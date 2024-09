Scientist.com et Evotec entrent en partenariat pour accélérer la découverte et le développement de médicaments

SAN DIEGO--(BUSINESS WIRE)--Scientist.com, la principale plateforme de recherche pour l'industrie pharmaceutique, annonce un nouveau partenariat avec Evotec SE, un leader de la découverte et du développement de médicaments. Grâce à cette collaboration, la gamme complète de services R&D d’Evotec, couvrant l’ensemble du processus de découverte et de développement de médicaments, sera désormais disponible pour les utilisateurs enregistrés sur la place de marché numérique primée de Scientist.com.

« Chez Evotec, notre mission est de fournir des services de découverte de médicaments de haute qualité, efficaces et innovants qui font progresser le travail des chercheurs développant de nouveaux traitements », déclare le Dr Matthias Evers, directeur commercial, Evotec. « En nous associant à Scientist.com, nous pouvons étendre notre portée et donner plus de moyens aux scientifiques dans leurs efforts pour mettre de nouvelles thérapies sur le marché. »

Evotec offre à la communauté de chercheurs de Scientist.com l'accès à une vaste gamme de technologies exclusives, y compris la pharmacologie in vitro et in vivo de pointe, le dépistage à haut débit et une suite complète d'outils de séquençage de nouvelle génération. Via la place de marché, les clients peuvent simplifier le processus d’approvisionnement et collaborer avec l’équipe d’experts d’Evotec pour concevoir et mettre en œuvre des projets de R&D personnalisés. Ce partenariat permet aux chercheurs de tirer parti de l’expertise approfondie d’Evotec dans divers domaines thérapeutiques, comme les neurosciences, les maladies métaboliques, l’oncologie et les maladies infectieuses, accélérant ainsi considérablement le passage du concept à la réalité clinique. L’offre d’Evotec sur Scientist.com comprend également des services de toxicologie prédictive et ADME-PK par l’intermédiaire de Cyprotex, une société d’Evotec.

« L'engagement indéfectible d'Evotec envers la qualité et l'innovation et l'étendue de ses offres s'alignent parfaitement avec notre mission de mettre à disposition des scientifiques les outils et l'expertise dont ils ont besoin pour promouvoir et accélérer leur recherche sur les médicaments », déclare Kevin Lustig, Ph.D., fondateur et CEO de Scientist.com. « Grâce à Scientist.com, quasiment toute expérience de recherche, quel que soit le domaine thérapeutique, peut maintenant être conçue, commandée et exécutée de manière parfaitement fluide. »

À propos de Scientist.com

Scientist.com est la principale plateforme de recherche numérique optimisée par l'IA de l'industrie des sciences de la vie. La plateforme simplifie la recherche sur les médicaments en économisant du temps et de l'argent, en donnant accès aux derniers outils et technologies innovants, et en veillant à ce que les chercheurs et les fournisseurs respectent les exigences de conformité internes et externes. Scientist.com exploite des plateformes de recherche privées pour la plupart des grandes sociétés pharmaceutiques mondiales, plus de 100 biotechs et les National Institutes of Health (NIH) des États-Unis. Rendez-vous sur Scientist.com pour de plus amples renseignements.

À propos d'Evotec SE

Evotec est une société de sciences de la vie avec un business model unique avec pour mission de découvrir et de développer des traitements très efficaces et de les mettre à la disposition des patients. La plateforme multimodale de la société comprend un mix exclusif de technologies, de données et de sciences innovantes pour la découverte, le développement et la production de produits pharmaceutiques de premier plan. Evotec fournit un portefeuille de projets de grande valeur pour la cocréation de partenariats et de solutions aux 20 premières sociétés pharmaceutiques et à plus de 800 biotechs, universités, ainsi qu'à d'autres parties prenantes du secteur de la santé. Evotec exerce des activités stratégiques dans un large éventail de domaines thérapeutiques actuellement mal desservis, notamment la neurologie, l'oncologie, ainsi que les maladies métaboliques et infectieuses. Dans ces domaines d'expertise, Evotec vise à créer le principal portefeuille mondial en copropriété pour les thérapies innovantes et dispose à ce jour d'un portefeuille de plus de 200 projets R&D propriétaires et copropriétaires, de la découverte précoce au développement clinique. Evotec opère dans le monde entier avec plus de 5 000 talents hautement qualifiés. Les installations de la société en Europe et aux États-Unis offrent des technologies et des services hautement synergiques et fonctionnent comme des pôles d’excellence complémentaires. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.evotec.com et suivez-nous sur X/Twitter @Evotec et sur LinkedIn.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.