L’Agence OTAN de soutien et d’acquisition (NSPA) commande à SES des Services de communications sécurisées sur O3b mPOWER

LUXEMBOURG--(BUSINESS WIRE)--L’Agence OTAN de soutien et d’acquisition (NSPA) a attribué à SES un contrat portant sur la fourniture de services de communications sécurisées par satellite à haute performance et faible latence par l’intermédiaire de sa constellation en orbite moyenne (MEO), afin de faciliter les missions globales des forces armées et des organisations et agences gouvernementales des États membres de l’OTAN.

D’une valeur de 200 millions de dollars US, le contrat MEO Global Services (MGS) est à prestations et quantités indéterminées (IDIQ) et reconductible deux fois un an en option. Ce contrat est le premier conclu au titre du partenariat GCC SATCOM SP (Global Commercially Contracted Satellite Communications Support Partnership) établi entre les États-Unis et le Luxembourg sous les auspices de la NSPA en 2022, ouvrant une nouvelle phase de coopération spatiale au sein de l’OTAN.

Le programme MGS sera disponible pour tous les pays de l’OTAN, dont les États-Unis et le Luxembourg, qui sont membres fondateurs de l’accord. Ces services pourront soutenir des missions via le réseau mondial de services commerciaux gérés de bout en bout par SES et les réseaux nationaux souverains qui seront déployés prochainement dans le cadre de ce contrat pour les services O3b mPOWER.

Le système O3b mPOWER exploité pour les besoins MGS est la constellation de seconde génération en orbite moyenne de SES, qui se distingue par une infrastructure terrestre globale étendue et une architecture ouverte. Ce système offre des niveaux inédits d’interopérabilité, de flexibilité et de contrôle gouvernemental, et la possibilité de fournir des communications sécurisées et des solutions en réseau pour les unités tactiques.

Yuriko Backes, ministre de la Défense du Luxembourg, a déclaré : « Le Luxembourg a développé une expertise significative des satcoms que nous sommes aujourd’hui heureux de mettre au profit de l’OTAN et de ses partenaires. Forts de la Stratégie spatiale de défense du Grand-Duché et de la constellation O3b mPOWER de SES, nous aidons à transformer les opérations gouvernementales et à exécuter des projets coopératifs, tout en permettant la mise en place de réseaux de communications étatiques souverains. Une fois de plus, la Défense luxembourgeoise parvient à renforcer son rôle de partenaire de référence et de confiance dans le domaine spatial. »

« Ce contrat inédit promet d’accélérer l’accès des gouvernements à la toute dernière technologie de communication par satellite. Il montre également que la collaboration entre industrie et gouvernements, ainsi que l’adoption de la technologie à usage dual, constituent des éléments fondamentaux pour une défense et sécurité mondiale efficace », a déclaré Stacy Cummings, Directrice générale de la NSPA. « Alors que de nouvelles nations rejoignent le partenariat GCC SATCOM SP, elles pourront également profiter des services MGS pour soutenir les réseaux souverains sécurisés et mener des opérations de coalition entre alliés lorsque les circonstances les y contraindront. »

« Le contrat d’approvisionnement de la NSPA va accélérer l’accès des gouvernements à des solutions satcoms innovantes et sécurisées de haute performance », a déclaré Adel Al-Saleh, CEO de SES. « Nous avons développé O3b mPOWER dans l’optique de répondre aux besoins des gouvernements en matière de connectivité critique pour les missions, et avons également travaillé en lien étroit avec les nations OTAN pour être sûr de leur fournir dès le premier jour le niveau escompté de performance, fiabilité, sûreté et contrôle. C’est un honneur pour nous que de commencer à fournir ce nouveau service aux gouvernements, dont ceux des États-Unis et du Luxembourg. »

Communiqué de presse de l’Agence OTAN de soutien et d’acquisition (NSPA)

Suivez-nous sur :

Twitter | Facebook | YouTube | LinkedIn | Instagram

Vers nos Blogs >

Visitez notre Media Gallery >

À propos de SES

SES a une vision audacieuse, celle d’offrir des expériences incroyables en distribuant des contenus vidéo de la plus haute qualité et en offrant des services de connectivité de données sans faille dans le monde entier. Fournisseur de solutions globales de gestion de contenus et de connectivité, SES possède et exploite une constellation de satellites en orbite géosynchrone (GEO) et en orbite terrestre moyenne (MEO) offrant à la fois une couverture mondiale et des services haute performance. SES s’appuie sur son réseau cloud intelligent pour fournir des solutions de connectivité de haute qualité partout sur terre, en mer et dans les airs. La société se positionne comme un partenaire de confiance auprès des opérateurs de télécommunications et de réseaux mobiles, les gouvernements, les fournisseurs de services cloud et de connectivité, les diffuseurs, les opérateurs de plateformes vidéo, ainsi que les propriétaires de contenus à travers le monde. Basée au Luxembourg, la société est cotée en bourse à Paris et à Luxembourg (indice : SESG). Plus d’informations sur : www.ses.com