggins, vedette de la NBA (ligue nationale de basketball), Adriana Leon, joueuse canadienne de soccer olympique, et les étoiles montantes du hockey Gavin McKenna, Chloe Primerano et Jade Iginla, CWENCH ne contient pas de sucre, compte seulement 10 calories et offre sept électrolytes performants pour assurer une hydratation optimale.

Lors du tournoi, CWENCH sera disponible pour tous les participants et participantes du tournoi, ainsi qu’aux stations d'hydratation.

« Notre mission est d'organiser un tournoi de hockey de classe mondiale au Québec, et nous cherchons à nous associer uniquement avec des entreprises qui fabriquent des produits de classe mondiale qui soutiennent nos athlètes, a déclaré Patrick Dom, directeur général du Tournoi international de hockey Pee-Wee de Québec. Nous sommes honorés de compter CWENCH Hydration parmi nos partenaires et de présenter CWENCH à la grande famille Pee-Wee, non seulement auprès de nos athlètes québécois et québécoises mais aussi auprès des joueurs du monde entier. »

CWENCH, présent à travers l’Amérique du Nord, est disponible au Québec dans les commerces suivants : Sports Experts, Hockey Experts, La Source du Sport, Sports Excellence, Sports aux Puces, Hockey Supremacy, MonkeySports Montréal, Baseball 360, Baseball Town et Play It Again Sports.

Pour plus d’informations et pour vous procurer CWENCH, veuillez consulter notre site Web cwenchhydration.ca/fr et suivre @CwenchHydration sur les plateformes de réseaux sociaux Instagram, X et TikTok.

À propos de Cizzle Brands Ltd.

Cizzle Brands Ltd. élève le niveau du jeu en matière de santé et bien-être. Son premier produit, CWENCH Hydration, maintenant disponible à travers le Canada, est le résultat d'une coopération étendue et de tests approfondis menés en collaboration avec des athlètes et entraîneurs de premier plan issus de divers sports d'élite. CWENCH offre une hydratation propre et performante, conçue pour permettre aux athlètes de compétition, ainsi qu’à ceux et celles qui mènent un mode de vie sain, dynamique et actif, d’atteindre un niveau de performance optimal. Pour plus d’informations, veuillez consulter : https://www.cwenchhydration.ca/fr