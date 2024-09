Altium et Mouser s'associent pour faire progresser l'éducation et les carrières dans le domaine de l'électronique dans le monde entier

Altium and Mouser team up to advance electronics education and careers worldwide (Graphic: Business Wire)

SAN DIEGO--(BUSINESS WIRE)--Altium LLC, un leader mondial des logiciels et solutions pour l'industrie électronique, et Mouser Electronics, un distributeur mondial agréé de semi-conducteurs et de composants électroniques, sont ravis d'annoncer un partenariat stratégique dont le but est de faire progresser l'éducation et les carrières dans le domaine de l’électronique dans le monde entier. Cette collaboration cherche à donner à la prochaine génération d'ingénieurs en électronique, un accès équitable à des outils de conception et des ressources de pointe, favorisant ainsi le développement d'une communauté d'innovateurs prêts à façonner l'avenir.

Le centre éducatif d’Altium, un pôle de formation et d'apprentissage innovant en conception électronique et en développement de circuits imprimés (PCB), ainsi que le laboratoire des étudiant d’Altium, offrent un programme complet conçu pour préparer les étudiants universitaires à acquérir des compétences adaptées à l'industrie. Ce programme équipe les enseignants avec les outils et ressources essentiels pour enseigner la conception électronique professionnelle, garantissant que les étudiants acquièrent une expérience pratique en conception de PCB et une introduction solide à l'électronique.

« Notre mission est de fournir un programme de niveau universitaire et des outils professionnels qui initient les étudiants à l'art, la science et la technologie de la conception de circuits imprimés », déclare Rea Callender, Vice-présidente de l'éducation chez Altium. « Nous sommes ravis d'élargir notre programme cette année scolaire avec pour objectif commun d'apporter des compétences réelles à l'Inde et à d'autres marchés émergents. En nous associant à Mouser, nous voulons améliorer l'expérience éducative et fournir aux étudiants, les ressources et les connaissances les plus actualisées de l'industrie. »

Mouser, reconnu pour son expertise industrielle et sa variété de composants électroniques, enrichit ce partenariat avec ses matériels éducatifs. Ces ressources comprennent des études de cas réelles, des démonstrations pratiques et des exemples d'applications, fournissant aux apprenants les informations, tendances et technologies les plus récentes. Cette intégration garantit le fait que les étudiants et les professionnels développent une compréhension holistique des principes et pratiques de conception électronique, les préparant à relever efficacement les défis du monde réel.

« Nous sommes ravis de nous associer à Altium dans le cadre de cette initiative majeure », a déclaré Glenn Smith, Président et PDG de Mouser Electronics. « Notre objectif est de doter les ingénieurs de demain des connaissances et des outils dont ils auront besoin pour réussir dans une industrie en constante évolution. En combinant notre vaste gamme de composants et de ressources éducatives avec les logiciels de conception innovants d'Altium, nous pourrons offrir une expérience d'apprentissage complète qui comble le fossé entre l'éducation et l'industrie. »

Ensemble, Altium et Mouser s'engagent à promouvoir l'innovation et l'excellence dans l'enseignement de la conception électronique, ouvrant ainsi la voie à une nouvelle génération d'ingénieurs et de concepteurs qualifiés.

À propos d’Altium

Altium Limited, entreprise internationale d’édition de logiciels basée à San Diego, en Californie, accélère le rythme des innovations dans l’industrie électronique. Depuis plus de 30 ans, Altium propose des logiciels qui maximisent la productivité des concepteurs de circuits imprimés et des ingénieurs électriciens. De l’inventeur isolé jusqu’aux multinationales, de plus en plus de concepteurs de circuits imprimés et d’ingénieurs en électronique adoptent les solutions Altium pour concevoir et réaliser leurs produits électroniques.

À propos de Mouser Electronics

Mouser Electronics, qui appartient à la famille d’entreprises Warren Buffett Berkshire Hathaway, est un distributeur agréé de semi-conducteurs et de composants électroniques, spécialisé dans le lancement de nouveaux produits et technologies de ses partenaires pour les ingénieurs concepteurs et les acheteurs. Le site Internet international du distributeur, Mouser.com, est disponible en plusieurs langues et dans plusieurs devises, et propose plus de 6,8 millions de produits de plus de 1 200 marques de fabricants. Mouser dispose de 28 sites répartis dans le monde entier afin d’offrir à ses clients un service d’excellence dans la langue, la devise et le fuseau horaire du pays respectif. Le distributeur expédie ses produits à plus de 650 000 clients dans plus de 223 pays/territoires à partir de ses installations de distribution ultramodernes d'un million de pieds carrés situées dans la région métropolitaine de Dallas, au Texas. Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://www.mouser.com/.

